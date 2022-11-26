客座評論：不一樣的二二八紀念日來了

（德國之聲中文網）2023年的二二八紀念日因為有相關團體抵制台北市長蔣萬安出席而蒙上陰影，顯示了即便事件過去75年，傷口依舊沒有癒合。二二八事件受難家屬及台灣國家聯盟的代表明白表示，他們不願意和蔣萬安同席紀念活動，形容蔣萬安是「加害者的後代」，寧可另行舉辦紀念活動。

雖然二二八事件在1997年被政府修法明定為國定假期的紀念日，但是事件中所謂「加害者後代」與「被害者後代」之間所謂「保護先人名譽」與「究責平反」的對陣時有所聞。 以前是彭孟緝、柯遠芬等當年動手鎮壓的蔣介石手下，他們的後人並不會也不需要參加二二八紀念活動，但是「自稱蔣介石後代」的蔣萬安去年九合一地方選舉當選並且就任台北這個首都市長就不一樣了。

循前例，身為台北市長的蔣萬安將可以參加當日舉辦的中樞紀念儀式，這對立場比較激烈的受害人後代而言是難以接受的。對這一派比較反應強烈的團體而言，他們常年就認為蔣家後代「從未真誠道歉」，對沒有關閉紀念蔣介石的中正紀念堂、沒有移除兩蔣「陵寢」感到不滿，何況現在要和他們口中「屠夫」的後代一起紀念受害的先人？

但是蔣萬安是經過台北市民投票選出來的市長、參加紀念活動也是他職責的一部分，雖然他自稱蔣介石的後代、也許也因此而當選，但是不少人也認為他是否需要為蔣介石當年的決定而負責也是有可議之處。

與二二八事件有關的組織和團體相當多，不但關心的議題不同，色彩和立場也相當不一樣，有的堅決不能接受任何國民黨人士甚至外省人參加紀念活動，有的是認為紀念二二八已經流於形式根本沒有意義，有的則是認為應該早日走出傷痛。

以前述某些團體的要求來看，所謂「真誠道歉」難以用可衡量的標準來界定；而關閉中正紀念堂，就算是民進黨兩次執政也沒能夠有個結論，而且這也不是台北市能夠決定的問題。兩蔣遷葬也是爭議多年，安葬地點早就已經準備好，但問題是蔣家嫡系本身就意見不少，而且根本不和蔣萬安一家來往，所以這也不是蔣萬安能夠一錘定音的。

至於蔣萬安說他的對策是「聆聽」，面對山頭門派眾多的這些二二八相關團體，他要聆聽誰的意見？誰能夠代表二二八受害者及遺屬？加上不少立場偏向藍營的選民把他看成是國民黨的未來、國民黨的前途之所繫，認為他不能屈服在這些「綠營附屬組織」的壓力之下，所以蔣萬安的任何作為都可能會有些尷尬。

國民黨的馬英九在擔任台北市長、總統時期，即便他比較不避諱二二八，但是當時的紀念活動就已經出現過爭議，現在頂著「蔣家光環」的蔣萬安成了台北的市長，對他本人和各個相關團體來講都將會是相當大的考驗。如果沒有意外，蔣萬安至少要經歷四次的二二八，他能不能適切地面對還有處理，將會是眾人目光的焦點。

不過以一般民眾對二二八的看法而言，如果是關心二二八這段台灣慘痛歷史的人的確會感到憂心，愈來愈多的民眾關心的是「放假」、商家推出的是「二二八特價活動」、新聞播報結束時主播的問候語是「祝大家二二八假期愉快」，但是作爲政治人物，蔣萬安是無法像這些民眾和商家一樣來個「放假的二二八」。

詹威克：台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居。

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