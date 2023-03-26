客座評論：假遊行真香港

將軍澳一個居民委員會，搞了一個只和區內民生有關的遊行，反對施政報告要在將軍澳填海興建厭惡性設施，結果警方作出了絕無僅有的嚴格限制。

1) 人數有限制，申請100，只批准80

2) 遊行中間如人數超過申請上限，應呼籲「多出來」參加者離開

3) 所有參加者要掛上有編號的頸牌，方便識別

4) 遊行口號標語海報要先由警方審查

5) 遊行市民的衣著顏色被「勸喻」不准穿黑色和黃色

6) 因為《禁蒙面法》，遊行市民不准戴口罩

7) 不准叫喊違反國安法口號

8) 警察人數比遊行人數多

這是國安法後的香港第一個獲批准的遊行，但搞得四不像，有人嘲諷是「遊街示眾」，「掛狗牌」，我感覺這是被圈養的鐵籠中的「遊行」。不是protest，是parade。

遊行人數設上限，不許市民中途加入，等於把遊行的力量完全閹割。為什麼遊行示威有力量？就是要讓政府看到不得人心的施政，會引起多少市民的反對，這才能形成壓力。過去的七一遊行，50萬人上街，便逼令23條擱置。過去的日子，主辦單位只能估計參加人數，但超出預計也不會影響遊行進度，相反警察會因應更多市民參加遊行，而作出更彈性的交通安排，例如封閉更多行車路線，讓遊行市民使用。

今天，限制人數，還要掛牌登記，多出來的市民不許參加，否則便是「非法集會」，即是說，不可能再出現50萬、200萬+1的情況，因為即使你申請書寫明是「200萬市民」，但+了1，多了1個也不行，也要把他趕走才符合規定啊﹗

這除了是執行上的荒謬，理念上也是完全顛覆了「遊行示威」的內容。

我們一向信奉遊行示威是人權，是毋須權力機關批准也可以享有的權利，「不平則鳴」。之所以要向權力機關申請，是為了平衡社會各界的活動方便，不希望遊行影響交通秩序，所以更多是一種「平衡」而不是「申請准許」。香港回歸後被「還原公安惡法」，警方享有「發出不反對通知書」的權力。回歸初期，尚算克制，這個「不反對通知書」更多是一種形式，而不會真的「反對」，但已經是懸掛了一把劍：可以「不反對」，也即是可以「反對」。也在那一刻開始，香港人的遊行示威權利，是交在警方手上，他用還是不用，存乎一念之間。

2019年後，警方露出獠牙，「不反對通知書」不再是「形式上打個招呼備個案」，而是成為貨真價實的「批准文件」。警察說你可以遊行你才可以遊行。

現在更下一城，警方說你可以遊行，還要教育你「怎樣遊行」，你才可以遊行。你要符合警方的「遊行形式」，才可以遊行。如果有一天，警方的遊行規定是「只許沉默不許呼喊口號」，這還算是遊行嗎？

中國大陸一直都沒有「合法」的遊行，有的是政治性的「放行」，例如需要你反日時便會組織並默許你出來叫喊，要反美時也可以讓你出來走一走。但風平浪靜的日子，你想出來喊兩句「收回台灣」，肯定是「尋釁滋事」。

這種遊行其實是「遛狗」，你的自由取決於狗繩的長短。你可以選擇不屈從，但結果連一丁點「步行」的機會都失去；但你一旦屈從，便要受百般阻撓限制，那還有什麼不滿憤怒可以表達？還有什麼改變政策的可能？

警察先過濾隔渣，如果覺得風險太大不敢冒險，便會直接否決，或者用其他方法，例如說有暴力團伙可能趁亂加入，要主辦單位面對不能面對的風險，然後知難而退。香港人還想再有數以十萬計的遊行，只怕要以「反對美國逼害中國」的名義才有可能了。

香港和台湾曾经这样紀念六四 一周年纪念 1990年6月4日，香港民众首次走上街头，纪念天安门大屠杀一周年。这一年起，香港支联会每年组织大规模悼念活动。由于1989年民主运动在中国大陆是禁忌话题，香港逐渐成为各类与六四有关的追思活动的中心。

香港和台湾曾经这样紀念六四 维园烛光 自1990年以来，每年6月4日晚，香港维多利亚公园都举行烛光晚会，悼念六四死难者，表达自由民主诉求。参加人数少则数万人，多则十多万人（据组织方支联会数字，一般高于警方公布数字），为全球规模最大的六四纪念活动。（2015年资料图片）

香港和台湾曾经这样紀念六四 天安门的故人 2013年，台北民众举行烛光晚会，纪念六四，声援狱中的诺贝尔和平奖得主刘晓波。刘晓波是89民运代表人物之一、与周舵、高新、侯德健一同被成为“天安门四君子"。

香港和台湾曾经这样紀念六四 遥望台北 2019年，六四30周年之际，台北举办了专题纪念活动。此前还在台北中正纪念堂前放置了由台湾艺术家雪克（Shake）搭建的充气“坦克人”艺术装置，亲历六四的王丹、周锋锁等民运人士到场参与。

香港和台湾曾经这样紀念六四 两岸三地成唯一 台湾的六四纪念活动，规模和历史远远不及香港，但近年来开始得到更多关注。2020年，尽管受到疫情影响，仍有三千多人参加了在台北的烛光悼念晚会。由于这一年香港和澳门都以防疫为由禁止六四集会，台湾成为两岸三地唯一可以纪念六四的地方。

香港和台湾曾经这样紀念六四 六四纪念馆 香港六四纪念馆2012年起临时设址九龙，先后迁至城市大学和尖沙咀，在物色新馆址过程中屡遭挫折，被迫多次关闭。2018年支联会在旺角购买房产作为新址，2019年4月重新开馆。2021年4月休馆翻新后，5月底重新开放，但数日后被当局以“证照不全”为由再度关闭。

香港和台湾曾经这样紀念六四 国殇之柱 2019年六四30周年之际，香港大学生清洗丹麦艺术家高智活（Jens Galschiøt）的作品“国殇之柱”。它曾在香港各间大学巡回展出，现矗立在香港大学黄克竞楼平台。传统上，支联会每年都会派人在六四前夕洗刷该雕塑。

香港和台湾曾经这样紀念六四 疫情下的追思 新冠疫情下的2020年，因有防疫限聚令，当局31年来首次未批准维园六四集会。但仍有数万港人来到维多利亚公园燃烛默哀。

香港和台湾曾经这样紀念六四 再度遭禁 2021年，香港当局再度禁止六四纪念晚会。一年前香港国安法生效后，香港社会的言论、集会自由空间受到进一步挤压。同时，澳门的民间六四纪念活动也连续第二年遭禁。



曾志豪是香港媒體人，曾任職香港電台，擔任時事諷刺節目《頭條新聞》主持人。目前旅居台灣。

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