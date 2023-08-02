客座評論：三打一還是三家混打的台灣總統大選？

（德國之聲中文網）一份最新的民調指出，民進黨總統候選人賴清德的支持度領先民衆黨的柯文哲和國民黨的侯友宜，但是如果現在還沒明確表態的郭台銘「參選到底」，情勢就會有所變化。

這份由ETtoday民調雲所作的民調顯示賴清德的支持度是33.4%、柯文哲是21.6%、侯友宜是21%、鴻海集團創辦人郭台銘是16.4%。這份民調一個特別之處是分析了如果郭台銘堅持獨立參選到底，受到影響最大的是柯文哲，柯的支持度會減少7.2%，賴清德減少2.2%、侯友宜則是減少3.3%。

雖説每次有民調數字公佈，各方都會說「民調數字天天變，參考就好」或者是「民調數字不會影響競選的步調」諸如此類看似不太在乎民調數字的話，但是民調似乎和實際狀況差不太遠。

例如，國民黨最近火力增强，炮轟的對象即是柯文哲和郭台銘，批評柯文哲沒有能力、甚至推出了嚴禁黨籍立委候選人找非國民黨人士助選的「柯文哲條款」；郭台銘則是被國民黨説成是「言而無信」，指郭台銘在國民黨黨内初選敗北時曾說，會支持國民黨提名的候選人，結果翻臉不認賬。

郭台銘雖然看似沒有政黨奧援，但依舊動作頻頻，拉攏國民黨内人士在該黨黨内形成一股支持他競選的勢力，支持他的國民黨黨籍民意代表甚至說侯友宜在南部沒資源、無選票；柯文哲除了為競選製造話題、猛打民進黨的各項政策之外，更是說很多國民黨參選者找他幫忙助選，聽在國民黨耳裏恐怕真的很不是滋味。

柯文哲、侯友宜、郭台銘三個人最大的共同矛盾點就是——三個人都想要當總統，不肯屈就副總統，連帶地那些比較激進的支持者彼此對嗆也就非常凶悍，誰也不服誰、什麽重話都説出來了。

國民黨支持者形容柯文哲是「挖國民黨的牆腳」、批評如果明年選舉不能「下架民進黨」，郭台銘要負最大的責任；柯文哲的粉絲則說侯友宜和郭台銘的民調一直都輸給柯文哲，這兩人就不應該攪局、應該服從由柯文哲領導成立「非綠大聯盟」；郭台銘支持者形容，侯友宜或者柯文哲都沒有「治國」的「雄才大略與格局」、根本無法和郭台銘相提並論。

柯、侯、郭三個人的矛盾深、支持者雖然焦慮，但是卻更加堅定地支持自己中意的候選人，這也反映在民調數字上。前述同份民調就指出，鐡票比例賴清德92.4%、柯文哲是74.3%、侯友宜是82.8%、郭台銘65.2%。從目前階段來看，不論是柯文哲、侯友宜還是郭台銘，都挖不走賴清德的支持者，三個人要爭選票，就只能向彼此下手。再細推的話，自己的選票最有可能游離到其他候選人的就是柯文哲和郭台銘，兩人的選民重叠程度高，矛盾可能也會多加一層。

或許有些人認爲，柯文哲、侯友宜、郭台銘還有他們的支持者打成一團，本來應該一對三的民進黨候選人賴清德，好像可以好整以暇地看他們三家互打、隔山觀虎鬥，某些媒體甚至說是「保送當選」，實際情況未必如此。

投票日愈來愈近，但是還是有幾個月的時間，誰也不知道中間會發生什麽突發狀況。賴清德在年輕人的支持度依舊不理想，而且多次不同民調機構的調查結果都顯示，他的支持度就是在33%到35%之間，也只領先第二高的柯文哲11%左右，國民黨、郭台銘的支持者各取5%就打平了（如果可能的話）。

此外，不滿民進黨執政的比例也比上次總統大選高的多。一位民進黨人士告訴我，現在「更是大意不得」，民進黨賴清德的鐡票比例雖然高，但還是步步爲營，就是因爲怕到時候支持者因故不出來投票，2022年地方選舉就是如此，所以民進黨慘敗，對民進黨支持者而言是「刻骨銘心」、也是「記憶猶新」。

況且，不論是哪個候選人，愈接近投票日愈有可能動輒得咎、被放大檢視，在這方面可能賴清德比其他三個人都還要緊張，因爲他不但是副總統，更是民進黨黨主席；明年同一天投票的立委選舉，民進黨也是面臨了暗潮洶湧的情況，如果有所差池，身爲黨主席的賴清德難辭其咎，選情也會跟著不妙了。

現在還要觀察接下來賴清德、柯文哲、侯友宜、郭台銘四個人要使出什麽樣的招數，為自己取得明年大選的勝利鋪路。訪日、訪美、出書、巡迴各地為自己的「之友會」剪綵開幕、造勢，更重要的是大家也都在看，他們如何説明自己的路線，不然就算前面過了好幾關，自己的路線卻説不清楚，選民不知道他們要把台灣帶到那裡去、無法令選民安心的話，恐怕也沒法贏得明年的選舉吧？

詹威克：台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居。

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