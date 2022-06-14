客座評論：從「愛國同心會」看中國在台灣發展組織

（德國之聲中文網）台灣的檢察單位宣佈在台灣登記成立的「中華愛國同心會」（愛國同心會）涉嫌收受中國國臺辦的資金、受命在台為中國進行工作。

説起這個「愛國同心會」，其實在台灣因爲多次涉及滋事所以講起來還算挺有名的，因爲在中國還沒有全面禁止到台灣旅遊之前，在臺北101、西門町等地可以經常看到該會組織活動。

為中國宣傳

愛國同心會的活動大多是拿著五星旗、支持「一國兩制」之類的旗幟在陸客比較常去的台灣景點，和經常在這些景點抗議和宣傳的法輪功和臺獨組織叫陣抗衡。

台灣幾個城市街頭偶爾也會出現插滿五星旗的吉普車、車上的擴音器播放著支持「一國兩制」的口號，但是「愛國同心會」的成員並不多，很多參加活動的成員都是臨時雇用的一般人，並非真心認同該會宗旨的「信徒」。

和另外一個名氣更大的「中華統一促進黨」（統促黨）相比，同屬所謂紅統的愛國同心會的組織活動雖然比較頻繁、但是在規模和組織性上難望項背。

組織差異

「愛國同心會」和「中華統一促進黨」比較知名的案例，當屬支持香港民主運動的香港歌手何韻詩到臺北參加活動時遭人潑漆、黃之峰搭機抵台時在機場未經許可集會，高喊「港獨滾回去」口號等等。

簡稱「統促黨」的「中華統一促進黨」一般認爲與台灣知名的外省人幫派「竹聯幫」關係密切，有「竹聯幫」作爲基底、動員能力自然不同凡響。

該黨總裁張安樂也不否認他在「竹聯幫」中有相當的地位，當年他涉及射殺美國華裔作家劉宜良的「江南案」，令他聲名大噪，介入兩岸之間錯綜複雜的關係，自然也讓他格外受到關注。

「中華統一促進黨」的黨部以及張安樂的家中都曾經被警方搜查，即便情報治安單位對該黨和張安樂一直注意，但是截至目前爲止，並沒有被查到違反台灣法律的證據。

雖然媒體還有相對比較本土派的立法委員都曾經言之鑿鑿地指控「中華統一促進黨」收受來自中國官方的資金，但是一樣地沒有掌握可以起訴的證據。

加强修法

民進黨佔多數的台灣立法院面對本土派不滿，2019年通過《反滲透法》，起訴人民團體或個人收受所謂境外敵對勢力的資助終於有了法律依據。

但是檢察和調查機關依舊被批評是不敢有所作爲而導致成效不彰，這次「愛國同心會」算是第一宗依照《反滲透法》對所謂紅統組織啓動調查的案件。

檢察和調查機關的説法是該會秘書長張秀葉向檢察官供稱，該會接受國臺辦、上海、湖北、廣東、北京等地臺辦資金、在台灣發展組織、吸收大陸配偶、打擊法輪功和臺獨組織。

但是調查顯然花了不少時間，結果是愛國同心會會長周慶峻2021年染新冠肺炎死亡，不予起訴；檢察官雖然宣佈對該會秘書長張秀葉、負責財務的周慶峻妻子林明美兩名主要幹部發佈通緝，不過這兩人早已潛逃到中國。

不同套路

「中華統一促進黨」或者「愛國同心會」講起來還是打正旗號、擺明立場的組織，相比之下，台灣其實有不少打著大陸配偶權利和宗教之類名義、實際上宣傳「一國兩制」、反臺獨等政治主張的團體。

台灣的情報單位原本就對某些經由通婚取得台灣身份的大陸配偶組織以兩岸統一為宗旨的團體格外注意，認爲這些組織試圖以推出候選人參加台灣的選舉、滲透進入台灣政壇發展政治影響力。

一些個人也曾經以不同的方式，試圖取得寺廟、宮廟等人民團體的控制權，想要利用台灣宮廟在選舉時的重要性，影響選舉的結果，甚至大剌剌地樹立起五星旗，最後是因爲違章建築被拆除。

一探根由

講到這些被台灣本土派視爲眼中釘的統派團體，也不能就説他們是爲了經濟利益或者負有特殊任務，這未免太過簡化，因爲根據自身接觸的經驗，有些統派人士是真的相信「一國兩」制對台灣是最好的、中共對台灣是沒有惡意的。

統派的成員也不見得就是外省人、中國背景的新移民，有的所謂台灣本省人的成員言論或者態度可能更爲激烈。

絕大部分紅統的人士他們會說搞不清楚爲什麽台灣沒有國藥和科興疫苗可以接種來對付疫情，只要是駡台灣總統蔡英文或者民進黨政府官員、出自内容農場的文章或者貼圖，他們會毫不遲疑地在社群媒體上轉傳。

他們就像你我一樣、就是一介平民、也不會從這些行爲中獲益，他們的思維中，無論如何台灣就是中國的一部分，中國的一切都是美好的、任何相左的意見都會被他們斥責。

如果單純地把他們貼上「被洗腦」的標籤，那麽豈不也是承認中共的統戰成功了？從這來看，台灣未來如果真要肅清「為敵對勢力進行工作」的所謂紅統團體，即便有《反滲透法》的加持，還是會有一定程度的困難。

70年两岸关系的变迁 “反攻大陆”与“解放台湾” 在国民党退守台湾的头30年里，内战氛围浓厚，国共有数次小规模交战。台湾方面高喊“反攻大陆”、“汉贼不两立”，北京则要“解放台湾”，海峡两岸呈现紧张、对峙局面。朝鲜战争爆发后，美国舰队进入台湾海峡。1955年初，共产党攻下一江山岛，中华民国海军在美军协助下撤退，这被称作“第一次台海危机”。中华民国政府的有效统治范围从此退至台澎金马，并延续至今。

70年两岸关系的变迁 1958年金门炮战 《告台湾同胞书》至今共发表五次。第一次是在1950年，提出要完成解放台湾的任务。第二、第三和第四次均在1958年金门炮战（也称八二三炮战）的背景下，要求台湾共同对付美国为首的帝国主义，团结一致对外。该炮战（图）也被称作第二次台海危机。

70年两岸关系的变迁 对台政策的转变 最著名的《告台湾同胞书》则是1979年1月1日发表的第五版，其内容主要是商讨结束两岸军事对峙状态，并提出扩大两岸交流。中共停止了从1958年开始对台湾诸岛的炮击，国共军事冲突告一段落。该文被视为北京对台政策的转变。

70年两岸关系的变迁 “一国两制” 同样在1979年1月1日，美国与中华人民共和国建交（图为时任美国总统卡特访华），与中华民国断交，同时通过《台湾关系法》。在该背景下，当时已经掌握中共实权的邓小平提出“一国两制”的构想。该政策被用在解决香港和澳门回归问题上。

70年两岸关系的变迁 蒋经国没有接招 对于北京方面呼吁“相逢一笑泯恩仇”、提出“一国两制”方案，中华民国政府没有做出回应。据历史文献，蒋经国曾在致函宋美龄时称，“此固為‘匪’统战之一贯手法，但愿已推向另一更邪恶之层次方向，儿将一贯的置之不理并密切注意其后续发展伎俩”。

70年两岸关系的变迁 分离主义兴起 1986年，台湾第一个反对党“民主进步党”（民进党）成立。民进党在1991年公开其主张台湾独立的政治纲领。台独运动也逐渐在台湾民间兴起（图）。1990年就任台湾总统的李登辉大幅度调整了大陆政策，放弃了蒋经国坚持的“不接触、不妥协、不谈判”的“三不”政策，开始寻求两岸“分裂分治”的合法化。

70年两岸关系的变迁 “江八点” 随着台北的态度变化，两岸关系又趋紧张。1995年初，中共第三代领导人江泽民提出《为促进祖国统一大业的完成而继续奋斗》讲话的八项主张（也被称为“江八点”），就“两岸如何达到和平统一”、“没有统一之前的过渡时期如何办”这两个问题表明立场。

70年两岸关系的变迁 第三次台海危机 1995年6月，时任总统李登辉对美国进行了“非官方”访问（图），打破17年间未有台湾高官访美的惯例。这引发北京强烈不满，于1995年7月和1996年3月中华民国总统选举期间分别进行大规模导弹演习。为此，美国派航母协防台湾海峡。而李登辉直选中成功连任，成为中华民国第一位民选总统。

70年两岸关系的变迁 “两国论” 1999年7月，台湾总统李登辉在接受德国之声采访时（图），将两岸关系定义为“特殊国与国关系”，即“两国论”。而当时被李登辉召入国安会的蔡英文，被认为是“两国论”的起草人之一。该事件引发地区紧张以及世界舆论的极大关注。而在台湾方面，强烈支持“两国论”的民进党在2000年的总统选举中胜出，陈水扁成为新一任总统。

70年两岸关系的变迁 “一边一国” 陈水扁上台后，他于2002年8月在日本提出“台湾跟对岸中国一边一国”，并主张“公民投票”决定“台湾的前途、命运和现状”。在2004年连任后，陈水扁及其民进党继续激进的台独政策。

70年两岸关系的变迁 出台《反分裂国家法》 北京方面，在中共第四代领导人执政下，《反分裂国家法》于2005年3月通过，这是一部针对两岸关系的基本法。同年4月，中共总书记胡锦涛会见时任国民党主席连战（图），实现国共领导人历史性握手，胡锦涛对两岸关系发展提出基于认同“九二共识”的看法。

70年两岸关系的变迁 何为“九二共识”？ 1992年11月，中国大陆的两岸关系协会与台湾的海峡交流基金会就两岸问题在香港举行会谈，双方口头协商形成不成文默契，被称为“九二共识”，其主旨即为一个中国原则——“大陆和台湾同属一个中国”。2000年，时任台湾行政院陆委会主席苏起将“九二共识”阐述为“一个中国，各自表述”（即“一中各表”），并随后将其列入国民党党纲中。

70年两岸关系的变迁 马英九时代 2008年中华民国总统选举中，民进党败北，马英九上台。由于马英九接受“九二共识”，两岸关系在他担任总统的八年里显著改观，经贸往来与合作大幅增加。2015年11月7日，马英九与中国国家主席习近平在新加坡举行会面（图），打破了两岸领导人1949年以来不见面的禁忌。同年5月，时任国民党主席朱立伦也在北京人民大会堂与习近平举行会晤。

70年两岸关系的变迁 蔡英文时代 2016年的大选中，民进党主席蔡英文以超过56%得票率的绝对优势，击败朱立伦、宋楚瑜，成为台湾历史上第一位女总统。蔡英文拒绝承认“九二共识”。在2019年1月1日的新年讲话中，蔡英文提出“四个必须”，喊话北京“必须正视中华民国台湾存在的事实” ，并将中国“试图介入台湾政治与社会的发展”视为台湾当前“最大的挑战”。

70年两岸关系的变迁 习近平：祖国必须统一 在北京方面，2012年成为中共第五代领导人的习近平就对台政策做出调整。自蔡英文上台后，北京加大了在国际外交等多层面对台湾的施压，两岸关系明显降温。2019年1月2日，习近平《告台湾同胞书》40周年纪念会上发表演说，以五大原则阐述对台方针，强调推动和平统一，但也明言不放弃武统。 作者: 王凡



詹威克：台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居。

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