客座評論：兩會年度「台灣蜜糖」的一廂情願

（德國之聲中文網）每次兩會期間當台灣媒體播出所謂「台灣省人大代表」發表言論的畫面或者是報導，台灣人大多都是一笑置之，這次的兩會因為是「疫情過後」，也是習近平第三任期首次舉行兩會，外界自然會覺得應該會有些不一樣。許多媒體關注的是哪些原任人大代表落馬退場，這些所謂的「台灣省人大代表」本來沒什麽吸睛之處、但是只要他們一開口卻能發揮不少博君一笑的「花邊新聞效果」。

本屆13位與會的「台灣省人大代表」當中，只有前世界銀行副行長、早年台灣「叛逃」軍官林毅夫之妻陳雲英是台灣出生的「台灣人」，其他的12位都不曾擁有台灣的中華民國國民身份，即便是陳雲英也因為入籍中華人民共和國而被註銷了中華民國國籍，所以台灣的陸委會會說這些人沒有代表性，而絕大多數台灣人也根本不知道這些號稱在人大代表台灣人、為台灣人謀福利的「台灣省人大代表」。

他們提出來的建議，雖然對台灣人而言也許不到瞠目結舌的地步，但是用「天馬行空」形容是絕不為過的，例如說台灣缺水、缺電、缺蛋、缺藥，只要統一中國都可以協助解決、希望台灣的年輕人也可以當上人大代表、還有「真切體會到人民當家做主」等等言論，姑且不論是否可行，就許多台灣人而言可以說是「好笑」。台灣不像金門、馬祖那樣跟中國距離沒幾公里，中國要如何做到供應水和電給百餘公里外、隔了個海峽的台灣？而且看在一些缺水缺電的中國地區居民眼裡更是情何以堪。至於中國產雞蛋因為蛋雞注射疫苗的關係而無法確認是否感染禽流感，所以不能進口；缺藥的問題則是和價格有關，何況中國最近才因為減少醫保給付而出現了「白髮革命」，台灣人要真拿了這好處、能不心虛嗎？

這些所謂的台灣人代表所建議的措施，其實也不脫一手給糖、一手拿大棒的傳統統戰做法。給糖的部分就是讓台灣人覺得有特權、享有比中國一般人更高的優惠待遇，拿大棒就是「統一迫在眉睫」、「統一不可能拖下去」。特權式的給糖如果成真，自然會加深兩岸民眾之間的矛盾，憑什麽要收入較低的中國納稅人出錢來讓台灣民眾享受自己享受不到的特權優惠？拿大棒則早就為台灣民眾所「敬謝不敏」，文攻武嚇了那麽多年，成效如何很清楚，與中國的統一在台灣市場有多大也很明白，所以也就是沒有統一之前，這些優惠都不會成立，統一之後是否會兌現並無保證。

這些「台灣省人大代表」雖然根本沒有什麽實質的台灣連結，但是也應該很清楚他們所提的那些建議或者說是論點不但對台灣無效、可能也會令中國的民眾感到不滿，那麽為什麽還要提這些台灣人認為「誇張」卻又未必討好中國民眾的主張呢？

其實他們的角色很像當年蔣介石政權退居台灣之後代表「大陸淪陷地區」的國大代表和立法委員，雖然早就和所謂的選區脫節、但是代表主權，所以象徵意義大於實質，至於所提意見是否實際可行那就另當別論，當年的這些代表們的「反攻大陸」、「救濟災胞」等等說法和現在的「台灣省人大代表」有異曲同工之妙，當時即便已知反攻無望、但是掌權者需要他們來維護自己的執政地位。

既然執政者有其需要，這些其實不能代表民意的代表們也得符合期待地表現，可能照網路時代的語言來講就是「刷存在感」，而且有些話通過掌權者口中說出，不符合「台灣同胞熱切期望」條件，由這些「台灣省人大代表」來說就會有兩岸的相關媒體配合放送、引用，這是他們的職責，每年一次的兩會就是他們演出的舞台，在會期的這幾天之内，外界的眼光會看到他們，中國的政治環境也期待他們在這幾天當中要盡職盡責，因為兩會結束之後，就很難再聽到他們的名字、要等過一年之後，「台灣省人大代表」才會再次出現在媒體面前、再次提出一些對台灣達不到什麽效果的主張。

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詹威克：台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居。

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