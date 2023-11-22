客座分析：米莱会同中国决裂吗？

（德国之声中文网）自称“无政府资本主义者”的米莱在选战期间就宣布，当选后将与中国拉开距离，而且是全方位的。这位自由主义经济学家毫不掩饰他对社会主义、共产主义的鄙视。他曾谩骂同样来自阿根廷的教宗方济各“宣扬共产主义”、是“婊子养的”。米莱主张深化同美国和以色列的贸易。

这位阿根廷未来的国家领导人如果将他的计划付诸实施，那将是迄今为止一个民主经济体与北京的国家经济体“脱钩”的最极端形式，也将是阿根廷对外政策的一个急剧转向。就在去年，米莱的前任费尔南德斯签署了一份谅解备忘录，以使阿根廷成为中国“一带一路”项目的一个投资对象。费尔南德斯还称中国为“真正的朋友”。

因此北京对米莱的路线转变感到不爽。中国外交部一位女发言人称，如果阿根廷同中国或巴西这样的大国断绝联系，将是阿根廷外交的“严重错误”。对于中国而言，拉美大陆在过去二十年中变得越来越重要。双边贸易额从20年前的180亿美元增加到了目前的450亿美元。到2035年还将增至7000亿美元。

阿根廷走上人民币支付之路

北京和拉美相互需要

智利目前对中国的出口几乎等于对美国和欧洲出口的总和。中国还是巴西最重要的投资方，投资额超过美国和西班牙对巴西投资的总量。中国银行向拉丁美洲国家的贷款超过了国际货币基金组织、美洲开发银行和拉丁美洲开发银行对拉美的贷款总和。阿根廷也从中受益，今年8月，来自北京的一笔过渡性贷款让布宜诺斯艾利斯政府得以部分偿还国际货币基金组织的一笔逾期债务。

对中国掌权者习近平来说，在阿根廷和拉丁美洲的投入不仅具有经济意义。习近平2013年上任以来已经11次访问拉美，凸显了他的政治意图——在临近宿敌美国的这一地区获得影响力。

专栏作者Alexander Görlach

在中美洲，到2013年时还有不少小国外交上承认台湾而非中华人民共和国。自那以后，多米尼加共和国、尼加拉瓜、巴拿马纷纷转而承认中华人民共和国。而米莱上任后，是否会改变对台湾政策、跟北京断交而承认台湾，还有待观察。

眼下还难以预测，激进市场派的米莱会将哪些计划真的付诸实施。如果阿根廷这个拉美第三大经济体果真对中国关上大门，会对其他拉美国家产生示范效应。同时，布宜诺斯艾利斯要面对的问题是，鉴于该国极为脆弱的财政状况，现在是不是应该惹恼中国这个强大的潜在贷款提供方。

Alexander Görlach是卡内基国际事务伦理委员会高级研究员，纽约大学加勒廷学院兼职教授。曾在哈佛大学、牛津大学和剑桥大学从事研究，目前生活在纽约和柏林。中国的崛起及其对亚洲民主世界的意义是他的一个核心话题。

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