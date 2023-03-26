客座評論：中宏建交爲何在台灣無法掀波？

（德國之聲中文網）對台灣的民衆而言，邦交國多還是少不重要，重要的是入境他國的時候是否方便？護照的簽證待遇、甚至是否承認台灣駕照等等的問題。

不過算是頗喜歡出國旅游的台灣人，大概也沒有幾個去過宏都拉斯，在他們的印象中，宏都拉斯是個貧窮國家、政府是以貪腐知名，如今向台灣要20多億美元不果、轉投北京懷抱，也沒什麽好可惜的。

既然如此，北京又爲什麽要「搶」台灣的邦交國呢？第一個是象徵意義，也就是對北京而言，世界上又多了一個「支持一個中國」、「反對臺獨」的國家、顯示「統一是必然的」；第二個就是北京也很清楚，台灣的總統、副總統等高層人物每次出訪這些國家，主要目的其實都是「過境美國」，斷了這些國家的邦交、台灣政府努力維持官方往來換取高層「過境」訪美的作法，以後就「此路不通」，何況在總統蔡英文出訪瓜地馬拉、貝里斯這兩個同樣是中南美國家之前宣佈，對中國外交部絕對是很有意義的。

台灣的邦交國雖然剩下不多、而且很可能會繼續減少，不過就在宏國外長率團到北京談建交的同時，捷克衆議院議長率團搭乘空軍專機到台灣訪問，反而更受到媒體的關注，這也顯示出過去的幾十年，台灣的外交已經走出了一個跳脫建交與否的非傳統模式。

台灣的中華民國政府從1949年所謂的「播遷」來臺以來，蔣介石的國民黨政府和現在的北京政府做法差不多，以建交國家來象徵自己是全中國的「正統代表」；但是到了1971年聯合國大會通過台灣所稱的「排我納匪」實際上就是北京的共產黨政權在大多數成員國的支持之下取代了中華民國、代表了全中國。

台灣外交逐步崩塌的歷史

這是台灣外交開始逐步崩塌的起點、當時蔣介石喊出了「莊敬自强 處變不驚」的口號、這個口號處處可見、甚至連香菸盒的外包裝也不放過，藉以試圖安定民心，安定不了的是大大小小的國家紛紛與北京交好。

細數台灣外交的重大挫折，在退出或者是被逐出聯合國之後，第一個就是與日本斷交，當時反應之强烈，甚至有人喊出了對日本恢復戰爭狀態，理由是斷交等同宣戰；但是沒過幾年，美國的卡特政府也選擇與北京建交，當時反應的强烈程度又更上一層、直接到了攻擊美國特使車隊的程度。

到了1990年代，雖然台灣經濟相對强盛、中國則是有「六四事件」，仍免不了「蔣介石支持建國的」韓國「忘恩負義」與北京建交、種族隔離時期外交上與台灣因爲都受到孤立而關係密切的南非，也因爲種族隔離時期宣告結束而斷交；當然台灣當時的國民黨政府也是想盡辦法來爭取冷戰結束、民族主義興起之後各地出現的新成立的國家，兩岸在那個年代一度是以金錢為武器來大打外交爭奪戰，但是隨著台灣的民主化，預算受到嚴格的監督，加以中國的經濟突飛猛進，台灣也瞭解到國際現實，台灣是不可能用砸錢的方式來找到傳統意義上的友邦，所以開始了不以建交爲目的的「實質外交」與利益密切國家加强各方面的往來。

一開始，這種思維受盡嘲笑，加上台灣邦交國日益減少，「實質外交」效果更是大受質疑，一直到香港的「反送中」、COVID-19肆虐全球、俄烏戰爭爆發，國際情勢發生重大變化，台灣的國際地位也出現重大改變；由於不再執著於是否建交，因此給了往來國家迂迴和解釋的空間，往來的國家可以維持與中國關係「不破」，但是顯然已經不如以往熱絡，而中國對這些往來國家所謂的制裁也沒有達到預計的結果。

台湾还有哪些邦交国？ 危地马拉 拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有8个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 巴拉圭 巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。巴拉圭将在2023年4月举行总统大选，在野党候选人已经表示，如果当选将考虑与台湾断交，转而与中国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 貝里斯 又称伯利兹，前身为英属洪都拉斯，位置在中美洲东海岸。是人口最少、人口密度最低的中美洲国家。

台湾还有哪些邦交国？ 圣文森 全名为「圣文森特和格林纳丁斯」，简称圣文森国，位于拉丁美洲，1981年起与中华民国建立邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 圣克里斯多福及尼维斯 又称圣基茨和尼维斯，位于加勒比海。2018年五月，在台湾被拒绝参与世界卫生大会(WHA)时，圣克里斯多福及尼维斯代表与台湾的卫生福利部部长见面并且支持台湾参与大会。

台湾还有哪些邦交国？ 海地 海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 圣露西亚 又译为圣卢西亚，是个位于加勒比海的火山岛国家。曾经在1997年与中华人民共和国建交，而与中华民国(台湾)断交。之后又在2007年与中华民国恢复邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 史瓦帝尼 又译斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 帕劳 又译帛琉，位处西太平洋，1999年与中华民国建交。2017年开始，中国以帕劳与中华民国之间维持邦交关系为由，指示旅行社停飞帕劳之后，中国游客遽减。由于来自中国的旅客实在太少，帕劳太平洋航空甚至在2018年时，宣称以成本考量决定暂停飞往中国的航班。

台湾还有哪些邦交国？ 马绍尔群岛 马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 诺鲁共和国 又译为瑙鲁，是位于南太平洋中部的岛国，面积24平方公里，人口1.02万。二战期间瑙鲁被日本占领，战后由澳大利亚、英国、新西兰共同托管，1968年正式独立。1980年与台湾建交，2003年断交，2005年复交。

台湾还有哪些邦交国？ 图瓦卢 图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。

台湾还有哪些邦交国？ 梵蒂冈 梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。 作者: 叶宣



在台灣，如果爲了留住一個邦交國而砸下很可能拿不回來的20多億美元、也就是相當於700多億新臺幣，卻又説不清楚能夠達到什麽目的，那肯定是會招罵的、誰也沒那個膽子拍板，這次宏都拉斯與台灣斷交，在台灣最大的效應是斷交成爲在野黨批評外交部的理由，民間不在乎、媒體關注的反而是美國的反應，至於北京會不會同意滿足宏都拉斯的建交條件，向來就不是「處變不驚」的台灣民衆所關心的重點。

詹威克：台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居。

德國之聲致力於為您提供客觀中立的新聞報導，以及展現多種角度的評論分析。文中評論及分析僅代表作者或專家個人立場。

© 2023 年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。