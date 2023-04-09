 客座評論﹕台灣「人選人」，香港「一人選人」 | 评论分析 | DW | 03.05.2023

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评论分析

客座評論﹕台灣「人選人」，香港「一人選人」

旅居台灣的香港媒體人曾志豪從台灣影集《人選之人--造浪者》談兩岸差距，感嘆香港區議會選舉改革開倒車，也說明在中國專制統治下，只有百姓，沒有公民。

被多次問到新選制是否削弱民主成份，香港特首李家超不同意只以選票衡量民主。他稱：「區議會組成不是越多選舉越好，而是要有合適的方法，讓合適的人加入區議會服務市民。」

被多次問到新選制是否削弱民主成份，香港特首李家超不同意只以選票衡量民主。他稱：「區議會組成不是越多選舉越好，而是要有合適的方法，讓合適的人加入區議會服務市民。」

（德國之聲中文網）Netflix的台灣片集《人選之人--造浪者》上架，台灣人高呼「《黑金》後終於有談台灣選戰的片集了」，網路上政治金句橫飛，再對比大陸，豆瓣的評論被逼下架，不許談及這齣選舉劇集，明顯看到兩岸的分別，也是為何兩岸不能統一的關鍵：台灣都已經可以把選舉變成劇集拍攝了，中共還只能屏蔽選舉劇集。台灣人已經進化到調侃候選人的競選謊言，中國人民還是只能聽到領導人的「重要講話」，選票都摸不著一片紙邊。

香港又如何？ 香港本來是和台灣並駕齊肩的選舉競爭者，每屆台灣的立委、總統選舉，香港的政治人物都會組團觀摩學習，雖然取經的實際效用不甚明顯，因為遊戲規則完全不同，但那時的香港人，至少可以期盼：總有一天，我們會像台灣人一樣，有自己的選票選出自己的總統。

再從眼角斜瞟中國大陸，心生同情：「你們可慘了，無自由無民主無選舉，只有百姓沒有公民。」

誰知風水輪流轉，當台灣的政黨輪替愈見成熟，香港突然發覺自己不進則退，不單和台灣漸行漸遠，甚至追貼中國，大開歷史倒車，公民快要變成百姓了。

圖為2022年11月26日，台灣總統蔡英文在地方選舉的新北市投票站投票。

圖為2022年11月26日，台灣總統蔡英文在地方選舉的新北市投票站投票。

香港改選制開倒車

最近政府改革區議會選舉方案，一句到尾：開倒車。大幅減少直選議席，重申引入間接選舉以及委任議席，又有資格審查，地區行政的撥款功能收歸政府，各區的區議會主席也由議員互選變成政務專員擔任，從結構上徹底把區議會變成政府的附庸機構，再不能代表市民有獨立的地位和政府溝通甚至反映民意。

其中最好笑是，地區直選只剩下百分之二十，這個比例是什麼概念？回歸前殖民地年代，1982年的首屆區議會，議席由民選、官方指派（官守議員）以及委任議員所組成，但即使如此保守，民選的比例也有26.9%。

殖民地允許26.9%的直選聲音，而回歸後當家作主的香港政府，反而只容許20%直選成份。誰才把香港視為自己人？再者，港英年代的直選議席，沒有過多的資格審查，只要取得提名便可參選，直選議席是貨真價實的直選。

反觀今天李家超改良後的區議會直選議席，競選人要有資格審查，要保證「愛國者治港」。這和殖民地相比，又是奴僕主人的性質立見，至少港英年代沒有保證參選人要「愛英愛港」。各區議會主席由當區民政事務專員擔任，這是恢復到1982年的殖民區議會選舉的內容，當年的各區區議會主席就是由當區民政專員出任。

要留意，1985年，港英政府已經取消了這個「政府官員出任區議會主席」的做法。所以，2023的香港，是連1985年都不如。

至於間接選舉的議席，因為有40%的議席是由「地區委員會界別選舉」產生，這個所謂「界別選舉」，將由3個地方委員會互選產生，而這3個委員會的成員，是由特區政府委任。即是特首委任一批人，這批人再互選一批議員，所以等於是特區政府挑選一批人入區議會。

台灣人要理解區議會的角色，或許可以用里長這個身份去比較，但一般而言，台灣的里長權力好像更大，也更得到居民的尊重。香港的區議員，好多時候都沒有那種排難解紛的調停功能。更別提現在被「完善整治」的全新區議會。

如果台灣人問，為何要整治區議會？好好的讓民眾直選不是很好嗎？答案是，專制政權就是不喜歡權力不在自己控制之中。2019年的區議會選舉，因為反送中的運動，許多香港人都借選舉來表達自己對警暴的不滿，所以投出了一個泛民取得接近9成議席的全壘打震撼表現，許多建制派保皇黨議員三振出局，嚇得北京臉也煞白。因為專制政權最不能容忍有人與他共享甚至爭奪權力，區議會「落入敵人之手」，那共產黨就要重新掌握。

而台灣人慣用的思維便是「在選舉落敗，便從選舉羸回」，小英失敗便捲土重來選舉，9合1大敗便在總統選舉討回來。共產黨不是，選舉失利，便改變遊戲規則，絕不允許你再嬴。於是層層關卡，審查資格，不喜歡不忠誠的人絕不容許參加遊戲，保證自己不會輸。

圖為台灣一名男子在2022年11月26日新北市市長選舉投票期間在投票站投下選票的畫面。

圖為台灣一名男子在2022年11月26日新北市市長選舉投票期間在投票站投下選票的畫面。

專制vs.民主

若問，為何共產黨如此害怕有競爭的選舉？看看《人選之人》開頭的劇情，候選人因為探訪民眾被狗咬，也因此惹上新聞。幕僚又要安撫狗主，又要強調候選人沒有做出過份行為激嬲狗狗，又要保證不會提告狗主，甚至要買罐罐探訪狗主。你當是做show也好，真心安慰也好，對專制政權而言，這是多麼麻煩多麼大的限制﹗我居然要為了這些「狗毛小事」做這些解釋說明動作﹗又要照顧一個咬傷自己民眾的心情﹗明明這些都是屁民，明明可以趕跑媒體、不理民意，甚至明明應該是民眾向我官老爺下跪道歉求饒的事，反過來，我一個官老爺要向屁民「慰問」？為什麼？因為權力不敵民主選舉，因為在民情監督之下，權力變得渺小。

又例如，女主角當年因為推撞了民眾，被人拍攝紀錄，還指責她是「暴力議員」，但女主角明明一肚子委屈，是那個民眾口出狂言侮辱人，我才保護自己推撞了一下，怎麼變成「暴力議員」？而且最重要，還要落選了？

若在中國大陸，推你又如何？搶你錄音筆也是等閒﹗誰敢多管閒事？誰敢逼老子道歉？誰敢諷刺我「暴力議員」？反正職位不是選舉產生，反正權力來源不是來自選民，權力毋須向民眾低頭。

這就是「專制」和「民主」的分別，也是為何許多人鐘愛「專制」的方便！

以後香港的區議會，那些間選委任的議員，他還要討好選民？安撫選民？回應選民嗎？畢竟，台灣是「人選之人」，香港卻變成是「1人選之人」，所有人都是由1個人，或1個權力去選出，還有「百姓」什麼事呢？

曾志豪是香港媒體人，曾任職香港電台，擔任時事諷刺節目《頭條新聞》主持人。目前旅居台灣。

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