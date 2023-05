客座評論﹕器官毛毯都是國安問題

(德國之聲中文網)香港人不曾想過,有這麼一天,自己身體的器官,居然沒有自主權,自己和同事之間的嬉笑,會驚動特首和《人民日報》的招呼。最難以置信的是,器官和毛毯居然可能涉及「國家安全」,即是有一天,國安公署執法人員上門拉人,理由可能是「你是否不懂說普通話以及不願意捐器官給大陸同胞使用?」

就像Uncle Roger(羅傑叔叔)所講,China is good country(中國是一個好國家),手機都在監聽,怪不得他們可以監聽到國泰空服人員在休息室的對話了。

兩宗看似風馬牛不相及的新聞,其實都有一個相同的本質在背後﹕中港矛盾。

器官捐贈中港互通,香港政府希望把香港和國家的器官捐贈庫互通有無,這表面看起來是醫療問題,但很快變成了政治問題。

因為香港人對內地的醫療體系超級不信任,特別是器官移植這一部份,以往聽聞太多「死囚身上取器官」、「器官買賣」,香港人對此很有戒心,擔憂自己的器官到底會落入什麼人手中?或者流入買賣市場?或者移入自己身體的器官,來源到底清白自願還是「被同意」?

這一切,都是很合理的懷疑。

但偏偏,香港政府覺得背後是反對派借故搞事的陰謀。

最早提出中港器官互通的,是醫衛局新貴盧寵茂,他在2022年的一次「內地心臟捐贈救活香港初生女童芷希」的事件後,馬上提出研究香港內地器官互通機制。

當時記者問到「香港醫療界對這個建議有保留」,他即時反問﹕「係邊個醫學界先?我唔希望用咗呢啲咁樣嘅聲音代表全香港嘅醫學界,我希望呢啲正面嘅聲音能夠更加出到來,去到支持呢樣嘢,幫到更加多香港市民。」大意是,他不希望有醫學界人批評這個中港互通方向。

這有點像當日《逃犯條例》修訂的時候,不少法律界人士都提出理性的疑問,結果換來政府的政治打壓,視反對聲音為「抹黑內地司法」、「唱衰內地法治環境」等。只不過今次是「法律」換成「醫療」罷了。

當政府將批評聲音視為「敵人」,那香港人當然也只能「自保」,於是有人提出,既然無力抗拒互通,那至少我本人不參加互通計劃可以了吧?於是有人提議取消器官捐贈的登記,不把自己的器官納入系統,也就不會送上大陸使用。結果由於大量人士取消器官捐贈,甚至出現未有登記仍然申請取消的例子,特首居然視為「不尋常」,大肆批評「個別人士肆意貶損兩地建立恆常器官移植互助機制的積極意義,實為蔑視兩地同胞血濃於水及過往各種無私捐獻互助,以至內地無私捐贈器官挽救本港病人生命案例的事實。」

用「血濃於水」和「大愛精神」的大帽子壓下來,更加深了整件事的「中港矛盾」。血濃於水,就不能不捐器官嗎?大愛精神,就不能「器官」自主,沒想到香港人已經不能決定誰是特首,現在連自己的心肝何去何從也不能掌握。

退一萬步,就算香港人真的不願意向內地捐贈器官,這最多是一個教育問題,為什麼會變成警察立案調查的方向呢?勉強無幸福,器官捐贈講究是「自願」,而不是情緒勒索,動輒便扣一頂「血濃於水」或國家安全的帽子。

這些香港人「有罪」

話音方落,另一宗「 國泰空姐歧視」事件突然爆發。

話說國泰航空一班由成都飛往香港的航機,發生了「歧視旅客」事件。一名旅客在小紅書檢舉,「國泰空服員在飛行過程中,不間斷使用英語、粵語抱怨乘客:「You cannot speak blanket, you cannot have it(你不會講毛毯就拿不到毛毯)」、「Carpet is on the floor(地毯是在地上的)」。檢舉的網友猜測,可能是「前排旅客努力使用自己會的英文單詞想要向這些『只會英文的』乘務員拿毛毯,結果反被取笑。」檢舉者偷錄了空姐的抱怨對話,網上播放,輿論炸鍋,認定國泰空姐歧視內地人不懂說英語,要求罷坐。

國泰航空迅速道歉甚至即時解僱涉案三名空姐,特區高官包括特首李家超也火速讉責空姐的不當行為,「相當痛心」云云。《人民日報》的「俠客島」也大字痛批,提升到政治層面,甚麼「國泰母公司有英資背景」、「部分人的國族認同偏差」、「內地遊客是香港服務業的衣食父母」、「崇拜英語而看不起普通話的逆流,勢必將湮滅於歷史大潮」。甚至突然強調事件背景是「香港局勢由亂轉治已3年的2023年」。

香港人一下子便明白到,又一場打壓香港人生存地位的政治風暴來臨。內地在政治上已經取得壓倒勝利,但仍然覺得香港人在文化上,或者意識形態上,仍未完全認同中國,也就所謂「心理上未回歸」。

官方認為,香港人推崇英文、不講或者看不起普通話,都是「心理上抗拒回歸拒絕做中國人」的表現。所以國泰事件一爆發,便讓有心人借題發揮,香港政府又全面配合,在事件完全未有查證之下,便指責國泰空服人員的表現。這其實很符合特首的角色,就是配合北京去打壓香港人的生存地位,只要有任何中港矛盾,錯的一方都一定是香港人,以前內地自由行對香港的生活影響、搶奶粉搶床位,只要香港有人抱怨,都會被特區官員指責「歧視內地同胞」。

加上特區政府為了迎合上意,尊普通話而貶損英語或廣東話的政策,早晚出現。香港平等機會委員會也在沒有任何證據、沒有公平調查下,認定涉案空姐「間接歧視」,並指出由於空姐和乘客都是同一民族的人,在現行平等機會的歧視條例中未能處理,呼籲政府應研究「族內歧視」。港人大感不安,因為中港矛盾尖銳,會否日後大陸遊客問路,香港人不說普通話回應,然後面露不悅神情,已經構成「歧視」觸犯法例?

香港人為何對國泰事件如此憤怒,因為大家都看到,有人借題發揮,針對的不是三名空姐,而是全港尚未臣服的香港市民。說英語是罪、不懂說普通話是罪、對洋人有禮貌是罪、對大陸同胞不夠熱情是罪、不想捐器官給大陸同胞是罪、不想到大灣區發展也是罪、記得起六四也是罪……身為香港人,由器官到一條毛毯,都有罪。

曾志豪是香港媒體人,曾任職香港電台,擔任時事諷刺節目《頭條新聞》主持人。目前旅居台灣。

德國之聲致力於為您提供客觀中立的新聞報導,以及展現多種角度的評論分析。文中評論及分析僅代表作者或專家個人立場。

© 2023年德國之聲版權聲明:本文所有內容受到著作權法保護,如無德國之聲特別授權,不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償,並受到刑事追究。