客座評論：大外宣如何成功塑造中國惡劣形象

海外中文新聞網站多維近日突然宣布關閉，引發許多猜測。該網站最初由旅美媒體人何頻創立，但在2009年被一位港商收購之後，出現不少偏向北京政府立場的內容。許多人因此而將其視為中國“大外宣”組成部分之一。在多維關閉的消息傳出後，其創辦人何頻為德國之聲撰寫此篇客座評論。
（德國之聲中文網）當中國人日益自信時，在西方國家的形象卻前所未有的惡劣。最新的民調顯示，八成美國人不喜歡中國。糟糕的是，這不是孤立的。
不能排除西方對一個小農大國崛起的不適應，北京政府甚至會夸張地說：敵對勢力抹黑中國。但究其實質，這是中國官員自我的心理安慰，也以此來欺騙民眾。
因爲，有洞察的人都知道，真正塑造中國形象的，正是中國政府自己，至少包括大外宣、大外交、大警察三大系統。
大是中國人的一個關鍵詞。正是這個大，這個被世界最大山峰隔離的國家，一旦有了几袋錢之後，發現世界都那麼小。
有一次經過歐洲某個古城，我聽到在餐館外聊天的中國遊客說：這還不如我們一個小縣城。
所以，以講好中國故事為出發點的大外宣，便充滿信心地出現了。
李長春，這位曾在中國北方城市主導改革出名的技術官僚，後來成為中共最有權力的几個男人之一，被稱為「宣傳沙皇」。
但是離開中國之後，沒有几個人知道他。在孤獨、無聊的出訪途中，他去看望央視的駐地記者，得到的一個宏大的建議：將宣傳機構辦到全球。
2009年，大外宣以450億元人民幣的預算響亮登台。筆者之所以當時就斷定這是一個爛尾工程，很簡單，與網路時代的反灌輸背道而弛。
對於華人而言，無論是左還是右，早已沉醉於社交媒體，很少有人，除非是老人還去看中文報刊，甚至傳統網站也少涉覽。
大外宣在西方辦的媒體可以說毫無影響力，即使以「偽裝品」的形式夾在有影響力的報刊中，即使請一批白人偽裝成當地的記者，結果只能冒用西媒系統原本的數據去欺騙李長春。
有趣的是，這些並無影響力的大外宣成為西方人批評、厭惡的敏感點：對文明世界的侵蝕。
真正對中國形象造成傷害的，還不是大外宣在國外直接制造的垃圾，而是在中國的民粹媒體。這樣的媒體不但扭曲西方媒體的內容，更恐怖的是用惡毒的語言對待自由的世界。
民粹媒體並不是中國獨有，但是當中國那些純粹的官宣沒辦法成為可看的來源時，那麼語氣夸張、用詞詭異的民粹媒體內容，反而被西方記者的相中。
這真是世界上最災難的宣傳效應：
一方面，這樣的民粹媒體迎合了中國自己人的需要，扭曲了中國人的世界觀。不只是民眾，中國官員，包括決策者、外交官和軍官，受這樣的媒體影響非常之大。
另一方面，中國人的惡劣形象，正是通過中國民粹媒體的制造，再通過西方媒體的引用，擴散到全世界。
中國宣傳系統的人很得意，以為這就是將中國故事講到世界。殊不知，在西媒中，這樣的民粹信息、觀點，正是中國形象的丑陋所在。
糟糕的是，西方的精英，包括民意代表、政治領袖的中國印象，正是來自西方記者的中國報導。
然而，西方記者在中國的困境，一如掉入了一個充滿不知風險的陷阱。
他們被當成「敵對勢力」，除了在街上的隨機訪問，參加外交部荒謬的新聞發佈會，訪問不到專家學者，更訪問不到官員，甚至社會事件的採訪也遭到阻攔。
他們中間有一批專業、優秀的華裔媒體人，不斷遭受的是侮辱、刁難，甚至在民粹媒體被公開揭批。
他們被迫離開了中國，到台北、首爾、新加坡，甚至回到美國。
他們在中國留下的印象是被傷害，即使在職業道德驅使下依然持中報道，但是，一個遙遠的、充滿敵意的中國，在他們的鍵盤中可以被神化？
習近平曾經在墨西哥說過，中國並不向西方輸出革命。這可能是對的，因為也做不到。但是，中國人自己講自己故事的時候，用几百億經費的大外宣將自己的形象塑造如此惡劣、丑陋，成就了一個失敗的經典。
至於說，究竟如何才能講好中國的故事？
很簡單，廢除大外宣，讓西方記者可以在中國正常採訪。
至少，他們的報導更真實、可信，塑造出的中國形象還沒有大外宣丑陋。
何頻曾在中國大陸、香港、台灣、加拿大、美國從事媒體工作。現任明鏡集團董事長。
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