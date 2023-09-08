客座評論：台灣對非洲外交的最大困難

（德國之聲中文網）9月5日蔡英文與史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世見證雙方簽署備忘錄，將協助該國婦女創業、締結姊妹市，以及興建能確保史瓦帝尼能源供應90天儲備的戰略儲油槽。而台灣原本就提供史瓦帝尼學生到台灣留學的機會，台灣也在當地興建了醫院並派遣醫療團、另外也提供職業技能訓練、農業技術等援助。

該國王室成員的醫療服務，基本上也是由台灣提供。史瓦帝尼從1968年獨立成為史瓦濟蘭（Swaziland）到2018年改成本國語言發音的史瓦帝尼（Eswatini），這55年來，台灣以這些規模相對不算大的援助，維繫了與史瓦帝尼的邦交，而能夠維持的主要原因是史瓦帝尼是個王權國家，國王有著幾乎是絕對的權力，政局相對穩定。對這個台灣在非洲最後的邦交國，中國自然也是用力頗深，但是起碼在目前這個階段，中國能夠提供的條件未必會吸引史瓦帝尼轉向。

就外交而言，非洲向來不是台灣可以大展身手的地方。遠的來講，許多非洲國家在1950、1960年代獨立之後紛紛與自稱反殖民主義的中國建立起關係，而北京也大手筆地援助非洲新興獨立的國家。最有名的例子就是坦桑尼亞與贊比亞（尚比亞）之間的坦贊鐵路；這種大手筆的援助，讓許多非洲國家投向了中國的懷抱。1971年10月25日當聯合國通過中華人民共和國代表中國的決議、台下許多非洲國家的代表不但鼓掌歡呼、甚至還起身跳舞慶祝，可見當時台灣在非洲的處境有多尷尬。

那個年代台灣的中華民國在非洲最大的盟友是奉行種族隔離主義、白人至上的南非，但是外交關係在曼德拉贏得種族隔離政策結束後的首屆總統大選，而宣告終結。不過在1990年代，台灣一度挾著經濟優勢，試圖在非洲闖出一番外交新局面，一時之間也曾經有相當的收穫，拿下了查德（乍得）、聖多美普林西比、甘比亞（岡比亞）等等國家。但是隨著中國經濟崛起，這些國家又重新投入中國的懷抱；雖然台灣說這些國家是領導人收受了中國的好處，或者是對中國的承諾有不切實際的幻想，總之54個非洲國家當中有53個是中國的邦交國。

而台灣和非洲的往來歷史上，最令人難忘的可能就是2006年，當時的台灣總統陳水扁被戲稱「迷航之旅」的那次出訪，居然借道早與台灣斷交的利比亞、並受到當時利比亞領導人格達費（卡扎菲）的親自接待。

常年政治的不穩定以及貪汙腐敗、甚或陷入内戰，使得許多非洲國家需要他們眼中能夠「立竿見影」的援助，港口、鐵路、機場、各種公路之類的基礎建設就是他們最歡迎的項目，當然對中國有著殷切的期望。

而且對這些國家而言，中國的「援助」沒有監督機制，也不用考慮什麽人權紀錄、民主化的程度，沒有歐美或者日本等援外大國那樣嚴密的監督和審計制度，對執政者而言是好處多多。至於是否要償還或者是無償援助無所謂，有什麽問題另外再説。

民主化之後的台灣無法提供這種援助，台灣能夠提供的農耕、醫療、職業技術訓練雖然也許可以為人民改善生活，但是無法為執政者立即帶來好處。在執政者的刻意刻畫之下，人民心中對台灣也不會留下多少印象。

非洲總體投資環境欠佳，也使得勇於開疆拓土的台商投資不如對其他地區那麽踴躍。曾經有台商說，「雖然富貴險中求，但是也要有命享」，除了交通運輸、原料供應、勞力品質等等之外，政變甚至内戰，台灣缺乏外交影響力等等都會讓台商考慮再三。例如台灣曾經投資在查德（乍得）投資開採石油，才剛說發現龐大油藏、前景看好，沒多久反政府軍就打到門口。

雖然按照台灣外交部的説法，台灣與非洲的貿易從2018年的46.5億美元增加到2022年的78.1億美元，「成長了七成」、「成績斐然」，但是整個非洲的貿易總額大約是台灣與澳洲貿易總額154億美元的一半，可見台灣對開拓非洲市場有相當大的遲疑，而且按照台灣經濟部國貿局公佈的數據，台灣與非洲貿易總值2023年前半年年增率是-35.7%。

台灣目前在整個非洲只有4個代表處、1個大使館，許多非洲國家只允許台灣的對外貿易協會在境内成立辦公室，台灣本身也因為很少或者沒有僑民的關係而不設立代表處，非洲也不是台灣民眾的旅遊熱點。

經貿往來規模的大小影響實質的來往，蔡英文說台灣會加强與非洲國家的實質關係，相對小的經貿規模很難談「實質關係」，所以非洲國家政府對台灣關係冷淡。而蔡英文的講話也顯示，台灣非常清楚自己在非洲面對的是什麽樣的外交困境，還有台灣能做到什麽。

台湾还有哪些邦交国？ 危地马拉 拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有8个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 巴拉圭 巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。巴拉圭将在2023年4月举行总统大选，在野党候选人已经表示，如果当选将考虑与台湾断交，转而与中国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 貝里斯 又称伯利兹，前身为英属洪都拉斯，位置在中美洲东海岸。是人口最少、人口密度最低的中美洲国家。

台湾还有哪些邦交国？ 圣文森 全名为「圣文森特和格林纳丁斯」，简称圣文森国，位于拉丁美洲，1981年起与中华民国建立邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 圣克里斯多福及尼维斯 又称圣基茨和尼维斯，位于加勒比海。2018年五月，在台湾被拒绝参与世界卫生大会(WHA)时，圣克里斯多福及尼维斯代表与台湾的卫生福利部部长见面并且支持台湾参与大会。

台湾还有哪些邦交国？ 海地 海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 圣露西亚 又译为圣卢西亚，是个位于加勒比海的火山岛国家。曾经在1997年与中华人民共和国建交，而与中华民国(台湾)断交。之后又在2007年与中华民国恢复邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 史瓦帝尼 又译斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 帕劳 又译帛琉，位处西太平洋，1999年与中华民国建交。2017年开始，中国以帕劳与中华民国之间维持邦交关系为由，指示旅行社停飞帕劳之后，中国游客遽减。由于来自中国的旅客实在太少，帕劳太平洋航空甚至在2018年时，宣称以成本考量决定暂停飞往中国的航班。

台湾还有哪些邦交国？ 马绍尔群岛 马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 诺鲁共和国 又译为瑙鲁，是位于南太平洋中部的岛国，面积24平方公里，人口1.02万。二战期间瑙鲁被日本占领，战后由澳大利亚、英国、新西兰共同托管，1968年正式独立。1980年与台湾建交，2003年断交，2005年复交。

台湾还有哪些邦交国？ 图瓦卢 图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。

台湾还有哪些邦交国？ 梵蒂冈 梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。 作者: 叶宣



詹威克：台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居。

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