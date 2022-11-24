客座評論：台灣九合一選舉民進黨“抗中保台”失靈

（德国之声中文网）眼看著以國民黨爲主的在野黨候選人攻城略地，民進黨的氣氛顯然是低迷的、是難過的，當然執政有執政的包袱、防疫也扮演了一定的角色，但是選舉結果比2018年還要令他們失望。

看著地圖上綠色的部分一路縮小，除了選民對民進黨的候選人不滿意之外，這還代表了代表了什麽意義？難道說台灣的選民已經不在意是否“抗中保台”了嗎？

實際講起來，這可不一定，因爲九合一選舉是地方選舉，不少評論人士或者台灣所謂的名嘴也認爲縣市長的選舉，首要看的應該是候選人的願景和政見，但是喊出了“抗中保台”，反而轉移了焦點。

躍躍欲試選總統

總統大選的策略要複製到地方選舉，看來是不靈了，但是相對於民進黨的愁雲慘霧，在野的國民黨和民衆黨高層可能是摩拳擦掌，把這次地方選舉當成是他們參加2024年總統及國會大選的敲門磚與試金石。

被認爲與中國關係比較好的國民黨主席朱立倫、還有“兩岸一家親總比兩岸一家仇要好”的民衆黨主席柯文哲向來不隱瞞他們有意在2024年競逐總統大位。

而這次國民黨將多個原先民進黨執政縣市翻盤，自然會讓朱立倫信心大增，主席位子似乎穩了，但是他面對的問題是，每當情勢看好的時候，國民黨就會内鬥、到時候是否會是他代表出馬，恐怕還是未定之天。

成立三年左右時間的民衆黨從民進黨手中拿下新竹市市長，有了他家鄉這個根據地也會讓柯文哲更加起心動念加入戰局，柯文哲的問題是雖然必然定於一尊，但是從民衆黨在這次選舉中、其他縣市長和議員的結果並不理想看來，他能否形成一股有效勢力影響選舉結果，恐怕還得觀察一陣子。

台湾地方选举进入倒计时，「中国因素」无处不在

轉移焦點和不團結

當初民進黨喊出“抗中保台”，目的就在令選民們在意對手的“中國連結”、“紅色關係”，但是這種策略不但轉移了焦點，也讓淺綠和深綠出現了對立，這次民進黨九合一選舉失敗，不團結也是因素之一，不然團結的民進黨的戰力是很驚人的。

如果說這次的選舉結果意味著台灣的民意已經從“反中”轉變到“親中”了，那也未必，在地方選舉當中，決定輸贏的因素遠多過於總統選舉，而且不少台灣民衆是把中國視爲另外一個國家，不是北京當局口中的“祖國”。

另外按照台灣的體制，兩岸事務是由中央層級執掌，地方只有遵循，不能自創一格、另闢蹊徑，而且兩岸關係是否能夠和緩，很大的因素是在中國，所以未來的兩年時間恐怕台灣政府也好、北京當局也罷，都不會出現轉變。

還有就是以2018年上一次的九合一選舉爲例，民進黨也是表現欠佳，但是反而讓民進黨警覺，從而團結一致，再加上當時的“香港因素”，才會令蔡英文在2020年競選連任時創下817萬的得票記錄。

雖然九合一選舉有點美國期中選舉的味道，但是差別還是很大，現在就把地方選舉的選票預估成未來總統大選的選票，可能還太早了一點，兩年的時間會出現很多變化，人民做出選擇、政治人物勝選可能還是謙卑一點比較好。

詹威克：台湾出生的医界逃兵，曾经客居美国然后到英国从事媒体工作，也研究东亚历史，八十年代离开台湾，绕世界一圈后返台定居。

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