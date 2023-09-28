客座評論：台灣自製潛艦爲何難掩質疑？

（德國之聲中文網）台灣軍方在高雄舉行了自製潛艦的「命名暨下水」典禮，這艘名爲「海鯤」的潛艦承載了許多人的期盼，卻也受到持續不斷的質疑。

直到典禮的前一天，曾經參與構建計劃和行動的相關人士還在上電視、接受各種媒體採訪，還在為外界對潛艦的種種質疑解釋、闢謠甚至反擊。

就連在「命名暨下水」的典禮現場，台灣第一艘自製防衛潛艦（Indigenous Defense Submarine，IDS）都不是如一般船隻下水一樣，是經由船軌滑入水中，且現場的原型艦沒有裝設桅杆以及電池，都被質疑是爲了趕在總統蔡英文卸任之前可以擲瓶、命名的「政治下水」。

對於這些質疑，軍方和承建的「台灣國際造船」一律是三緘其口；正式對外發言解惑，都是經由專案小組召集人兼計劃執行人、海軍潛艇部隊出身的前參謀總長黃曙光。而曾經參與初期技術與裝備獲得等階段工作的前海軍中校郭璽，則是在近一年透過網路平台和媒體邀約，有限度地回應外界對IDS的種種質疑。

但是在一些台派人士的眼中，黃曙光是個不可信的人物，其中很大的原因就是黃曙光不但是系出藍營、「根正苗紅」的軍人，他的妹妹黃珊珊還是民進黨心頭大患柯文哲在台北市長任内的副手。

郭璽則因爲當年捲入震撼法國與台灣政壇的「拉法葉巡防艦弊案」以及引爆該案的「尹清楓命案」，曾表示他本人因此接受了200多次的審訊、家中也被裝設竊聽設備，一直到2020年裁定無罪。不過在一些台派人士、藍營人士以及軍火商的眼中，郭璽不過是想要「主導」這個耗資數千億的自製潛艦大餅，而連帶地延攬郭璽加入計劃的黃曙光，在質疑派人士的心裡自然是「罪加一等」。

台灣想要潛艦是衆所周知的事情，1960年代的故事不提、到了1980年代好不容易獲得了2艘荷蘭製造的潛艦，然後就沒有然後了；李登輝、陳水扁、馬英九3任總統時期也有想要經由外購取得，但是在中國外交鼎盛時期，沒有一個國家願意冒險；到了蔡英文上台執政，兩岸軍力已經嚴重失衡，照軍方的説法，獲得潛艦已是刻不容緩。

雖然台灣設法引入技術，但是世界上有建造潛艇技術的國家就那麽幾個，中國要出手封鎖不是什麽難事，而且很多技術事關國家安全，郭璽就曾説有些顧問從台灣返回母國，都曾被調查甚至逮捕，加上一些軍火掮客中間作梗，困難可想而知，所以台灣軍方對IDS守口如瓶的程度，就像戒嚴時代的保密防諜一樣，有些事情可能真的不太好説得太清楚。

不過這些情況在最近這1、2年明顯有所改善，一方面是因為美國已經確定准許出口主要設備（戰管、聲納、魚雷發射管等等），還有就是國際外交情勢的改變，降低了台灣取得潛艦技術的困難程度，所以除了部分比較敏感的裝備與零部件之外，「海鯤」的部分規格也已經曝光，例如噸位大約2500至3000噸、六管魚雷發射管搭載18枚MK-48魚雷、下潛深度大約可達400公尺等等。

另外就是美國發出了出口許可，拿不到許可的軍火掮客也只能斷了念頭，因爲對手已經不是台灣政府或是海軍，而是美國國務院、國防部以及美國兩大軍工企業洛克希德馬丁、雷神，現在不對外公佈的大多是可以判斷潛艦性能的外觀細節，例如典禮畫面出現的「海鯤」原型艦艦首及艦尾的螺旋槳都被遮覆。

至於外界的質疑，其中有因爲政治立場不同的、有海軍内部派系鬥爭的、有一開始就認定台灣自建潛艦一定有弊端的、有吃不到這塊大餅而不滿的、種種不同原因，所以恐怕暫時還不會停歇。而「海鯤」是台灣自建潛艦的敲門磚、是第一艘的原型艦，未來還要經過多項測試才能交給海軍成軍，計劃總共要建造8艘，「海鯤」之後的第二艘、也就是量產型的第一艘，可能要等到2027年。

「海鯤」現在也還沒有真正在水下一顯身手，但是要消除質疑的聲音卻又是要「海鯤」自己來證明，所以現在台灣也還稱不上是已經具備建造先進潛艦的能力，也許等到日後陸續成軍、民衆開始有些「光榮感」，才能消除質疑的聲音。

不過在民主社會，本來就不應該只有一種聲音，或許質疑的聲音是不是也可以成爲台灣未來逐步改進潛艦性能的動力呢？

这些年，台湾自制的那些军事装备 台湾首艘潜舰国造「海鲲军舰」 台湾首艘潜舰国造「海鲲军舰」2023年9月28日举行下水典礼。台湾总统蔡英文在致词时说，“我们做到了”，“历史将会永远记得这一天”。海鲲号造价逾493亿新台币，长约70米，宽约8米，高度18米，配备6具鱼雷发射管、MK48重型鱼雷、UGM-84鱼叉反舰飞弹。蔡英文表示，海鲲号将于2025年投入使用，届时台湾将会有三艘具备完整作战能力的潜舰。但一些防务分析人士认为，海鲲号入列服役可能需要更长时间。台湾目前有两艘剑龙级潜舰，是上世纪80年代向荷兰购入。

这些年，台湾自制的那些军事装备 云豹装甲车 云豹装甲车（CM-32/33/34）是中华民国陆军兵工整备发展中心研发的八轮传动装甲车，于2002年完成首辆原型车。图为CM-32指挥车型。而CM-33为榴弹机枪装步战斗车，CM-34为30公厘机炮装步战斗车。据中央社援引台湾國防部資料，雲豹八輪甲車共可乘坐9人，巡航里程達800公里，轉向半徑11公尺，采用八輪全時傳動模式，具高度機動、越野與涉水能力。台媒报道称，CM-34最高速每小時100公里，車身防護可抗12.7公厘機槍射擊，武器系統有效射程3000公尺。

这些年，台湾自制的那些军事装备 「玉山舰」下水 「玉山舰」是新型两栖运输舰，该舰于2021年4月13日在高雄港区下水。中央社援引台湾海军报道称，此军舰将担负两栖作战、外离岛物资支援、人道救援等任务。此运输舰以台湾最高峰为典故，命名「玉山舰」，预计2022年交舰。

这些年，台湾自制的那些军事装备 「国舰国造」的里程碑 台湾总统蔡英文和国防部长邱国正等人出席了「玉山舰」的下水典礼。蔡英文表示，玉山舰除了是台湾海军首艘万吨级两栖运输舰外，「更是依据国防战训需求而设计建造，是国舰国造的另一里程碑，相信有了这艘运输舰加入，能强化海军执行任务能力，让国防力量更加坚实」。

这些年，台湾自制的那些军事装备 沱江级巡逻舰 根据中华民国海军网站，台湾「國艦國造」计划对于沱江軍艦建造、磐石軍艦建造和光華六號後續艇建造给出详细说明。其中沱江軍艦係（图）為迅海計畫建置的多功能三級艦；具有雷达隐身功能和“強大的打擊火力以及高存活性設計”。第一艘原型舰2012年11月动工建造，2014年3月举行下水仪式，同年12月交付。

这些年，台湾自制的那些军事装备 磐石軍艦——台湾海军吨位最大的船舰 磐石舰的全名“磐石号快速战斗支援舰”，属于油弹补给舰。其名称典故来于台湾百岳之磐石山，在2015年1月交舰，是台湾排水量最大的船舰。据报道，磐石舰担负油弹补给与人道救援任务，舰上有野战医院，甲板与机库可以各停放一架33吨直升机。

这些年，台湾自制的那些军事装备 光华六号后续艇 光华六号后续艇是台湾国际造船（CSBC）为中华民国海军制造的导弹快艇，属于近岸作战打击兵力。这是依据中华民国海军“光华六号”计划案建造的导弹快艇，中华民国海军网站表示，“因应台海战备需求，海军需筹建性能较优、耐波性较佳之大型飞弹快艇”。“光华六号”计划共建造30艘导弹快艇，全案已于2011年12月2日完成。

这些年，台湾自制的那些军事装备 正在制造的防御潜舰 除了「國艦國造」外，也有「潜舰国造」，也就是自制防御潜舰。中华民国海军自行研究并设计建造的柴电潜舰在2014年时开始规划，并于2016年首度正项编列预算启动。该自制防御潜舰由台湾国家中山科学研究院负责规划并与美国企业洛克希德马丁共同研制，排水量大约2500吨到3000吨之间，由台湾国际造船公司负责建造。预计首艘原型潜舰最快2024年下水、 2025年正式成军。

这些年，台湾自制的那些军事装备 雄风系列反舰飞弹 除了舰艇外，台湾在反舰飞弹和制海武器领域也进行自主研发，最有名的当属“雄风”系列。该类型的反舰飞弹普遍装备于大中小型作战舰艇上，其研制始于上世纪70年代末期，分I/II/III三个型号，其中图为III型（简称“雄三”）超音速反舰飞弹。台湾军方没有正式公布“雄三”的有效射程。

这些年，台湾自制的那些军事装备 经国号战斗机 经国号战斗机又称F-CK-1战斗机，这是台湾在美国技术协助下设计、开发的一种轻型超音速多用途喷气战斗机。在中华民国空军的规划下，此战斗机与台湾从法国采购的幻影2000-5战斗机以及从美国采购的F-16战斗机，一同构成台湾空军防卫的主力。这是1980年代在时任中华民国总统蒋经国指示下展开的“自制防御战机”，命名为“经国号”以纪念蒋经国。

这些年，台湾自制的那些军事装备 “经国”配“天剑” 台湾自主制造战机的发展专案分四个部分，分别为“鹰扬”、“云汉”、“天雷”和“天剑”。其中“鹰扬”发展机身，“云汉”发展引擎及其相关系 统，“天雷”发展航电系统，“天剑”发展空对空导弹。图为天剑二型空对空导弹，此中程导弹是由中华民国中山科学研究院在美国协助下为经国号战机所研发生产的装备。

这些年，台湾自制的那些军事装备 自制的高教机“勇鹰” 蔡英文上台后力推 “国机国造”计划，图为被视为台湾本土制造代表之一的新式军用高级教练机 “勇鹰”，该原型机在2019年9月亮相。据媒体报道，勇鹰（T-5 Brave Eagle）属于第五代高级喷气教练机，也能在“平战转换”的需求下转换为攻击机的角色，执行防卫作战的任务。

这些年，台湾自制的那些军事装备 锐鸢无人机 锐鸢无人机，原名 “中翔二号”无人机，是台湾中科院研发的战术型无人飞机系统。据报道， 此系统具有快速部署、长时滞空巡侦、目标监侦定位、电子反干扰与即时影像传输等功能，目前在台湾岛地面部署，进行战场侦察、不对称作战与提供天然灾害救灾资讯等任务。

这些年，台湾自制的那些军事装备 “天弓三型”地對空武器系統 除了“国机国造”计划外，台湾也在反战术弹道导弹方面推出 “层系计划”，由中华民国中山科学研究院研发天弓防空系列。其中，天弓三型（简称“弓三”）被专门编列为 “强弓专案”。据研发者介绍，弓三武器系統除了飛彈及箱之外，其射控系統包含相列雷達、戰術中心、電源車、通信中繼及發射架，可同時接戰高性能戰機、巡弋飛彈、反輻射飛彈及短程戰術彈道飛彈等多目標威脅。

这些年，台湾自制的那些军事装备 雷霆2000多管火箭系统 雷霆2000多管火箭系统是高度整合的射击指挥系统，是台湾参考各国现代化设计后自力研制的多管火箭炮。该系统1997年正式公开，2012年9月1日移交台湾陆军。据报道，整套系统以射击指挥车、炮车、AT8X8弹药车和三种规格的炮兵火箭组成。这一射击指挥系统具有可自行判断弹种、自动依弹种计算射击诸元、自动调整发射器高低角度与射界等特点。



詹威克：台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居。

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