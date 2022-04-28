客座評論：大外宣如何成功塑造中國惡劣形象

（德國之聲中文網）當中國人日益自信時，在西方國家的形象卻前所未有的惡劣。最新的民調顯示，八成美國人不喜歡中國。糟糕的是，這不是孤立的。

不能排除西方對一個小農大國崛起的不適應，北京政府甚至會夸張地說：敵對勢力抹黑中國。但究其實質，這是中國官員自我的心理安慰，也以此來欺騙民眾。

大外宣、大外交、大警察

因爲，有洞察的人都知道，真正塑造中國形象的，正是中國政府自己，至少包括大外宣、大外交、大警察三大系統。

大是中國人的一個關鍵詞。正是這個大，這個被世界最大山峰隔離的國家，一旦有了几袋錢之後，發現世界都那麼小。

有一次經過歐洲某個古城，我聽到在餐館外聊天的中國遊客說：這還不如我們一個小縣城。

所以，以講好中國故事為出發點的大外宣，便充滿信心地出現了。

「宣傳沙皇」李長春

李長春，這位曾在中國北方城市主導改革出名的技術官僚，後來成為中共最有權力的几個男人之一，被稱為「宣傳沙皇」。

但是離開中國之後，沒有几個人知道他。在孤獨、無聊的出訪途中，他去看望央視的駐地記者，得到的一個宏大的建議：將宣傳機構辦到全球。

2009年，大外宣以450億元人民幣的預算響亮登台。筆者之所以當時就斷定這是一個爛尾工程，很簡單，與網路時代的反灌輸背道而弛。

對於華人而言，無論是左還是右，早已沉醉於社交媒體，很少有人，除非是老人還去看中文報刊，甚至傳統網站也少涉覽。

大外宣在西方辦的媒體可以說毫無影響力，即使以「偽裝品」的形式夾在有影響力的報刊中，即使請一批白人偽裝成當地的記者，結果只能冒用西媒系統原本的數據去欺騙李長春。

有趣的是，這些並無影響力的大外宣成為西方人批評、厭惡的敏感點：對文明世界的侵蝕。

大外宣的垃圾制品

真正對中國形象造成傷害的，還不是大外宣在國外直接制造的垃圾，而是在中國的民粹媒體。這樣的媒體不但扭曲西方媒體的內容，更恐怖的是用惡毒的語言對待自由的世界。

民粹媒體並不是中國獨有，但是當中國那些純粹的官宣沒辦法成為可看的來源時，那麼語氣夸張、用詞詭異的民粹媒體內容，反而被西方記者的相中。

延伸阅读——研究: 亲中大外宣扩展规模 称美国为新冠起源地

這真是世界上最災難的宣傳效應：

一方面，這樣的民粹媒體迎合了中國自己人的需要，扭曲了中國人的世界觀。不只是民眾，中國官員，包括決策者、外交官和軍官，受這樣的媒體影響非常之大。

另一方面，中國人的惡劣形象，正是通過中國民粹媒體的制造，再通過西方媒體的引用，擴散到全世界。

中國宣傳系統的人很得意，以為這就是將中國故事講到世界。殊不知，在西媒中，這樣的民粹信息、觀點，正是中國形象的丑陋所在。

西方記者在中國被傷害

糟糕的是，西方的精英，包括民意代表、政治領袖的中國印象，正是來自西方記者的中國報導。

然而，西方記者在中國的困境，一如掉入了一個充滿不知風險的陷阱。

延伸阅读——FCCC：外国记者在中国面临前所未有的障碍

他們被當成「敵對勢力」，除了在街上的隨機訪問，參加外交部荒謬的新聞發佈會，訪問不到專家學者，更訪問不到官員，甚至社會事件的採訪也遭到阻攔。

他們中間有一批專業、優秀的華裔媒體人，不斷遭受的是侮辱、刁難，甚至在民粹媒體被公開揭批。

他們被迫離開了中國，到台北、首爾、新加坡，甚至回到美國。

他們在中國留下的印象是被傷害，即使在職業道德驅使下依然持中報道，但是，一個遙遠的、充滿敵意的中國，在他們的鍵盤中可以被神化？

習近平曾經在墨西哥說過，中國並不向西方輸出革命。這可能是對的，因為也做不到。但是，中國人自己講自己故事的時候，用几百億經費的大外宣將自己的形象塑造如此惡劣、丑陋，成就了一個失敗的經典。

至於說，究竟如何才能講好中國的故事？

很簡單，廢除大外宣，讓西方記者可以在中國正常採訪。

至少，他們的報導更真實、可信，塑造出的中國形象還沒有大外宣丑陋。

为维护新闻自由遭受迫害的媒体人 中国：高瑜 曾为德国之声撰稿的中国记者高瑜是异议人士、博客作者和人权活动家。她在中国受到巨大压力。高瑜在2014年被逮捕，并于2015年4月以涉嫌泄露国家机密罪被判处高达七年的有期徒刑。在国际压力下，她获准出狱但在家中被软禁。

为维护新闻自由遭受迫害的媒体人 俄罗斯：尼古拉·安德鲁什申科（Nikolai Andruschtschenko） 在圣彼得堡街头，他在光天化日之下被不明身份者殴打。2017年4月19日，73岁的尼古拉·安德鲁什申科因伤势严重死亡。这位记者经常撰文抨击破坏人权和刑事犯罪行为。在他最后的一篇文章中，他还在揭露总统普京借助犯罪分子和克格勃的扶持上台的丑闻。

为维护新闻自由遭受迫害的媒体人 墨西哥：米罗斯拉瓦·布雷西（Miroslava Breach） 2017年3月23日，她在自家门前被杀手枪杀。枪手向其头部连开8枪。布雷西经常报道墨西哥贩毒集团贪污、腐败的罪行。她是今年3月份在墨西哥被杀害的第3名记者。

为维护新闻自由遭受迫害的媒体人 伊拉克：什法·加迪（Shifa Gardi） 2017年2月25日，女记者希法·加迪在伊拉克北部战争前线死于地雷爆炸。这位伊朗女性任职于埃尔比勒的库尔德新闻电视台，是经常对伊拉克军队与“伊斯兰国”之间的战事进行报道的战地女记者。在摩苏尔地区，已多次发生所谓的“伊斯兰国”恐怖分子绑架，驱逐或者杀害记者事件。

为维护新闻自由遭受迫害的媒体人 孟加拉：阿维济特·罗伊（Avijit Roy） 阿维济特·罗伊建立了取名“Mukto Mona（自由精神）”的博客群。他自称是“世俗人道主义者”，因此引起孟加拉伊斯兰极端分子的仇恨。罗伊生活在美国。2015年2月他前往达卡参加书展时，宗教狂热分子用刀将他残暴刺死。在孟加拉，经常有持批评性立场的博主被伊斯兰极端分子杀害。

为维护新闻自由遭受迫害的媒体人 沙特阿拉伯：雷夫·巴达维（Raif Badawi ） 这位沙特阿拉伯互联网活动家被判处十年有期徒刑和鞭打1000下的酷刑。自2012年以来，雷夫·巴达维便因“侮辱伊斯兰”罪被监禁。在2015年1月，他第一次遭受公开鞭笞。鉴于要求将其释放的全球性运动，当局停止了对他的处罚。他的妻子恩萨夫·海达尔（ Ensaf Haidar）和孩子在加拿大获得庇护。

为维护新闻自由遭受迫害的媒体人 乌兹别克斯坦：萨里扬·阿布杜拉克曼诺夫（Salijon Abdurakhmanov） 自2008年以来，萨里扬·阿布杜拉克曼诺夫便过着铁窗生活。仅以凭空捏造的证据，他便被判处所谓的窝藏毒品罪。记者无国界组织称当局给批评人士扣上窝藏毒品的帽子是为了封其口。阿布杜拉克曼诺夫的“罪行”是：他为独立的网络媒体、美国之音以及其它媒体撰写抨击贪腐、破坏人权和环境的报道。

为维护新闻自由遭受迫害的媒体人 土耳其：丹尼斯·于杰尔（Deniz Yücel） 土耳其裔德国记者丹尼斯·于杰尔自2017年2月以来被监禁在土耳其的一所监狱。土耳其当局指控这名“世界”报记者进行恐怖主义宣传和煽动，但是却拿不出任何证据。尽管德国爆发大规模抗议活动，土耳其总统埃尔多安仍宣布永远不会释放于杰尔。自2016年7月土耳其爆发未遂政变以来，已经有140多名媒体工作者被逮捕。

为维护新闻自由遭受迫害的媒体人 阿塞拜疆：默赫曼·胡赛诺夫（Mehman Huseynov） 他出版了社交网络杂志，鞭挞腐败和侵犯人权的行为。胡赛诺夫是阿塞拜疆最普及的视频博主之一。他发起的“追捕贪官”运动矛头指向阿塞拜疆的高级贪官。他因此多次受到威胁，2017年3月被以诽谤罪判处两年监禁。

为维护新闻自由遭受迫害的媒体人 马其顿：托米斯夫·凯萨罗维斯基（Tomislav Kezarovski） 他是东南欧唯一被关押的政治犯：托米斯夫·凯萨罗维斯基令当局不舒服，因为他援引警方内部报告并对另外一名因不明死因的记者展开调查。他在2013年10月的一次令人置疑的庭审中被判处四年半有期徒刑，二审时被判两年监视居住。现在，他正在著书描述他的狱中生活。



何頻曾在中國大陸、香港、台灣、加拿大、美國從事媒體工作。現任明鏡集團董事長。

德國之聲致力於為您提供客觀中立的新聞報導，以及展現多種角度的評論分析。文中評論及分析僅代表作者或專家個人立場。

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。