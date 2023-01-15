 客座評論：中國螺獅粉在台灣引發的統獨爭議 | 评论分析 | DW | 19.01.2023

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评论分析

客座評論：中國螺獅粉在台灣引發的統獨爭議

本來就沒有獲准進口的中國產螺螄粉，卻可以在台灣引發爭議，這是台灣民進黨政府太「玻璃心」還是中國方面聯合台灣内部發動的認知作戰？

台灣近日因一款中國螺螄粉食品包裝上印有「統戰字眼」而引發爭議。

台灣近日因一款中國螺螄粉食品包裝上印有「統戰字眼」而引發爭議。

（德國之聲中文網）一款中國產的螺螄粉因爲包裝上以簡體字印著「你是中國人，我也是中國人，四捨五入一下，你就是我的人」，被台灣本土派政黨的台灣基進黨指控是中國的統戰標語。

話説包裝上的那句話，在中國其實也沒什麽政治意味，用台灣的俗話來説通常是用來「撩妹」的，可是卻觸動了本土派的敏感神經

主管的經濟部也下令實體商店還有網購電商下架所有螺螄粉產品，統派的政治人物和媒體則是認爲這下撿到了槍、可以好好地抨擊政府是「玻璃心」

但是經濟部解釋之後，這才知道原來螺螄粉從來就沒有獲准進口，主要原因是麵條、米粉之類的食品從兩岸開放貿易以來就未曾獲准進口台灣，簡單說，過去台灣市面上看到的中國產螺螄粉都是非法進口、未經檢驗合格的走私貨。

眼見政府下令下架商品，部分政治人物繼續追打，指責政府可以開放美國的豬肉，爲何不開放中國產螺螄粉？大力地批評台灣的民進黨政府。

那麽有些人認爲這是認知作戰，這種説法是否合理呢？的確一開始把螺螄粉推上政治議題的是本土派的政黨，把重點放在「統戰標語」、而忽略了這是依法不得販賣的商品，爲何如此外界不得而知。

後面的發展似乎也的確難脫「内外應和」的可能性，例如中國方面的學者發表言論，批評台灣政府「心理脆弱」，該學者的文章隨即便被視爲偏統的媒體引用、轉述和報導。

一些所謂的偏統媒體似乎爲了營造「以後恐怕吃不到」的氛圍，採訪的居然是在台灣經營柳州螺螄粉小館的店家，但是這些店家或者顧客並不會因爲下架中國產螺螄粉而受到影響，因此從新聞角度而言看起來有些牽强。

中國先前以註冊信息不完整為由，暫停進口台灣多項水產，遭台灣解讀為政治打壓。

中國先前以註冊信息不完整為由，暫停進口台灣多項水產，遭台灣解讀為政治打壓。

至於這是企圖分裂、分化台灣社會的説法，卻倒也未必，因爲台灣社會一提到統一或者獨立根本早已分裂，一個非主流的螺螄粉可能沒有這麽強的能力，喜歡吃的、不喜歡吃的各有所好。

反倒是繼續爭論統戰還是「玻璃心」，就忽略了中國產螺螄粉在台灣是走私進口、非法出售的重點，更重要的是，沒爆出消息之前，怎麽會在知名的實體商店和網購通路出售？而且發貨地點還是在台灣。

如果說批評政府主管機關行政失靈，沒有核准字號的食品如何能夠上架出售？主管機關還真的難辭其咎，銷售通路一樣也有責任，顯然台灣的檢查制度是有問題。

部分政治人物説爲何台灣不開放中國產的螺螄粉進口？不過從當年沒有開放進口的原因就是要保護本土麵條、米粉業者不受到中國產品的傾銷打擊，因此持開放論調的政治人物也得小心會不會惹怒了台灣的本土業者？説不定會為自己帶來得不償失的結果。

而且雖説政府下令下架，但是翌日瀏覽台灣的知名網購網站，依舊可以看到號稱台灣出貨的商家在出售中國產螺螄粉、政治人物仍在爭論，民衆的福祉似乎都被放到一邊去了。

詹威克：台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居。

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