客座評論：兩岸關係難回春

（德國之聲中文網）台灣對國台辦恢復航點的建議，表現的相當正面，陸委會主委邱太三甚至表示，可能不只中國方面建議的16個航點，也有官員表示預估2023年應該可以有上百萬的「陸客」到台灣。不過在野黨隨即就抨擊官員們的看法或者估計都過於樂觀，在野黨對官員説法不以爲然並不令人意外，不過從未來的12個月會發生些什麽事來講，即便不提民進黨政府與北京之間天生不和，兩岸之間還真的可能看不見隧道盡頭的那道光。

首先最明顯的就是台灣在2023年將進入2024總統立委大選的白熱選戰期，幾個主要政黨要辦初選選出候選人、各式各樣的造勢場合將會如雨後春筍般地出現在台灣各地。規模較大的在野黨如國民黨理所當然地希望能夠繼續2022年地方選舉勝利的勢頭奪回總統寶座和國會的多數席次；而在選舉中大敗的民進黨也已經擺明會在2024雪恥、打算用盡全力取得高票保住總統大位還有國會多數。以過去的經驗來看，中國並不樂意在台灣選舉期間讓大批的陸客到台灣，而且台灣的安全部門對敏感時期湧入大批陸客向來也是持保留態度。

另外一個因素就是台灣在2023年在國防、外交方面都會進入一個所謂的「收穫期」，多項外購的先進武器裝備都會在2023年開始逐步交貨、號稱是自行研發成功的潛艇也預定在後半年交船。外交方面的話，目前已經有數個國家的重量級國會議員預定在年内訪問台灣，也有媒體判斷，美國與台灣的貿易協定很可能在幾個月之内取得重大突破。來自美國的消息說，美國新一屆的參衆兩院議員據稱正在醖釀出台對台灣有利的法案。從過去的經驗來看，2023年整體氛圍對中國而言並不「舒服」。中國不舒服時，就會以不同的方式「制裁」台灣，例如無預警禁止水果、水產品、農產品還有禁止旅遊團到台灣之類的措施，而這些措施對許多台灣人還是記憶猶新；所以總體而言，並不利於關係「回春」。

或許有人會想説，應該由市場來決定、讓業者自己看要不要回去做「擁抱陸客」的生意，不可否認台灣是有不少相關業者希望可以接待大批陸客來臺觀光，只不過兩岸的往來從來就不是完全由市場機制決定。

在兩岸氣氛不好的時候，會有多少中國的旅行業者願意做這檔買賣呢？加上港澳卯足全力在解封之後推出優惠措施爭取來自中國的觀光客，相比之下，台灣幾乎沒有什麽誘因。

那麽兩岸的貿易呢？其實過去的3年，雖然受到疫情還有「某些因素」的影響，兩岸之間的貿易往來起碼在可行的貿易項目方面依舊進行，不然也不會發生台灣食品被撤銷註冊而被禁止進口的爭議。也就是說，未來這一年很可能觀光旅遊方面依舊偏冷，貿易往來則是前述的爭議之外、還有因爲美國的限制所導致的生產地轉移、所以貿易量和彼此的依存度很可能會是穩定中逐步下降。

經過3年疫情的折騰，如今中國解封了，但是台灣的業者自己準備好了沒有？兩岸民間因爲政治因素，關係也不如以往，說兩岸關係在2023年「回春」也好、「回溫」也罷，看起來是不太樂觀了。

詹威克：台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居。

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