客座評論：台灣人為甚麼要知道六四？

（德國之聲中文網）究竟1989年的六月四日，距今有多久了？我數學不好，可能要用計算機數一數，幾個年頭了？或許這樣說吧，89六四已經去到一個年頭，就是香港已經沒有了六四的年頭。

香港的維園沒有了六四集會，香港市民也沒有了六四當晚在戲院包場的自由，香港劇場也沒有了上演六四劇目的空間。對了，民主女神像早就和香港的「民主」一樣，被扔到不知哪裏去了。89年六四就是一個這麼漫長的時間，長到昨天還去紀念六四的人，今天也成為被紀念的對象。

在大移民年代，擁有六四記憶的中國人和香港人四散，這些燭光也散布世界各地，不過大家面對最大的挑戰，便是不知如何論述六四。

台灣人有自己苦難的228災劫，不認同中國的台灣人，也無法以「悼念死去的同胞」來參加六四集會。正在發生的國際戰爭烏克蘭問題也不可能天天佔據台灣人的版面，遑論是1989年的歷史？

那為甚麼，台灣人還要關注這個發生在好多好多年前的北京的一場慘劇呢？

答案很簡單﹕因為製造這個屠殺慘劇的政權仍然存在，而且離台灣相當接近。而許多台灣人不知道這段歷史，或者不夠重視這段過去。這是活脫脫的，我們與惡的距離。

台灣人在中共的武力脅逼下，產生了一種奇怪的思想﹕不要刺激中共，坦誠溝通，換取繁榮和平。

而具體「不要刺激中共」，包括不要和美國走太近、不要有太多軍購、不要增加服役年期，似乎只要做好這些「不刺激」的動作，中共便能和台灣好好相處，甚至有人可能存有幻想﹕「就這樣統一也不錯」。

我會請他們看一看六四的歷史。當年天安門的學生，沒有和美國走太近，沒有軍購，沒有接受軍訓，但最後他們得到的仍然是「武力鎮壓」。

所以台灣人都要明白，所謂「不要刺激中共」，其實是等於不要刺激一個渾身都是G點的人，你是不可能做到。

香港和台湾曾经这样紀念六四 一周年纪念 1990年6月4日，香港民众首次走上街头，纪念天安门大屠杀一周年。这一年起，香港支联会每年组织大规模悼念活动。由于1989年民主运动在中国大陆是禁忌话题，香港逐渐成为各类与六四有关的追思活动的中心。

香港和台湾曾经这样紀念六四 维园烛光 自1990年以来，每年6月4日晚，香港维多利亚公园都举行烛光晚会，悼念六四死难者，表达自由民主诉求。参加人数少则数万人，多则十多万人（据组织方支联会数字，一般高于警方公布数字），为全球规模最大的六四纪念活动。（2015年资料图片）

香港和台湾曾经这样紀念六四 天安门的故人 2013年，台北民众举行烛光晚会，纪念六四，声援狱中的诺贝尔和平奖得主刘晓波。刘晓波是89民运代表人物之一、与周舵、高新、侯德健一同被成为“天安门四君子"。

香港和台湾曾经这样紀念六四 遥望台北 2019年，六四30周年之际，台北举办了专题纪念活动。此前还在台北中正纪念堂前放置了由台湾艺术家雪克（Shake）搭建的充气“坦克人”艺术装置，亲历六四的王丹、周锋锁等民运人士到场参与。

香港和台湾曾经这样紀念六四 两岸三地成唯一 台湾的六四纪念活动，规模和历史远远不及香港，但近年来开始得到更多关注。2020年，尽管受到疫情影响，仍有三千多人参加了在台北的烛光悼念晚会。由于这一年香港和澳门都以防疫为由禁止六四集会，台湾成为两岸三地唯一可以纪念六四的地方。

香港和台湾曾经这样紀念六四 六四纪念馆 香港六四纪念馆2012年起临时设址九龙，先后迁至城市大学和尖沙咀，在物色新馆址过程中屡遭挫折，被迫多次关闭。2018年支联会在旺角购买房产作为新址，2019年4月重新开馆。2021年4月休馆翻新后，5月底重新开放，但数日后被当局以“证照不全”为由再度关闭。

香港和台湾曾经这样紀念六四 国殇之柱 2019年六四30周年之际，香港大学生清洗丹麦艺术家高智活（Jens Galschiøt）的作品“国殇之柱”。它曾在香港各间大学巡回展出，现矗立在香港大学黄克竞楼平台。传统上，支联会每年都会派人在六四前夕洗刷该雕塑。

香港和台湾曾经这样紀念六四 疫情下的追思 新冠疫情下的2020年，因有防疫限聚令，当局31年来首次未批准维园六四集会。但仍有数万港人来到维多利亚公园燃烛默哀。

香港和台湾曾经这样紀念六四 再度遭禁 2021年，香港当局再度禁止六四纪念晚会。一年前香港国安法生效后，香港社会的言论、集会自由空间受到进一步挤压。同时，澳门的民间六四纪念活动也连续第二年遭禁。



六四的學生要求的是很具體實務的「反官倒、反貪污、反腐敗」，前期對領導人也沒有喊出「打倒」、「下台」的口號；「李鵬下台」，都是在5月20日國務院發出了「戒嚴令」，把學生運動定性為「嚴重動亂」後，學生才喊出的口號。

也就是說，學生集會，已經可以刺激到中共動用武力，可見中共是有這種以武力解決問題的DNA。

台灣人面對這種隨時動怒變身的HULK（浩克），如果仍然以為，主動權在自己手上，只要自己如何順從聽話便可以得享和平，實在太天真了。和美國勾肩搭背是挑釁，向政權提出改革要求也是挑釁，今天台灣人可以在凱達格蘭大道做的任何公民行動，對北京都是挑釁。所以六四的歷史清楚告知，中共的武力，要不便用軍機飛彈，要不便是坦克機關槍。性質都是一致。

台灣人可以要求蔣萬安為了228事件再三道歉，但天安門母親，別說叫習近平道歉了，只是希望天安門死難家屬自由自在的訴說自己的悲傷苦難，也是不允許的。

六四最大的啟示，也是給做官的人看，便是「對別人仁慈，就是對自己殘忍」。

趙紫陽同情學生，軟禁至死；李鵬強硬戒嚴，死後被黨稱為「同志」。昔日對北京學生戒嚴，今天也有對北京的低端人口冬夜逼遷，而這種酷吏事後官運亨通。可見不同形式的六四，在中共管治下，仍在上演，而官員也明白只有對人民強硬才能過到政治關；那麼，台灣人真的沒甚麼理由，覺得自己可以成為「百姓」當中的例外。

這一年的六四，在台灣的土地點上一枝蠟燭，因為可以點蠟燭的地方，又少了一個；燭光照射下，你會看得更加清楚，誰是朋友，誰是威脅。

曾志豪是香港媒體人，曾任職香港電台，擔任時事諷刺節目《頭條新聞》主持人，目前旅居台灣。

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