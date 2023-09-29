 客座評論：一國兩制為何注定失敗？ | 评论分析 | DW | 29.09.2023

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评论分析

客座評論：一國兩制為何注定失敗？

北京與香港對於「一國兩制」的定義差異甚大，有如巧克力牛奶中的「巧克力」與「牛奶」兩種味道的互斥。2019年以來，北京更是徹底「不演」，透過國安法與愛國教育，讓香港變成只有一種味道的飲品。

曾志豪寫道，2019年之後北京可說是「不演了」，「一國兩制」幾乎變成「一國一制」。（資料照）

曾志豪寫道，2019年之後北京可說是「不演了」，「一國兩制」幾乎變成「一國一制」。（資料照）

（德國之聲中文網）檢驗一個城市是否管治成功，有許多標準，例如經濟民生教育交通環保等等；但和其他大都會不同，香港有一個非常獨特而且佔比重甚高的標準，這個指標只有過關PASS，香港才能稱得上「管治成功」。但有趣的是，關於這個「指標」是合格還是不合格，卻完全沒有共識，沒有ISO國際認證，往往是本地政府說「取得高分」，本地人民甚至外國政府卻會大搖其頭說「完全失敗」，這個「標準」就是：一國兩制。

中港兩地對「一國兩制」定義，完是南轅北轍。

香港看到的是「兩制」，北京著重的是「一國」。香港人希望不論你一國如何的擴張，就是不能影響「兩制」的界線；北京則認為，再如何強調「兩制」，也不能削弱「一國」的地位

套用香港人八十年代流行的經典飲品廣告，維他朱古力奶飲品（巧克力牛奶味道）：如果太多牛奶味，朱古力味無碇企（如果牛奶的味道比重太多，巧克力味道就沒有位置了，顯露不出來）；等到朱古力味返翻黎，牛奶味又唔爭氣（如果巧克力味道回來了，牛奶味就會顯得薄弱）。

簡而言之，兩種味道比重互相排斥，一方太多另一方便會減少，要兩種味道調和到平衡，非常困難考功夫。

「一國兩制」這個實驗，就一直在「太多朱古力」還是「太多牛奶」之間碰撞。譬如回歸後的「人大釋法案件」，特首為了解決167萬內地港人問題，提請人大就終審法院判決釋法，當時引起巨大震動，因為香港司法界認為，終審就是終審，而且案件和國家無關，香港應該自行有權處理審議，不可能由人大去推翻，認為這是違反「一國兩制」的「兩制」界線。但北京認為，一國為大，香港的事，一國怎麼可能會「無權」處理？

一直以來，「一國兩制」的爭議都和上述這種「衝突」有關，就是香港人覺得是自己範圍與中國無關，而北京則覺得「普天之下，莫非王土」。

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「一國兩制」也一直是香港人建立的「防火牆」，區隔中港，形像一點，就像梁山伯祝英台中間的「那碗水」，不要越雷池。但同時你也知道，這碗水本身完全沒有甚麼防禦能力，就看身邊人，有無道德觀念遵守約定。

很不幸，北京的「忍耐力」每況愈下，2019年後，更是徹底「不演」完全拋棄，於是甚麼「國安法」、「完善選舉」、「國民洗腦教育」全盤湧進，香港也由「朱古力奶」2種口味的混合，變成單一味道飲品。

這也是為甚麼「一國兩制」不成功，香港也就失敗，因為沒有了「兩制」的味道，只有「一國」，那香港深圳上海北京天津，又有甚麼分別？

這個道理，其實香港人和世界都明白，為甚麼只有中共不明白呢？ 

因為，「一國兩制」本來就是代表中共制度失敗的意思。

套用香港楝篤笑大師（脫口秀）黃子華1997年代的經典講法：「一國兩制最偉大的地方，就是他們都承認，自己個一制真係嚇親人」（中國的制度真是會嚇怕人），鄧小平設計「一國兩制」，不論初心是對台灣還是後來變成對香港，用意都是安慰對方，不要害怕和自己統一，如果你怕了我們的管治制度，那麼就用「一國兩制」，你保留自己的制度，不必跟我們。

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你想想，那豈不是承認中國的制度是失敗的，沒有吸引力的，外人是不願意跟隨使用，所以才任由對方行使原來的一套管治制度？

於是，愈是保護「一國兩制」，就愈是承認「中國制度失敗」。

所以，來到習近平頭上，來到這個要建立「制度自信」的中共領導人頭上，他看到「一國兩制」就生氣。為甚麼不能把中共的一套建立在香港身上？過往領導人不敢太造次，因為害怕會影響香港國際地位；但今天中國，制度自信，就是自信，即使是用中國製造，也能領先世界。譬如華為，你當他是畫大餅也好，真心相信也好，他們就是要打造一個「中國標準」的產品，然後認為可以「遙遙領先」，至少可以和美國蘋果對抗。

這就是習近平的作風，沒有一國兩制，直接一國一制，至少要把中國的「核心政治意識」，例如選舉、政治制度、國民教育、國安法，都移植到香港土地上。習近平就是堅信，沒有了兩制的保護，沒有了過去西方殖民的制度，單單是使用中國製的「晶片」，香港也能成功﹗所謂「遙遙領先」。

所以，大家才會看到，2019年後的香港，為何會變本加厲的靠攏一國，兩制的痕跡幾近消滅，為何習近平敢於破壞「一國兩制」？因為，只有放棄「兩制」，才能彰顯中國的制度自信，不必以「兩制」遮醜；也因為他們都有「制度自信」，所以才更加不屑保留「兩制」。

那麼究竟沒有「兩制」的香港，真的仍能成功？仍能「遙遙領先」嗎？看看香港的移民潮，看看香港現在的蕭條，看看世界的反應，制度自信，原來是，「這個制度只有自己才會相信」。

但習近平還是會一條路走到黑的，防疫路上，北京不跟世界「與病毒共存」，堅持「社區清零」，就是「不跟西方的制度自信」。制度自信，誰還要「兩制」？

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曾志豪是香港媒體人，曾任職香港電台，擔任時事諷刺節目《頭條新聞》主持人。目前旅居台灣。

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