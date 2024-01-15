客座評論：台灣政治未來的「三國演義」

（德國之聲中文網）四年一度的台灣總統與立法委員選舉，結果頗為符合投票前多數「封關民調」的預測，民進黨的賴蕭配將成為下一任的中華民國總統與副總統。不過這勝選的558萬票、大約四成的得票率，顯示的卻是上一次大選支持蔡英文、但不是民進黨支持者的近200萬「英粉」，並沒有響應號召歸隊支持賴清德。

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蔡英文路線

賴清德在2019年黨内總統初選時，對蔡英文的種種攻擊令這些「英粉」耿耿於懷；這次競選初期，賴清德團隊較為傳統的宣傳方式，也一直無法達到感動人心的目的。結果就是民調居然無法大步拉開與第二名的距離，到了後期一支《在路上》宣傳影片出爐，才正面地炒熱了賴清德的選情，將賴清德從對手負面炒作中拉出來，展現正向且積極的賴清德即將從蔡英文手中接班。此外也炒熱了話題，還暗喻「英粉」應該歸隊支持賴清德。

賴清德台南市長任内，曾拒絕到議會接受質詢，且曾強力推動鐵路東移，這些例子顯示賴清德給外界的既定印象是強硬不妥協；當「硬漢」沒什麽不好，但是對許多選民而言，「硬漢」也等於是「難以親近」，這對需要拉攏婦女票以及中間選民的總統大選就比較不利了。另外就是「台獨金孫」的標簽，雖然賴清德多次宣示自己會依循蔡英文執政時期的既有路線，卻仍然讓中間選民不放心，故而這次選民選擇三黨不過半以免未來民進黨政府「冒進」。

所以賴清德雖然打破2000年以來政黨執政不超過兩任8年的「魔咒」，但是未來賴清德要如何放低身段與在野黨合作、淡化獨派立場、摘下「台獨金孫」的標簽將會是最大的考驗。

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失之東隅的國民黨

這次總統選舉，侯友宜與趙少康的搭配雖然輸了90萬票，但是國民黨在立法院席次卻大有斬獲，即便沒過半，但是席次一躍成為國會最大黨。這顯示選民擔心國民黨在兩岸問題上偏向於「傾中」，所以總統票沒投國民黨，但是在整體情勢不看好的狀況下，還是拿下467萬票，雖然不比上一次韓國瑜的550萬票，好歹也算是守住了基本盤。

國民黨雖然地方的區域立法委員選舉表現不俗，但是從另一個角度來看，未來最大在野黨的國民黨是「為反對而反對」，還是真的能為了台灣更好、以民眾福祉為優先來監督政府，將會成為下一次選舉國民黨是否能說服選民繼續支持他們的關鍵。

至於在選後是否罷免侯友宜的新北市市長職位、總統大選失敗是否「抓黨内戰犯」，這些都是該黨自己内部要解決的問題，而且對台灣整體政治也沒什麽太大的影響，基本上可以忽略。不過，如果國民黨要改革的話，或許一般選民可以關注和了解一下國民黨如何擘畫他們心目中更好的台灣，只不過目前好像國民黨還沒有到這個階段。

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白色力量的崛起

柯文哲帶領的民眾黨，在這次選舉中異軍突起，在藍綠兩大陣營夾殺之下，柯文哲拿下369萬票，對一個首次參選總統的政黨或者個人而言，算是相當不錯的成績。不過，提名的11名區域立委候選人全軍覆沒、反而政黨票突飛猛進拿下逾300萬票，代表該黨可以拿下8席不分區立委。

不可否認這個成績相當不錯，而且民眾黨勢必成為立法院的關鍵少數、藍綠陣營攻防時爭取的合作對象。這個亮眼成績的背後也暗藏了隱憂，那就是民眾黨過度依賴柯文哲的個人魅力。

先前民眾黨成立之初，就是收納了許多來自其他政黨的政治人物，他們或許是藍綠口中「因為黨内失勢、沒有前途、或者是覺得柯文哲是他們的前途，所以投向民眾黨」，而這些政治立場南轅北轍的政治人物集合在一起的「黏著劑」就是柯文哲。如果柯文哲要確立台灣政壇有第三黨存在空間，柯文哲現在首要目標就是要證明民眾黨不會是曇花一現的個人政黨，該黨的政策也必須要明確，不能模糊帶過。

柯文哲的個人魅力帶動了民眾黨，但是這股魅力能否轉移到該黨其他重要人物的身上？換句話說，就是柯文哲沒有職務代理人，其他人恐怕帶不動民眾黨和該黨的支持者。

另外民眾黨内有不少重要人物將藍綠視為寇仇，例如該黨不分區立委名單排名第一的黃珊珊，國民黨形容她是破壞「藍白合」導致無法下架民進黨的「戰犯」；排名第二的黃國昌雖然獨派色彩明顯，但是與民進黨水火不容，柯文哲自己和民進黨的關係也可以說是相當不好、前一陣子也和國民黨算是翻臉，這種狀況是否會影響民眾黨在國會中的重要性？可能還需要一段時間的觀察。

民眾黨副總統參選人吳欣盈專訪

民主就不會有永遠的執政黨

2024台灣總統與立法委員選舉落幕了，也許結果不能令大家滿意：民進黨會覺得失去了國會多數席次、國民黨會覺得怎麽輸掉了總統、民眾黨會認為情勢大好之下，卻沒能更上一層樓。不過，民主選舉的結果是輸的人可以不服氣，但是要有肚量接受結果，因為4年之後還可以捲土重來，不必懷憂喪志。賴清德繼續民進黨的執政，不代表民進黨未來就一定永續執政不下台，老話一句就是「民主並非萬能，但是沒有民主卻是萬萬不能」。

就像台灣這次選舉之後，生活一切照常，餐廳、百貨商場照舊營業，垃圾車依舊準時到定點服務居民，罵民進黨的繼續罵、罵國民黨的也沒停、不喜歡民眾黨的依舊對柯文哲指手畫腳，蘿蔔青菜還是一樣各有所好。

從1996年到現在，台灣人民已經很熟悉選舉是怎麽一回事，激情過後就是回復正常，更知道那張選票是自己決定，投給誰並不需要聽誰的指示，選民行使公民權利決定台灣的未來，告訴政治人物誰才是台灣的主人。

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詹威克：台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居。

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