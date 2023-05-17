 客座評論：塵埃落定但是暗潮洶湧的國民黨 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.05.2023

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客座評論：塵埃落定但是暗潮洶湧的國民黨

國民黨確定徵召現任新北市市長侯友宜為該黨2024年台灣總統選舉的候選人，先前爭取提名的鴻海集團創辦人郭台銘也發文表示會予以支持，但是卻也湧現了不滿黨中央的聲浪。這會對國民黨選情造成什麼影響？

圖為17日國民黨中常會上，確定徵召侯友宜（右二）作為2024總統候選人的畫面。圖片上還有國民黨主席朱立倫（左二）、台北市長蔣萬安（左一），桃園市長張善政（右一）。

圖為17日國民黨中常會上，確定徵召侯友宜（右二）作為2024總統候選人的畫面。圖片上還有國民黨主席朱立倫（左二）、台北市長蔣萬安（左一），桃園市長張善政（右一）。

（德國之聲中文網）國民黨主席朱立倫在黨部舉行的中常會上宣佈，由侯友宜代表出征的時候，黨部大樓外卻是郭台銘的支持者高呼口號，表達對黨中央的不滿，以及他們「非郭不投」的態度，場内場外散發的是兩種不同的氣氛，還有支持郭台銘的地方議會議長、號稱具有影響力的「重量級」黨員爲此宣佈脫黨，讓一場原本應該是展現大團結氣勢的場合蒙上了一層陰影。

而且説是大團結，現場卻少了「對比」的郭台銘，雖然說郭台銘不是國民黨黨員，更不是中常委，所以按照郭台銘方面的説法是「沒有收到邀請」，理由看似合理，卻也好像不通人情，就有一個説法是，既然邀請了記者到現場拍朱立倫和侯友宜高舉握手喊口號，爲什麽沒有邀請郭台銘到場，三人一起合拍？何況當時也不是中常會的閉門會議，這種待遇對這幾個月一直向國民黨低頭示好的郭台銘豈止是「情何以堪」。相比之下，郭台銘發了一篇《我心長照中華民國》的長文，承諾會全力支持國民黨候選人之外還恭賀侯友宜，看在「擁郭派」的「郭粉」眼中何止是心有戚戚焉、可能更多的是不捨和不甘。

國民黨拿出了民調對比、黨籍縣市長是否支持、黨籍立委是否支持等等的數據，向外界解釋爲何是侯友宜出缐，不過顯然無法説服部分所謂的「擁郭派」，朱立倫的臉書專頁上3千多則留言，大半都是指責國民黨並且宣稱將轉向支持其他政黨，或許這些不滿的人不是國民黨黨員，但是起碼他們都自稱曾經是該黨的支持者，這些人的不滿情緒可能也不是單靠國民黨就能夠安撫下來的，何況朱立倫甚至都已經被他們形容是「民進黨的臥底」。

但是國民黨大概也很難開口請郭台銘來幫忙「拆彈」，畢竟人稱「霸氣總裁」的郭台銘在2020年還有這次對國民黨客氣的程度都到了「低聲下氣」的地步。媒體形容，郭台銘對國民黨是「真心換絕情」，忍氣吞聲之外還要幫忙安撫「郭粉」的話，困難程度勢必不低，即便坐轎子的人想要下來，多少也得看擡轎子的人肯不肯。如果講要所謂的整合，主要責任似乎不是在郭台銘、更多是看國民黨接下來如何做，做的不好可能會有嚴重的後果。

國民黨主席朱立倫在台灣有「政治精算師」的稱號，這次他帶領的2024總統大選布局是否有機會讓國民黨拿出執政權，各界拭目以待。

國民黨主席朱立倫在台灣有「政治精算師」的稱號，這次他帶領的2024總統大選布局是否有機會讓國民黨拿出執政權，各界拭目以待。

「換柱事件」會重演？

不過也有「郭粉」抱著一絲希望，認爲國民黨是「沒有什麽不可能的」，搬出了2016年總統候選人從洪秀柱換成朱立倫的「換柱事件」，指出當年可以，所以現在也沒什麽不行的；在「郭粉」的心目中，侯友宜和郭台銘有天地之差，根本不是同一個等級的，比都不用比，而國民黨卻又以「一堆子的理由」不給任何機會讓郭台銘證明自己的能力，但是國民黨内也有一派人士，認爲郭台銘是政治素人，根本不懂選舉，講話時常會「脫口而出」、甚至形容他是「不受控的自走砲」，加上郭台銘「身家大部分在大陸」擔心選舉的時候會成爲包袱，所以黨内兩派意見衝撞的相當激烈。

但是讓外界不解的是，爲何朱立倫在中常會之前夜會郭台銘之後，郭台銘就「認了」？朱立倫是用什麽説服郭台銘「鳴金收兵」？可是郭台銘已經嚥下這口被形容是「鳥氣」的話，後面要翻盤不是就很困難了嗎？反過來說，國民黨難道就不擔心郭台銘後面順勢帶領「郭粉」開始走自己的路、找其他的政黨聯手？這豈不給了像民衆黨之類的「非綠政黨」分裂國民黨的機會？還是國民黨很確定郭台銘不會這麽做？

縱觀各個媒體的報導和分析還有政治人物私下交流表達的看法，郭台銘看來不會就此「閑雲野鶴」不問世事，他所凝聚的力量也許不足以當選總統，但是可以成爲「關鍵少數」，而這個「關鍵少數」就是國民黨未來整合力量時的第一個挑戰，對黨主席朱立倫、提名候選人侯友宜還有整個國民黨而言，化解這次提名造成的不滿情緒絕對可以説是第一要務，但是在黨中央如此不受到信賴、提名人選如此受到排斥的情況之下，如何達成這個目標，考驗的可就不只是國民黨高層的智慧和政治手腕了。

專訪國民黨主席朱立倫

詹威克：台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居。

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