客座評論：「功成」的習近平與「名就」的馬英九

（德國之聲中文網）週三（4月10日）的「馬習二會」原本就在各界意料之中，不然馬英九走訪中國大概他自己也會認爲「無趣」。此外，從馬英九在4月1日抵達深圳以來，言行舉動都是合乎東道主所預期的，也確定馬英九不會出現讓東道主不能接受的尷尬場面，故而北京可以放心安排兩人大排場地會面。

至於說兩人發表的談話，用如果現在的網路用語來説，就是「互相按讚」，習近平稱讚馬英九反對台獨、馬英九稱讚中國保存傳統文化。習近平說：「兩岸沒有什麽心結不能化解、不能商量」，並表示雖然兩岸體制不同，但「仍同屬一個中國」。馬英九則是說「兩岸人民同屬中華民族、都是炎黃子孫，應該互助合作、致力振興中華」，顯見兩人有著不少共同語言。

雖然照本宣科的時候，馬英九一度冒出了「中華民國」隨即改正「中華民族」的「口誤」，不過最多就是是與會的雙方幕僚流了一點冷汗、解決方式就是接著在馬英九要講「九二共識」的時候， 把媒體請出了舉行「馬習二會」的人民大會堂東大廳 ，處理明快、總體而言瑕不掩瑜、還是符合北京期待的基調。

不出意料地，習近平的説話著重在反台獨以及將兩岸問題歸納為同一個民族、同一個國家的「國内問題」，馬英九的說話則是一如既往地把重點放在他向來堅持，但是不明說中華民國、也不明說中華人民共和國的「九二共識」，所以談話内容而言，可以説是並無新意，在政治上而言，習近平也沒有釋放出善意，自稱「平民」的馬英九對緩解兩岸關係也沒有提出新的見解。

馬英九或者習近平應該也很清楚，「馬習二會」其實不會有什麽實質的成果，所以他們撇開所謂的實質成果，尋求有利於自己的目的。例如馬英九在台灣已經日漸被邊緣化，此次北京方面所給予的尊榮禮遇是他在台灣不可能得到的，所以「馬習二會」的氣氛要不融洽也很難，而且和習近平再一次的會面不但可以讓他登上媒體、還可以告訴現今國民黨的高層「要兩岸搞好關係，沒我不行」。

“马习二会”习近平对马英九说:“你都没变”

北京方面也不是不知道馬英九的人氣已經「今非昔比」，但是習近平需要有一個台灣政治人物呼應他所説的「外部的干涉，阻擋不了家國團圓的歷史大勢」，習近平所謂的「外部的干涉」意指的就是美國，而從馬英九近年來對美國所發表的言論來看，他幾乎已經是成爲台灣「疑美論」的代表，所以在北京看來，這個最佳人選就是非馬英九莫屬，何況在台灣馬英九被視爲「和中」甚至是「親中」的政治人物， 因爲北京知道在台灣維持一股不滿美國又能反台獨的勢力，對中國而言是極爲重要的，因為只要這種勢力夠大，台灣就絕無寧日。

坦白說，舉行「馬習二會」，習近平只要面子上掛得住就好，其他沒有太多需要顧慮的問題，馬英九因為在台灣地位已經不復當年，沒有太多政治的包袱，所以問題也不大，倒是馬英九曾經當過黨主席的國民黨頭痛了，因爲現在普遍看起來台灣輿論對馬英九這次的表現並不滿意。國民黨擔心受到影響，所以態度明顯切割，在馬英九行前就一再強調這是「個人行程」，不代表國民黨，隨後傳出北京有意邀請國民黨立法委員訪問中國，國民黨立法委員不但否認有此一說，還特別強調如果邀請的話，也應該邀請民進黨和民眾黨的立法委員同行，不為馬英九的「馬習二會」背書。

不論是從道德還是政治現實來説，現在的國民黨對馬英九完全沒有約束力，他也自豪於台灣的政界人物只有他能夠和習近平見到面、講上話，從北京的表現看來，雖然以「先生」 來稱呼馬英九， 不過作爲東道主，習近平的確給足了馬英九所希望得到的禮遇和面子，但是話説回來，從馬英九「口誤」之後，媒體 就被請出了東大廳來看， 你覺得馬英九所説的「兩岸如果發生戰火，對中華民族都是不可承受之重」，習近平聽進去了嗎？

台灣前總統馬英九專訪

詹威克：台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居。

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