 客座評論：中港通關政治學 | 评论分析 | DW | 09.01.2023

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评论分析

客座評論：中港通關政治學

中國大陸和香港1月8日迎接新冠疫情全球大流行三年來首次免隔離通關，7個邊境口岸正式恢復全面運作。DW客座評論員曾志豪分析，「中港『終於』通關」，除了「終於」一詞有歧義，背後的政治意義更是耐人尋味。

1月8日星期日，香港行政長官李家超在與中國大陸過境重新開放後視察落馬洲車站，戴著口罩對媒體發表講話。

1月8日星期日，香港行政長官李家超在與中國大陸過境重新開放後視察落馬洲車站，戴著口罩對媒體發表講話。

（德國之聲中文網）1月8日，中港終於通關。用「終於」這2個字，可是有語氣的不同意思。有人的意思是「太好﹗終於通關。」有人的意思是「Shit，終於通關。」先說一下，通關的政治含義。

林鄭到李家超，2屆特首，都在疫情期間，把「通關」說成是頭等大事，好像香港人就沒有別的事情盼望，就只盼著通關。這當中有幾個政治訊息，第一便是說明「中港一條心」，香港人就是這麼盼著北上。第二便是「大國吸引」，香港是魚離不開水，就是無法抗拒、也離不開祖國母親的溫暖。這一條，主要是讓北京看著開心，這香港孩子就是懂事。第三點，是證明大陸的抗疫比香港更成功，香港成為北京嫌棄提防的防疫破口。具體而言，第三點是在香港不停哀求通關而被北京拒絕的情況下來實現，大家都記得香港被拒絕的理由﹕疫苗接種率、安心出行使用率、「安心出行」沒有像大陸的紅黃碼的追蹤功能。更別說只要香港爆發新一波疫情，中國便馬上拒絕。所以在過去一段時間，香港是用作襯托中國防疫成功的一個參照物。

那到底香港人是否天天月月盼著通關北上呢？

香港人的真實活動情況其實是這樣的，的確有不少人急於北上，探親做生意吃喝的都有，這當然是一定存在的。但注意，香港人和大陸的連繫，是常態，是過去一直都存在的中港活動，並不特別。反而另一個香港人的活動才特別，就是移民。

對，通關vs移民。一個是往內輸入，一個是往外遷走。

香港政府最看重的最大力推動的，便是北上通關，甚至在政策上，配合香港融入大灣區範圍。說句諷刺的，香港政府最大功績便是香港人都趕離香港、遷入大灣區，這樣就代表香港人幸福了，可以在大灣區而不是在中環發展。

移民，則是香港政府完全不想提及甚至要迴避的數字。各級官員提到移民，都是「我們不認為有移民潮」、「永久離開香港也不代表移民」、「移民有許多原因我們不清楚具體理由」。官方要淡化港人移民的數字，要醜化移民的情況。

但移民才是反映時代特色的香港活動，在2019年前，香港人只有北上人潮，只有人大唱「小明上廣州」(香港一首由兒歌醫生唱到街知巷聞的宣傳廣州香港一家親歌曲)，但2020年後，香港最引人注目的活動是「移民」。

通關是對中國的依賴，移民是對中共的唾棄。所以「通關」是用來對抗「移民」。但在「通關」的政治算盤中，香港其實犧牲很多。

2023年1月8日，人們在香港與中國大陸的深圳過境點的落馬洲檢查站排隊。

2023年1月8日，人們在香港與中國大陸的深圳過境點的落馬洲檢查站排隊。

香港人完全看到，香港高官在防疫事情上，沒有任何話語權，只是北京大棋下的一隻棋子。首先，中國在自身躺平後疫情大爆發的情況下突然「通關」，之前在「動態清零」下相對疫情受到控制，反而不肯通關。就像家中火燭才突然說「歡迎來我家玩」，而香港沒有SAY不能說不。

其次，甚麼「安心出行」、甚麼疫苗通行證、甚麼紅黃碼、甚麼限聚令，香港高官本來非常堅持，即使香港專家早就發聲要求取消，但置之不理。好了，當北京宣布了新十條新二十條後，香港政府突然一夜放棄這些擾民措施，叫香港人覺悟﹕「大陸一吹哨子，香港政府便要跪低，在防疫政策上沒有『一國兩制』。」國策要放鬆香港也不能獨自堅持。香港的醫務衛生區長盧寵茂成為最大犧牲品，香港人都看穿了，他寧左勿右緊跟中央，結果跟車太貼，一個個堅持的政策都朝令夕改，打臉腫到不成樣子。所以為了「通關」緊跟中央，香港的「自主性」完全輸清光。

而通關的「喜悅」也掩蓋不了「中港矛盾」再次浮上水面。香港人擔心通關後，大陸人會來搶藥，結果全香港都買不到「必理痛」；香港人也害怕大陸疫情不透明會令香港大爆疫，許多人都搶著打疫苗防範。也有人擔心陸客又逼爆上水地區。

最悲哀的是，因為世界各地害怕中國疫情不透明，紛紛祭出防止入境措施；香港作為中國一部分也是大陸人最容易接觸的地方，結果日本便「彈出彈入」破天荒對香港旅客「限制入境機場數目」，引起軒然大波，又再彈弓手收回成命。但背後邏輯大家都看懂了﹕「世界對中國不放心，香港對中國很放心，中國香港關係密切，香港等於中國。所以對中國限制，對香港也要限制。」

和中國通關，差點便和世界封了關。得失計算只有天知。

中港通關：長者疫苗接種率成隱憂？

曾志豪是香港媒體人，曾任職香港電台，擔任時事諷刺節目《頭條新聞》主持人。目前旅居台灣。

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