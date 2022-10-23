客座評論：中共二十大在台灣的熱與冷

（德國之聲中文網）中共二十大週日（10月23日）結束，第三次擔任總書記的習近平率領中央政治局的另外6位常委亮相，台灣的中央廣播電臺還有幾個智庫就舉行了座談會或者是研討會，邀集專家學者發表看法。

專家們的看法異同不一，但是包括媒體報導在内，普遍的共識就是習近平「集大權於一身」、共青團派「全滅」，不但是「七上八下」的慣例沒有了，常委更是多人破格拔擢。

新上任的常委們與習近平關係密切，專家指出，他們幾乎都是習近平的秘書出身、對管理經濟都沒有經驗，但是在執行「清零」、維穩上卻是經驗豐富，完全能夠執行習近平的意志。

專家和媒體另外一個共同看法就是，未來中國加大對台灣武力威脅的力道，但是並不代表大權在握的習近平就是將統一台灣列爲第一優先。

持這種看法的專家認爲，從王毅和秦剛這兩位中國「戰狼外交」代表人物躋身中央委員來看，顯然未來中國在外交上將針對美國，從而達到孤立台灣的目的、進而迫使台灣向中國低頭。

雖然專家和媒體的分析都認爲，中國會加大對台灣的武力威脅，例如戰機飛越海峽中缐、軍艦繞台造成「新常態」等等，但是對是否會對台動武，看法就大不相同。

好比預計動武的可能時間從2022年底一路到2027，也有的專家形容未來的5年就是「悶」，認爲兩岸關係雖然會更加緊張，但是本來就不可能會改善，而且惡化也是可預期的，不過不太可能會兵戎相見。

二十大闭幕式 胡锦涛中途被“请出”会场

國民黨和胡錦濤

習近平在二十大的報告時說和平統一台灣寄望「島内支持國家統一的力量」，有的專家就指出，習近平言下之意就是不再指望國民黨能夠發揮影響力。

他們的説法是，新的中央委員名單中沒有劉結一等國台辦的官員，與國民黨關係無礙的國台辦等於名存實亡，國民黨的對話管道似乎也不復存在，反而中共未來可能會加强通過所謂的紅統組織來進行統戰任務。

所有專家都不會遺漏的是習近平的前任、82歲的胡錦濤「被架離」會場，有的説是習近平要立威、有的説是習近平擔心胡錦濤會投下反對票諸如此類的，就是沒有一個專家媒體相信中國官媒「胡錦濤身體不適」的説法。

中共歷次黨大會傳統上就是專家看門道、看不懂門道只好看熱鬧，即便台灣媒體或許角度和觀點有所不同，但是都會報導甚至分析中共二十大，只不過台灣一般民衆的反應只能就是説冷淡。

習近平二十大談台港

台灣民衆冷淡

探詢了一下幾位過路的民衆，他們的感覺不是「太複雜」要不就是「看不懂」，相較於專家媒體的熱議、民衆普遍地認爲「反正就是這樣」，偏綠的說中國從來就沒有對台灣友善過、偏藍的説只要是民進黨執政兩岸關係就不會好，各説各話。

雖然中國與台灣就一海之隔，但是要一般民衆瞭解什麽是「之江新軍」並不容易，有一位民衆説，如果要讓台灣普羅大衆都瞭解中國的政情和内部的鬥爭，那台灣幾所大學的中國研究早就是顯學了，不會是現在的冷門科系。

不過因爲台灣在11月底就要舉行地方選舉，候選人倒是很敏感，紛紛表態，例如「我有抗中保台的DNA」、「台灣人愛台灣」，顯然候選人知道中共二十大對自己選情會帶來什麽樣的衝擊。

也許他們擔心的是雖然一般老百姓可能不懂中共二十大，但是或許北京方面的一句話、一個動作就會引起選民的不滿，讓他們躺著也中槍，然後落選。

會這麽説，也不是沒道理的，因爲中國過去在台灣選舉前放重話通常會帶來反效果，這有前車之鑒，這次二十大也是在選舉前，是不是會發生一樣的效果？答案將會在11月26日的台灣地方大選揭曉。

詹威克：台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居。

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