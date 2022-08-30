客座評論：二十大——「百家爭寵」習近平

（德國之聲中文網）中共二十大，到底是一個複雜的傳統權力遊戲，還是一個簡單的權力分配過程呢？無論怎麼樣，都反映了中共權力體系的封閉性，同時也顯示出來，即使是在今天信息如此豐富的時代，外界對中國局勢的判斷能力，不是越來越強而是越來越弱，甚至與事實正好相反。

繼續掌握三位一體：沒有疑問

在中國大陸，中共權力更迭自然是敏感的話題，沒有辦法公開討論。在海外，人們可以自由地討論中國問題，然而，討論的前提：真實信息非常罕見。社交媒體的算法，往往更容易推送迎合受眾，卻可能是錯誤的說法。過去三十年來，從來沒有像今天這樣，人們對中共黨代會的判斷如此失焦。

似是而非的歷史經驗，對現實權力關係的主觀臆測，讓很多人對中共二十大抱有不切實際的幻想，以致於對中國未來充滿沮喪與失望。

事實上，這次二十大的權力安排，是毛澤東之後中國改革開放的必然過程。當鍍金時代結束，中國是進入一個自由的社會，還是繼續由中共掌控一切。

這個選擇在胡錦濤時代就決定了，確定由習近平而不是李克強擔任中共掌舵者，意味蓍政治強人的出現。

江澤民在十八大結束當天給中央的信，顯示了中共元老的共識是：支持習近平解除「擊鼓傳花」的危機。

習近平集權遭到質疑、抨擊，卻沒有影響到他推行一系列强硬政策，不只是打擊貪腐權貴，對軍隊體系進行了顛覆的變革，而且是，前所未有的形成了自己的人事班底。

上台十年，習近平幾乎掃平了所有權力派系，摧毀了以巨商為中心的權貴群體，打壓了有民主自由理念的政治異議分子……從軍隊到元老，從官僚到商人，從知識分子到百姓，已經看不出有對習近平構成有力量的挑戰。

修改憲法，明示了習近平要打破原有的任期制，而且繼續掌握三位一體的最高權力。

對此沒有疑問，是判斷二十大的基本常識。不過，問題在於，在二十大上，習近平之下的權力結構是怎樣形成的。

习近平：从红二代到权力巅峰 革命世家 习近平（左）1953年生于北京，父亲习仲勋（右）是中共元老之一，当时任中共中央宣传部部长。本图摄于1958年。

习近平：从红二代到权力巅峰 从插队知青到工农兵大学生 1968年，习近平与成千上万的知识青年一样到农村插队，落户在陕北延安。1975年，习近平作为工农兵学员进入清华大学化工系就读。

习近平：从红二代到权力巅峰 河北正定县 1979年毕业后，习近平被分配到中央军委，成为国防部长耿飚秘书团队的一员。1982年，习近平出任中共河北省正定县县委副书记，次年升任书记。1985年到2002年间，习近平先后任厦门副市长、福州市委书记、福建省委副书记、省长。2002年调任浙江省副省长、省委书记。

习近平：从红二代到权力巅峰 地方到中央 2007年陈良宇落马后，习近平调任上海市委书记。图为2007年6月习近平出席上海特奥会的倒计时活动。此时的习近平，已为进入中央权力领导核心做好了准备。

习近平：从红二代到权力巅峰 第一夫人 习近平的夫人彭丽媛是著名歌唱演员，两人有一个女儿。

习近平：从红二代到权力巅峰 习李搭档 2007年习近平、李克强入选中共中央政治局常委，构成下一届领导核心。2012年秋的18大上，习近平当选中共中央总书记，次年人大会议上当选国家主席。

习近平：从红二代到权力巅峰 他有一个梦 习近平提出的“中国梦”的理想目标，逐渐成为中国官方政策和媒体宣传的一面旗帜。在中国部分民众为这一远景所鼓舞的同时，西方世界却为中国的政治、经济各方面影响力的增加感到担忧。

习近平：从红二代到权力巅峰 沙场点兵 习近平向来强调军队的重要性和对党的忠诚。2017年7月30日，为纪念解放军建军90周年，习近平在内蒙古朱日和基地主持阅兵。

习近平：从红二代到权力巅峰 谁将引领世界 在美国总统特朗普推行“美国优先”、从国际事务中抽身的政策之际，中国则愈发频繁地以积极姿态出现在世界舞台上。习近平治下的中国在大力整治腐败的同时，压制言论自由和公民社会。

习近平：从红二代到权力巅峰 习核心、习思想 2017年10月中共19大上，习近平新时代中国特色社会主义思想、“四个自信”、“中国梦”被写入党章。普遍认为，习近平巩固了在党内的核心领导地位。



習近平如何分配權力

現在，人們常常將習近平與毛澤東、鄧小平相比，認為習沒有毛鄧的權威與民間的聲望。

毫無疑問，這是對的，但是習和毛鄧相比，有一個最大的不同點就是：無論是毛澤東時期，還是鄧小平時期，中共內部都有龐大和錯綜複雜的派系，這是中共戰爭和內鬥的結果。

江澤民掌權的前階段，受制於中共元老。在後階段，太子黨、秘書幫、共青團對他還是形成了很大的牽制，以致於，他以軍委主席身分延續權力的努力，在羞辱中告終。

胡錦濤遇到了一個更難以駕馭的時代。權貴同盟的結果，除了他們快樂進行交易外，民間社會也有了丰富的空間。事實上，當時改革的紅利已經到了尾聲。上海幫、紅二代和新興資本，能讓胡錦濤安全退下，成了完美的選擇。

延伸阅读——长平观察：任志强与“红二代”的历史良知

習近平在地方上，從來沒有展現強勢的作風，改革的成績也乏善可陳。他為什麼被選中？是老實容易被控制，還是太子黨的紅色基因，抑或黨內的民主選舉？

無論是什麼原因，習近平在中南海的表現都出乎意料。結果就是：他對權力的掌握，超過了江胡，也超過了毛鄧。

雖然筆者很早有這個判斷，但是獲得認同的速度很緩慢。過去几年，共產黨員的公開信，元老們的政變，到最近几月的「習上李下」傳言，都獲得了熱烈的迴響。

這反映出習近平在某些群體中遭到怨恨的程度，有些人總是期待沉悶的時局有一個戲劇化的改變。

事實是，中共內部現在都不存在清哳或隱藏的派系，無論是元老，還是官僚，抑或民間，對習近平的個人權力都不構成真正威脅。

簡單地說，二十大的權力關鍵點，並不是在習近平連不連任，而是習近平如何分配權力。

悉数中共建政70年历任国家领导人 毛泽东 毛泽东是中国现代史上最为重要的政治人物之一。中国官方将毛泽东定位为党和国家的缔造者以及第一代领导集体核心。毛泽东思想被列为中国共产党的主要指导思想之一。但是毛泽东从上世纪50年代起主导或发动的反右、大跃进、四清运动、文化大革命等运动造成中国社会千万人死亡、经济蒙受巨大损失、文化遗产遭严重破坏、社会结构出现深层断裂等危害后果，这也让他在官方之外得到的评价褒贬不一。尽管如此，1998年出版的《时代》杂志仍将毛泽东列入20世纪100名最重要的人物。

悉数中共建政70年历任国家领导人 刘少奇 刘少奇曾经被毛泽东视作接班人选之一。他曾先后任中共中央政治局常委、中共中央副主席、全国人大常委会委员长和中国国家主席。有看法认为，由于刘少奇反对毛泽东倡导的“三面红旗”并且在四清运动上与毛泽东产生激烈矛盾，最终导致二人关系破裂。文革开始后，刘少奇被迅速打成“走资本主义道路的当权派”并被冠以“叛徒、内奸、工贼”的头衔。1968年，刘少奇被永远开除出党、撤销党内外一切职务。次年，他在放逐、拘禁中于河南开封病死。1980年，中共十一届五中全会为刘少奇全面平反并恢复其作为党和国家领导人的一切名誉。

悉数中共建政70年历任国家领导人 周恩来 周恩来是中共开国元勋之一，建国后一直担任总理职务。中国史学界和很多国外史学家认为，周恩来顾全大局、相忍为国，尽力使用各种管渠道，以不同方法减少动乱之影响，也曾被江青等人称为“灭火队长”。邓小平曾在中共党内高层谈到周恩来在文化大革命中的作用时说过两句话。一句是：“如果没有总理，文化大革命的局面可能更糟。”另一句是：“没有总理，文化大革命也不会拖得那么久。”美国汉学家费正清这样比较周与毛的一生：“他是一位具有古典风格的总理，相比之下，毛泽东更像一位真龙天子，他可以在风云变幻的云雾中恣意纵横，时隐时现，而周恩来则不同，他仿佛一直在权衡时势，修补残局。”

悉数中共建政70年历任国家领导人 华国锋 毛泽东生前指定华国锋为自己的接班人，并留下遗言“你办事，我放心”。华国锋在毛泽东逝世后，与汪东兴、叶剑英等联手逮捕“四人帮”，结束文化大革命，成为党政军最高领导人。他被普遍认为是“两个凡是”（“凡是毛主席作出的决策，我们都坚决维护；凡是毛主席的指示，我们都始终不渝地遵循”）的提出人。因为与邓小平在政治路线上相左，1980年年底华国锋被迫退出中共核心领导集团。2008年8月20日，华国锋因病在北京逝世。

悉数中共建政70年历任国家领导人 邓小平 至今仍被中国官方称作“改革开放的总设计师”的邓小平一生未曾担任过中国国家元首、中国政府首脑或中共最高领导职务，但从1978年12月（中共十一届三中全会）至1989年11月辞去中共中央军委主席（中共十三届五中全会）一职前，外界普遍认为他是实际的最高领导人。2018年纽约时报中文网刊发的一篇客座评论中评价邓说：“从邓一生的革命经历看，虽然他是个务实派，但本质上，邓是共产主义的信徒，身上还带有传统中国遗留下来的专制DNA。……这是他作为改革者的历史局限性，也使得中国改革很大程度上是一个跛足的改革——只有经改，没有政改。”

悉数中共建政70年历任国家领导人 胡耀邦 上世纪80年代初，胡耀邦进入了中共最高领导人的行列，成为中共中央总书记。不过，力推改革的他引起了党内其他元老的不满。到了1986年前后，邓小平等元老认为胡耀邦纵容"资产阶级自由化"、纵容"全盘西化"。1987年初胡耀邦被迫辞去总书记职务。赋闲的他，依然受到党内改革派、知识分子、学生群体的欢迎。值得一提的是，胡耀邦被迫辞职时，党内高层人物中只有习近平的父亲习仲勋力挺他。

悉数中共建政70年历任国家领导人 胡耀邦 1989年4月15日，74岁的胡耀邦因突发心肌梗塞而去世。随后，民众对这名中共前总书记的悼念活动不断升级，最终演变成了大规模的天安门民主运动，最终遭致镇压，酿成“六四”惨案。在胡耀邦去世至今的30年间，这名推动平反"文化大革命"期间冤假错案、主导"真理标准大讨论"的中共前总书记，一直是“敏感词”。图为1986年，东德统一社会党中央委员会总书记昂纳克访华期间，在胡耀邦的陪同下参观南京长江大桥。

悉数中共建政70年历任国家领导人 赵紫阳 赵紫阳被视为中共领导集体中的开明派。70年代末他在四川主政时期进行了中国全国最早的人民公社改建乡政府的试点，揭开了中国农村改革的序幕，并取得很好效果。当时有顺口溜：“要吃米，找万里；要吃粮，找紫阳。”1987年，赵紫阳接任胡耀邦担任中共中央总书记。除大力发展市场经济外，他还积极提出并设计政治体制改革方案，推进改革开放的深化，曾一度被认为是邓小平的接班人。但在1989年的“六四”事件中，赵紫阳因公开表示同情学生和反对武力镇压，而招致邓小平、陈云、李先念和李鹏等人的不满，被免去党内外一切领导职务，最终在软禁中度过了生命中最后的16年，于2005年逝世。

悉数中共建政70年历任国家领导人 李鹏 在1949年中共建政以来出任总理的政治人物中，除了开国元勋周恩来之外，李鹏无疑是其中资历最深者。在其政治生涯中，李鹏担任了十年总理（1988年到1998年），十五年政治局常委（1987年到2002年），还曾担任五年名义上国家最高权力机关-全国人大的常委会委员长（1998年到2003年）。但是，李鹏在中国政坛及社会中的名望却几乎是历届总理中最低的。这一点直到其去世也没有改变，而其症结无疑是1989年的六四事件。北京学者章立凡对李鹏的评价是：“尽管在任内乏善可陈，且有六四事件的巨大阴影，但李鹏实确实忠实于中共信仰或其执政利益。所以我觉得他也就是一个比较符合中共标准的共产党人。”

悉数中共建政70年历任国家领导人 江泽民 八九民运爆发后，时任总书记赵紫阳因反对镇压学生而失去权力，在一些中共元老们的推荐下，邓小平最终决定用江泽民取而代之。当时仅担任了短短两年上海市委书记的江泽民从原来的政治局委员直接跃升为政治局常委、中共中央总书记。德国维尔茨堡大学的中国问题专家列维评价江泽民时说：“在大部分外国观察家眼中，他被视为一个机会主义者。”北京学者章立凡认为，江泽民是一个“比较张扬个性，有表现欲”的领导人，“善于弹奏乐器，时不时还唱首歌。他不断的用各种方式来表现他的才艺”。2000年，也就是上任十年之后，江泽民提出“三个代表”，并最终将这一理论与毛泽东思想、邓小平理论相提并论，写入中国宪法及中共党章。

悉数中共建政70年历任国家领导人 江泽民 除了初期经历了六四后的外交孤立和经济动荡之外，在江泽民随后的政治生涯之中，中国总体局势相对平稳，先后迎来加入世贸组织、香港回归和申办奥运和世博会成功等重大事件。2002年，江泽民辞去中共总书记职位，将权力交给被普遍视为邓小平隔代钦定接班人的胡锦涛。但是，江泽民并没有同时辞去中央军委主席职务，直到2005年才彻底完成“交班”。除此之外，退休之后的江泽民依然时常出现在媒体上，出席各种活动。历史学者章立凡分析说：“中国政要跟西方政要的不同。虽然邓小平废止了终身制，但实际上邓小平并没有废止老人干政。江延续了这种老人干政的传统，整个胡锦涛时代都处于老人干政的状态之下。”

悉数中共建政70年历任国家领导人 胡锦涛 胡锦涛是中共第四代领导集体的核心人物，其任内的政治体制也被一些媒体称作“胡温体制”。胡锦涛在执政期内延续了邓小平提出的“韬光养晦”政策，强调“不折腾”，以较为低调的姿态保证了中国经济十年的快速上升，中国一跃成为世界第二大经济体。但是反对者批评胡温政府在一些重大政治、经济、社会、环境问题上采取回避态度或者应对不力，给外界以十年不作为、击鼓传花的印象。有看法认为，“老人干政”之下，“胡温体制”实际上是“九龙治水，互不相让”的寡头体制，造成腐败横行、军中权力被架空、政法委变成独立王国的局面。2012年11月召开的中共十八大上，胡锦涛卸任中共中央总书记和中共中央军委主席的职务，由习近平接任。胡锦涛成为中华人民共和国成立后，首位一次交出所有权力的非终身制最高领导人。

悉数中共建政70年历任国家领导人 温家宝 温家宝于2003至2013年间担任国务院总理，是中共总书记胡锦涛主政下的重要领导成员。2013年3月，温家宝卸任前夕，德国《法兰克福汇报》发表的一篇文章评价他是“胡锦涛主政下最高领导层中唯一一个敢于提出政治改革的人。他曾间接表示，他可以想象，可以把中国村一级的选举制度提升至县和地区一级，可以允许更多民主。他也是将民主和自由称为普世价值的唯一最高级别官员。但是，温家宝在其10年任期中没有做出过努力，让设想成为现实”。《中国影帝温家宝》的作者余杰认为，温家宝任内“中国政治大幅退步，经济上更造成国进民退”。2012年10月25日，美国《纽约时报》大篇幅刊发关于温家宝的家族成员在温家宝担任领导岗位期间，借机贪污了至少27亿美元巨额财富的相关报道，引发各界轰动。

悉数中共建政70年历任国家领导人 习近平 出生于1953年的习近平是中共元老习仲勋之子，也是首位担任中国最高领导职务的“红二代”成员。习近平上任之后，尽显强人政治作风，与前两任形成较大反差。针对党内，习近平开展声势浩大的反腐运动，导致包括前政治局常委周永康在内的大批官员入狱。与此同时，政府对于社会的控制也变得更加严厉：媒体管束更为严格，民间维权运动遭到前所未有的打击，对于新疆西藏以及香港等自治地区的政策也显得更为强硬。与此同时，在对外政策方面，力推“一带一路倡议”，旨在中国产品开辟新市场，同时也被视为北京拓展政治影响力的尝试。

悉数中共建政70年历任国家领导人 习近平 2018年，中国全国人大投票通过取消国家主席任期制，使得习近平有可能长期执政。许多评论认为，习近平本人的强势风格以及围绕他个人的形象宣传，是毛泽东之后历代中共领导人中最为突出的。



習近平政治對手是政治機器人

中共十九大前，我曾在一個國際會議上判斷：習近平的政治對手不再是王岐山或孟建柱，而是官僚體制的政治機器人。

現在，排在習近平前面的就是300多名政治機器人。他沒辦法洞察他們真正的心思，但不管他們過去的仕途得益於誰，現在都必定臣服於習近平。

延伸阅读——称中共"政治僵尸" 蔡霞被中央党校开除党籍

人們還在猜測誰當國務院總理、誰成為政治局常委，但這是與之前黨代會根本不同的，總理不可能與習近平搭配，政治局常委也不再是九條龍。

如果說未來中共還會產生新的政治派系，那也只是習近平下面的分支，他們只是為了爭寵而戰，而不是挑戰習近平。

至少未來十年會如此，其實過去五年也是如此，只是如果沒有二十大的結果，大家並不知道很多在海外流行的說法，正好與中國現實相反。

新一代中共强人：习近平的崛起

本文作者何頻，現居紐約的媒體人，明鏡媒體集團、六度信息價值生態創辦者，出版了多部中英法文著作。曾在中國大陸、香港、台灣、加拿大、美國從事媒體工作。

德國之聲致力於為您提供客觀中立的新聞報導，以及展現多種角度的評論分析。文中評論及分析僅代表作者或專家個人立場。

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。