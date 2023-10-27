客座評論：台灣「同志大遊行」熱鬧氣氛下的隱憂

（德國之聲中文網）每年10月最後一個週末在台北舉行的「同志大遊行」，號稱是東亞規模最大，每年還吸引了鄰近國家的 LGBTQ+社群（包含男女同志、雙性戀、跨性別等不同性傾向在内的性多樣社群）到台灣，參與這個猶如嘉年華會的大遊行。

自從台灣在2019年以專法形式通過同婚入法之後，不少台灣人會因為這個「亞洲第一」引以為傲，今年又取消了跨國同婚中外籍一方母國必須也承認同婚的限制，看起來似乎台灣保障 LGBTQ+社群權利，又向前邁進了一大步。可是也是在今年發生的一些事件，卻也令人覺得台灣在真正做到 LGBTQ+社群平權，大概還是會有一段艱辛的的道路要走。

台灣的同志大遊行

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今年年初，台灣桃園的中壢發生了一件針對男同志的攻擊事件，一對男同志因為親吻而遭持刀攻擊，對方咒駡這對男同志是「死同性戀」，這是台灣通過同婚之後第一起針對同志性傾向的攻擊事件。

4月的時候，有地方議員質詢時，指責市政府民政部門「把錢都花在同志遊行上」，並且說當地的「少子化」與同婚有關、稱同婚「一年幾百對多恐怖」等等。

今年的7、8月間，一則明顯反同婚的貼文在特定的群組中流傳，貼文寫著「哥哥娶的是男人，『嫂子』你叫得出來嗎？」之類、用姻親稱謂質疑同婚的内容，文中還點名54位立委是「變態立委」、呼籲「用選票刪除他們」、同時也鼓勵廣為流傳這篇貼文。

或許有些人會將上述事件解釋為「個別行為」，但是台灣 LGBTQ+社群倡議組織「彩虹平權大平台」今年公佈的民調結果顯示，「如果沒有穩定的倡議和政策配套」，民眾友善程度「倒退可能比想像快」。這項民調是該組織針對同婚等議題所作的民意調查，照該組織的說法，雖然基本「輪廓」和以往類似，但是「整體結果往不友善的區間移動」。其中，父母對子女是同志的接納度「微幅下降」，正面成長的議題則是對跨國同婚的態度。

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彩虹平權大平台指出，民調顯示不友善程度有所提高，例如異性戀公開接吻的接受度是將近八成、女女接吻的接受度雖然將近六成，但是比去年下降了1.3%、不接受度增加2.5%；男男接吻的接受度跌破五成，接受度下降0.7%、不接受度增加了1.7%。認識親友是同志的受訪者比例雖然仍是接近四成，但是比去年下降2.4%，該組織的解讀是「不友善程度提高，可能讓同志的出櫃意願下降」。

台湾首位公开出柜的同志议员

不可否認，台灣民間在友善對待 LGBTQ+社群方面，的確是有可取之處，例如某連鎖藥妝店的廣告就是以同居女同志為故事主軸，而且涉及 LGBTQ+社群的戲劇甚至色情刊物、影片，不會被強迫下架。但是也不能忽視民間反對 LGBTQ+社群爭取權利的勢力，這股勢力不見得就是反民進黨的一派，民進黨或者綠營支持者中也有不少人接受不了 LGBTQ+社群，他們反對 LGBTQ+社群平權的力度，並不小於因為反民進黨而反對 LGBTQ+社群平權的那一股勢力。

而照彩虹平權大平台的說法，如果要避免友善程度倒退，在 LGBTQ+社群平權議題上就需要「穩定的倡議和政策配套」，可是這不但是問題癥結所在、更也是令人最沒有信心的地方。

好比說，同志以專法的形式得以合法結婚，理論上同婚和異性婚姻一樣都適用《民法》的婚姻規定，但是專法的意思也就是同志和其他人不一樣；而專法通過時最先附加的條條框框，也還得需要有「夠膽子、資歷夠深」的高層政治人物拍板，才能一個一個去除。倡議或許可以由民間團體提出並且推動，但是政策需要的是政府來領頭，不然空有倡議、沒有政策，彩虹平權大平台所言的「友善程度倒退可能比想像快」，很可能就會應驗了。

台灣的「同志大遊行」強調的是彩虹，也就是多元、和諧，這一點和其他國家強調「Gay pride」（同志驕傲）很不一樣，相比之下柔性很多。但是台灣同志運動到 LGBTQ+社群平權經歷的坎坷路還有犧牲，不見得比所謂的「先進國家」少。如今台灣社會可能要先學會彼此的「容忍」，至於彼此「接受」，就目前而言恐怕還是一個相當遙遠的目標。

台湾同婚通过了，然后呢？

詹威克：台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居。

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