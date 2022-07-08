客座評論：台灣人爲何對安倍晉三離世如此不捨？

（德國之聲中文網）日本前首相安倍晉三遇刺身亡，台灣政界和民間紛紛表達哀悼，尤其一般台灣民衆的表現與中國民間的反應有著强烈的反差，但這不見得只是因爲日本曾經殖民台灣。

在台北的日本代表機構--日台交流協會外豎立著兩面留言牆，上面寫滿了台灣民衆悼念安倍晉三的留言，天氣雖然炎熱，但是民衆仍絡繹來到日台交流協會留言、獻花、向靈堂内安倍晉三的遺像致敬或者雙手合十祝禱。

對台灣民衆如此的反應，如果說「媚日」或者説是日本過去曾經殖民統治台灣50年的「遺毒」，那就可以説是完全不瞭解台灣人心中的想法和思維。

民間印象

在日本政治光譜上被視爲右派的安倍晉三，多次在台灣有急需的時候伸出援手，近一點的例如中國禁止台灣鳳梨進口，安倍便在臉書上發出一張和台灣鳳梨的合照。

還有在去年台灣缺乏疫苗卻又面對疫情的時候，經由安倍居中安排，日本捐助疫苗幫助台灣解決燃眉之急；而安倍一席「台灣有事就是日本有事」的講話，讓台灣政界和主流民意在面對中國威脅的時候格外受用和窩心。

安倍擔任首相的時候還曾經在一次電子技術相關的展覽，見到一個攤位是經由視訊與台灣的學生互動，便停下脚步與日本當地的學生同框視訊向台灣這邊的學生問好，隨後還特別經由網路連接兩地機械手和台灣的學生握手。

這個看似未經安排的舉動，讓台灣人覺得安倍晉三是個親和力十足的政治家，台灣民衆也記得2018年台灣的花蓮發生大地震，時任首相的安倍晉三親筆揮毫寫下「台灣加油」四個字，對台灣民衆而言就是患難見真情。

政壇友人

以上講的是台灣民間看到的一部分，政治上安倍本人和已故的台灣前總統李登輝關係匪淺，台灣民進黨和安倍整個家族的關係也不在話下，因此降半旗致哀、副總統賴清德「私人」以「家族摯友」的身份赴日吊唁都不意外。

而降半旗令台灣的統派不高興、賴清德去日本讓中國不滿從而向日本政府「嚴正交涉」其實也都是意料中的事情，絲毫不影響台灣政府和社會悼念安倍晉三的離世。

這都是因爲安倍晉三可以説是日台1972年斷交以來對台灣最友善的日本政壇重量級人物，更何況他還曾經兩度擔任首相，所以對一般的台灣民衆而言，安倍晉三也可能是台灣民衆最熟悉的日本政治人物。

過簡説法

台灣的確曾經被日本統治了半個世紀，但是日本統治的痕跡早就在國民黨執政時期幾乎被摧毀殆盡、在台灣會説英語的人絕對遠超過會說日語的人，國民教育必學的外語也是英文不是日文。

當年接受日本教育的台灣人就算是念小學的到現在大概也已經86歲了，因此「媚日」的説法解釋不了爲什麽這幾天前往日台交流協會致哀的人大部分是年輕人。

即便在未斷交之前，日本的電影、歌曲、電視劇等通俗文化在台灣也是受到限制的，何況是1972年斷交之後在政府帶頭之下，那種反日情緒和現在中國小粉紅幾乎是一模一樣，如果真有「遺毒」的話，早也應該完全消毒完畢了。

當然台灣社會也不是所有的人都對安倍晉三的離世感到難過、覺得像是失去了一個朋友，他們認爲降半旗違法、賴清德赴日吊唁是「挑釁」北京、會激怒中國政府而令台灣陷入危險。

某些政治人物的社交媒體留言欄也是有幸災樂禍性質的留言、甚至日台交流協會的留言牆也曾經出現詛咒的字句，但是被真心前往致哀的民衆圖畫蓋住。

知恩圖報

台灣沒有盧溝橋也沒有南京大屠殺紀念館，但是知道對日抗戰，二戰時台灣婦女也有被日軍拉去被迫當性奴隸，也就是日軍口中的「慰安婦」、台灣和日本在釣魚臺列島（日本所稱的尖閣諸島）更是有主權爭議。

不過爭議並沒有阻止台灣在2011年援助日本東北大地震的災區、也沒有阻止台灣在2020年和2021年日本缺乏防疫物資的時候，捐助口罩、血氧儀、製氧機等等物資給日本。

前去日台交流協會致哀的台灣民衆，不見得知道安倍晉三生前推動修憲有何重要，也不見得懂得安倍晉三鼓吹「印太戰略」是什麽東西，甚至也不太在乎賴清德是以什麽身份去日本，他們很單純地就是覺得安倍晉三對台灣友善。

台灣俗語「食人一口、還人一斗」，也就是「滴水之恩、湧泉以報」，安倍晉三生前多次幫助台灣，台灣人自然覺得哀悼他的離世是應該「湧泉以報」的，降半旗還有賴清德赴日吊唁是本來就應該做的事，因爲失去安倍晉三這位「摯友」真的令台灣人心痛。

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詹威克：台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居。

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