客座評論：今日楊丞琳，昨日鄧麗君？

（德國之聲中文網）楊丞琳嫁給中國歌手李榮浩、成了「台配」（台籍配偶）、事業重心也移到了中國，但是似乎還不太瞭解中國的風土民情，居然在自己的演唱會上說出：「河南人不可以這樣子，你們已經有些名聲，你們知道吧？愛騙人的事情。」這種話讓中國網民炸鍋，多少可以看成是楊丞琳咎由自取。

她為什麽會說出這種話？這個問題的答案只有楊丞琳自己知道，當然後來她也知道捅了馬蜂窩，迅速地在微博上「鄭重」道歉，但是很快地也傳來河南文化和旅遊廳已經接受民眾舉報並著手調查的消息。只不過官方的介入，卻也引發了另外一個問題，那就是為什麽不能以消費者抵制的市場機制來「教訓」楊丞琳？

楊丞琳在微博上有1457萬左右的粉絲，假設因為抵制令每個粉絲平均少買10元人民幣的楊丞琳相關產品，楊丞琳就會少了1.4億人民幣的收入，這個數字無論是哪個藝人都會感到痛、而且是無比的奇痛吧？

對比來說，楊丞琳之前在中國實境秀節目上曾經說「在台灣吃海鮮是奢侈的事」，因此惹火了不少台灣人，但是台灣民眾不會去舉報、官方單位更不可能介入，因為楊丞琳有其言論自由，所以雖然造成爭議但是並不違法。至於很多人不爽，那就通過抵制來告訴楊丞琳「我們不高興」。

如果楊丞琳的言論涉嫌歧視，在台灣就是到法院提告，不會去縣市政府的文化局或者中央的文化部舉報。因為在台灣認定是否歧視而決定裁罰的是法院，不是行政部門；能不能達到處罰的效果，由粉絲或者消費者通過市場機制來決定。

從另外一個方面來說，找上官府衙門因為可以「一錘定音」，所以效果絕對「卓著」，這在不講民主的封建社會並不罕見。官字兩個口，一切以官老爺說了算數，而且台灣也經歷過這種日子，演藝人員的命運就是操縱在當官的手上。

曾因「分裂中国」惹议的艺人们 欧阳娜娜 台湾女艺人欧阳娜娜因父亲欧阳龙先前發表有关一国两制的言论，再加上她在一个直播视频中将去中国工作形容成「出国」工作，而被中国粉丝质疑其政治立场。 为了灭火，她透过工作室于3月21日晚间在微博發文强调自己是祖籍江西的中国人，并在Instagram及脸书等社交平台同步分享。 然而，發文后质疑她台独的言论并无减少，反而导致不少台湾网友指责她「卖台」，稱她「歐陽支娜」和「江西娜」。 欧阳娜娜在事件3天后接受央視采访，强调發布的文字及声明都是她内心深处最真实的想法，甚至高唱《我和我的祖國》。 此专访一出，再次引起两岸网友挞伐及热议。

曾因「分裂中国」惹议的艺人们 宋芸樺 2018年，台灣演員宋芸樺被網友翻出三年前一次訪問中，被問到最喜歡的國家時回答「台灣」，因而被質疑支持台獨。宋芸樺隨即在微博發文道歉﹕「我是中國人，一個90後的中國女生，台灣是我的家鄉...台灣是我出生的地方、祖國大陸是我夢想實現的地方，特別是國家今年出的惠台政策，給了我更多的發展空間和學習的機會。」

曾因「分裂中国」惹议的艺人们 周子瑜 南韓女子組合TWICE成員，因在電視節目中自稱來自台灣並手持中華民國旗，遭中國網民炮轟台獨。當時僅16歲的周子瑜發布道歉影片，表示「中國只有一個，海峽兩岸是一體的，我始終為自己是一個中國人而感到驕傲」。事件發生時正值台灣2016年總統大選前夕，時任總統馬英九指﹕「她沒有必要道歉，我們支持她。」蔡英文在勝選演講中更說﹕「只要我當總統一天，我會努力讓我的國民，沒有一個人須為他們的認同而道歉。」

曾因「分裂中国」惹议的艺人们 戴立忍 2016年戴立忍主演趙薇執導的《沒有別的愛》，遭網友及中國共青團質疑是台獨分子並呼籲抵制電影，理由是他曾經聲援反服貿學運和香港佔領運動。戴立忍發表3000字聲明澄清「我從來不是台獨份子，也從未倡議台獨」，並說從小被教育要做個堂堂正正的中國人，沒有割裂自己血緣的想法。但他承認拿香港爭普選字牌拍照是「政治敏感度不足」，並為事件造成紛擾致歉。劇組最終仍決定撤換男主角。

曾因「分裂中国」惹议的艺人们 水原希子 與戴立忍一同參演《沒有別的愛》的日本女星，被指控曾為「辱華」照片點讚，那其實是中國藝術家艾未未向天安門豎中指的相片。水原希子發表影片道歉，以中文說「對不起」，指點讚不是因為同意照片的政治意義，並在隨後取消點讚。

曾因「分裂中国」惹议的艺人们 余文樂 2018年，香港演員余文樂創立的潮流品牌MADNESS，官方網站寫道會「發送貨品到世界各地大部分國家」，當中包括港澳台，被網友指「分裂國家」。MADNESS發表道歉聲明，把描述更改為「國家/地區」。余文樂也急急致歉撲火﹕「對於公司品牌監管不力，出現這麼大的錯誤和誤會，我難辭其咎，也感到非常抱歉。」

曾因「分裂中国」惹议的艺人们 范瑋琪 2015年9月3日，中國舉行抗戰勝利七十周年閱兵，正當不少藝人在微博上談論閱兵時，台灣歌手范瑋琪發表雙胞胎兒子的生活照，引來上萬則留言批評她「不愛國」。范瑋琪後來刪除照片並道歉﹕「真是對不起，因為分享了一張兒子的照片，讓大家不高興了！」

曾因「分裂中国」惹议的艺人们 沒「道歉」的林心如 2018年，台灣演員林心如自製自演的電視劇《我的男孩》，因為獲台灣文化部2000萬元輔助金資助拍攝，被中國網友指她領取「台獨津貼」。電視劇在中國播出兩集後一度下架，林心如發表聲明稱有關指控是造謠，並強調「以前不曾以後也不會支持任何台獨言論及行為」，作品才能重見天日。 作者: 李芊（发自台北）



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最出名的一個例子就是讓許多人懷念的鄧麗君。話說1979年爆出了鄧麗君因為以印尼護照入境日本被拒的事件，那是台灣的中華民國護照很不受到歡迎的年代，不但辦理他國簽證是難上加難，出入境也得事先申請許可。故而許多經常在外演出的台灣藝人，想方設法弄一本他國護照以便通行，鄧麗君也是其中之一。

圖為1996年民眾在台北參與鄧麗君紀念活動。（資料照）

猶記得當年消息傳出之後，各家媒體在官方控制之下可謂是對鄧麗君「口誅筆伐」，輿論是一面倒地斥責鄧麗君「不愛國」，卻沒有指出當年拿著中華民國護照要去外國有多困難，這種情況之下，鄧麗君只好到美國暫避風頭。

鄧麗君在東南亞、日本還有美國華人圈享有相當的知名度，加上有傳聞說北京當局有意邀請鄧麗君到中國演出，而且正值美台邦交搖搖欲墜、當局急需振奮民心之際，所以當時執政的國民黨政府審視時事、衡量輕重之後，派了高層幹部遊說鄧麗君返台。

1980年美台斷交、也就是在台灣風雨飄搖的時候，鄧麗君在那一年的「光輝的十月」回到台灣，機場的記者會上特別秀出中華民國護照、捐出百餘萬新臺幣巨款給「自强救國基金」、舉辦多場以「君在前哨」的勞軍表演並在電視播出，官方強力「洗白」將鄧麗君塑造成為「愛國藝人」，不再提之前曾經說過鄧麗君「不愛國」。

現在的台灣已經不可能出現鄧麗君當年那種政府掌握藝人前途命運的事情，藝人對政治發表看法時有所聞，「講錯話」的也不少見。但是當官的如果要反駁，也只能站在同等地位發言、最多上法院提告，不能拍板決定藝人或者任何公民的言論是否違法。

至於通過市場機制抵制是否有效？被楊丞琳惹怒的中國網民應該要有信心，從歷次外商「辱華」事件看下來，每次不都是外商在抵制壓力之下乖乖低頭認錯嗎？

中国民众怎麽看新疆棉事件？

詹威克：台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居。

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