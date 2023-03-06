客座評論：愛國宇宙最強的甄子丹

（德國之聲中文網）我覺得應該先解釋一下，這位號稱宇宙最強的丹爺，究竟發生什麼事？首先，大家別誤會，他接受GQ訪問時，表面是宣傳新戲角色，但實際，他是要宣傳他的全新身份﹕「愛國宇宙最強」。這個愛國身份才是他未來最重要的角色，最能賺錢的身份。

甄子丹今年已經接棒成龍，擔任全國政協的身份，代表中央把新一代「香港藝人說好中共故事」的角色，交到他手上。所以，他最重要的任務，除了宣傳新戲，便是宣傳「中國好故事」。

所以形容香港2019是暴動，根本是角色設定的基本對白，就像反派一定要唸的台詞，只是比較遺憾，一個在美國長大、英語流利的他，一張嘴說出的話，卻和躲在國內圍牆整天看央視抖音的韭菜小粉紅無異。

說實在的，如果他能理直氣壯大聲說，美國的黑人運動、國內的白髪運動、白紙運動都是「暴動」的話，我就比較相信他的「正義」了。他只懂或者只敢批評落於政治鬥爭下風的「2019運動」，卻不敢用同樣標準去評價其他運動，只顯示他的弱小。

他另一個對白，便是西方媒體：CNN、BCC沒有報導真實的中國，然後很自豪的說「你們都沒有去中國看看，而我就生活在那裏」。這又是非常典型的「小粉紅」思維。就是在西方自由的言論環境批評西方媒體，卻不敢在中國的輿論管制中批評中國的媒體。

而且，他又有什麼資格說看到過「真正」的中國了？他看見過徐州鐵鏈女嗎？他看到過取不出血汗錢的河南市民嗎？他看到疫情期間被圍封到跳樓的居民嗎？他沒有看到，看到也不敢出手援助。

同樣都是「動作」明星，我想起了另一位的荷理活明星，飾演蝙蝠俠的克里斯蒂安•貝爾（Christian Bale）。2011年，他去山東臨沂師古村試圖看望異議人士陳光誠，最後被保安趕走。他一個外國人，看到的反而是更真實的中國；而且人家看到還做到，出手相助，未竟其功，至少表示了一個人道關懷的俠義心腸。

政治壓力下香港人的集體創傷

我們這位丹爺呢？號稱宇宙最強的肌肉，只懂拍攝打日本人的民族英雄故事，卻不敢對活在水深火熱中的中國人民，他最深愛的祖國的人民，發聲相救。他只是一個秀肌肉的大塊頭，和中國的「俠」沒有半毛錢關係。「俠以武犯禁」，卻未見「俠以武舐共」。

甄子丹也只能用這種民族自豪的雞血為自己滑落的人氣澆花，他只能不停賣弄「中國人不是東亞病夫」的囈語，去填補中國人蒼白的民族自卑。但他這麼愛國，去什麼奧斯卡呢？一個高度政治化又對中國不友善的頒獎禮，去來作甚？

或許，他自恃可以出席西方盛宴，便能和國內的吳京戰狼，分庭抗禮。可惜，中國最信任的永遠是自己人，吳京代表的戰狼愛國，雖遠必誅，體現「主動出擊」的氣勢，還流浪到地球，代表中國人拯救全人類，這才是真正宇宙最強。

图片回顾：那些曾经支持六四民运的香港明星 梅艳芳 无疑是89六四香港演艺界明星支持北京民主运动的代表性人物之一。这位红唱着“女人花”、“似水流年”、“胭脂扣”等当时脍炙人口的歌曲而红的发紫的“歌坛大姐大”，在1989年5月底不到一周的时间里，号召举办了聚集了当时港台大量一线巨星的“民主歌声献中华”筹款义唱活动。当时参与演出的歌手除了梅艳芳以外还包括成龙、邓丽君、沈殿霞、周华健、卢冠廷、钟镇涛、张学友、Beyond、周慧敏、王杰、黄耀明、陈百强等100多名艺人。曾志伟当时参与主持了这场长达12小时的活动，主办方声称共筹得超过1000万港元善款。

图片回顾：那些曾经支持六四民运的香港明星 成龙 89年时是支持北京学生民主运动的积极分子之一。在“民主歌声献中华”活动中，成龙贡献了“豪情”以及和演艺界合唱的压轴曲目“朋友”。这位如今每年中国各类综艺节目的座上宾，同时曾担任过中国政协委员的功夫巨星，当时在“豪情”中唱到：“旁人或会骂我傻，无奈决心永攻不破，旁人常话我玩火，我说我清楚我，我说我珍惜我”。当时凭着警察故事系列正大红大紫的成龙在支持89学运时公开表示：凡是中国人，都不会向专制强权低头。时隔30多年，在中国大陆各地唱着“有国才有家”的成龙在香港“反送中”运动期间高调表示反对，担任起了“护旗手”的角色。

图片回顾：那些曾经支持六四民运的香港明星 曾志伟 成龙的好友，龙虎武师出身的主持人、演员、制作人曾志伟在89年的那个5月底穿上了红字白底的衣服，参与主持了“民主歌声献中华”的活动。梅艳芳去世后，曾接替成龙、谭咏麟等艺人接任香港演艺人协会会长的曾志伟逐渐成为了中国大陆各大类型综艺和政治献礼节目的嘉宾。30多年前的曾志伟，还是一个不太当红，在“民主歌声献中华”活动中积极为北京民主运动筹集善款的喜剧谐星。

图片回顾：那些曾经支持六四民运的香港明星 谭咏麟 香港歌星谭咏麟，在33年前公开表示“我的心与大家一起支持学运、因为我们都是热血的中国人”。并在向“民主歌声献中华”活动发去的一个视频中，以一句“剥你棚牙”被认为是直指当时负责组织镇压北京学生运动的时任国务院总理李鹏。因为粤语中“你棚”和李鹏谐音，“剥你棚牙”在粤语中的本意是打别人脸，灭别人的威风。30多年后，当年支持北京学生民主诉求的谭咏麟与包括梁家辉在内的香港演艺明星加入了支持香港警察“撑警”艺人行列，并频繁在中国大陆举行巡演，参加文艺节目的制作。

图片回顾：那些曾经支持六四民运的香港明星 刘德华 在中国大陆大红大紫的刘德华，是中国大陆一代人的形象和精神偶像。89六四期间，刘德华曾表示支持中国民主运动的精神应不单只是体现在是5月27日“民主歌声献中华”活动举行的当天，号召民众“一定要支持到明天甚至以后的日子”，这位“四大天王”的领军人物当时表示会起“带头作用”，并希望“以后日子大家一起为民主自由争取”。虽然后来曾于2014年香港占中运动期间发出过同情学生、反对暴力的言论，但后来在中国大陆各地举办演唱会，出席包括春晚等各种大型综艺节目的刘德华，再也没有在中国大陆提及“民主”和“自由”这两个词。

图片回顾：那些曾经支持六四民运的香港明星 张曼玉 1989年，对于香港影星张曼玉来说，是一个极为特殊的年份。这一年，她通过出演王家卫的电影处女作“旺角卡门”，开始摆脱在成龙“警察故事”系列影片中塑造的清纯玉女的形象，开始走上实力派女影星之路。同在这一年，张曼玉表示她会在精神上尽量支持中国当时的那场民主运动，并呼吁各方齐心，“为民主fight到底，希望我们可以成功！”。几十年过去后，中国的民主运动没有成功，而且遭到了空前绝后的打压。被人称为“永远有档期，又永远无档期”的张曼玉在中国大陆开始走上了摇滚歌手的道路。

图片回顾：那些曾经支持六四民运的香港明星 30多年前同路人 当年，在香港跑马地马场那次跨世纪的明星汇演中为中国民主运动发声的还包括张学友、周润发、许志安、罗冠廷、李克勤、钟镇涛、齐秦、邓丽君、周慧敏、邝美云、赵雅芝、林忆莲、陈百强、张明敏、周华健、叶倩文、林子祥、王杰等人。三十三年间，当时在台上表演的人，有人后来进入了中国政协，有人不愿意再谈六四，也有人继续坚持平反六四。当年参加演出的黄耀明在六四30周年纪念日来临之际接受香港电台采访时表示，当年同路人，如今分道扬镳是“人性”，因为“任何人都有权改变”。 作者: 德国之声中文网



曾志豪是香港媒體人，曾任職香港電台，擔任時事諷刺節目《頭條新聞》主持人。目前旅居台灣。

德國之聲致力於為您提供客觀中立的新聞報導，以及展現多種角度的評論分析。文中評論及分析僅代表作者或專家個人立場。

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。