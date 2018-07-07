客席评论：争夺世界经济主导权

(德国之声中文网) 这算什么贸易战？眼下的这场争端，重点不在于对电器、大豆加征关税。美国加征关税、中国开征报复性关税，这都是博取舆论眼球的面子政治，对被牵涉的民众而言，则非常糟糕。

其实，贸易战只是一场规模大得多的斗争的冰山一角。这其实是一场争夺21世纪主导权的划时代斗争。"美国优先"遇到了"中国制造"，这是一场即将到来的地缘政治巨人之间的较量。

"美国生活方式"是否能像过去150年中那样，继续成为现代化的标准？中国又是否能成为世界经济之巅，回到北京认定的理所当然的地位？两百多年以前，中国经济一直遥遥领先全世界。

G7? G20? G2!

特朗普总统从来不掩饰"美国优先"、即服从美国利益就是他的最高目标，其他一切都是次要的，至多只是实现其宏大目标的手段而已。在特朗普眼里，挡道的只有一个对手：中国。在地缘政治上，其他所有国家都无足轻重--尽管G7、G8、G20集团峰会经常吸引全球媒体的目光。特朗普只关心G2集团：美国与中国。

G2这种说法，并非特朗普心理扭曲的产物。众多美国智库在进行地缘政治分析时都有这样的判断。早在特朗普上台之前，这些智库就认为，在争夺世界政治经济主导权的竞赛中，显然就只有美国和中国两个玩家，欧洲根本就排不上号。

在这场地缘政治巨人的较量中，即便是世界贸易组织也很难插上话。可悲的是，正是美国在二战后催生了世贸组织。而在中国2001年加入了世贸组织之后，北京以更快的步伐融入到了全球贸易和国际分工之中。但是，世贸组织既不能阻止美国，也无法阻止中国。华盛顿和北京要是在关税战中擦枪走火，导致争端升级，就会祭出非常强大的武器：汇率。

瑞士经济学家Thomas Straubhaar指出，美中贸易争端，不仅仅关乎贸易

贸易战发展成汇率战

人民币在短短几星期内贬值了7%，这并非偶然，而是非常现实的经济学逻辑。货币贬值可谓是贸易保护主义的神奇武器，它能降低惩罚性关税的威力。人民币贬值，相当于对所有外国商品加征7%的进口关税，而不仅仅是对某些美国商品的特定报复性关税。同时，汇率贬值也相当于给所有的中国厂商以出口补贴，让他们能够降低7%的成本。特朗普的惩罚性关税，其效果被人民币贬值所抵消。

汇率战是贸易战的延续，只是选用了更大口径的武器。这会导致世贸组织彻底成为纸老虎。面对货币贬值战略，世贸组织没有任何手段能予以阻止。1948年，该组织创立时，各成员国还没有考虑过货币战争的情形。1944年设立的布雷顿森林体系，为此后三十年奠定了基于美元的固定汇率制度。

欧洲必须团结

国际多边经济秩序的终结，导致欧洲国家的利益沦为了美中两国较量中任人摆布的棋子。在多边体系中，美国或中国也各自只有一票。而欧盟各成员国加起来则有28票，相比美中两国拥有相当大的权重优势。但在双边谈判时，掌握话语权的又是强者。欧洲人对此不应抱有任何幻想。

在全球自由贸易、消除歧视、对等原则之外，现在到了寻找全新准则的时候了。这其中，最重要的就是：欧洲小国各自为阵绝不是成功的战略。在美中两大国主导的世界上，没有任何一个欧洲国家能拥有一丁点的话语权，德国、法国也不行。在后多边主义时代，这可是全新的局面。欧洲只有团结起来，才能有机会捍卫自己的利益，抗衡"美国优先"、抗衡经济军事同时崛起的中国。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 301调查 此轮中美“贸易战”早在去年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法案》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 为摩擦降温 两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，同美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 钢铝关税 3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，但此后未能再次延长。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 500亿清单 3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 美国大豆 作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 博鳌论坛 4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 中兴，中兴 4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。6月7日，美国商务部表示，中兴通讯已同意支付10亿美元的罚款，外加交由第三方保管的4亿美元。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 刘鹤再度赴美 5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 暂停互相加征关税 谈判后，5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 500亿+投资限制 5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 700亿换暂停关税？ 6月6日，纽约时报引述消息人士称，此前一周美国商务部长罗斯与中国经济顾问刘鹤在北京会晤时，中国提出在协议开始执行的第一年里，向美国购买近700亿美元的能源、农业和制造业产品，前提是特朗普政府暂停对中国商品加征关税。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 500亿，“中国制造2025” 6月15日，美国公布对500亿美元中国产品征收关税的清单。据路透社报道，加征关税将分为两步，第一步是今年4月公布的加税产品清单中的818个产品，价值约340亿美元，从7月6日开始实行。第二步是新提出的284个中国产品，价值约160亿美元。这部分产品被认为受益于包括“中国制造2025”在内的中国工业补贴计划。这部分产品将在发布公告征求意见后生效。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 中国宣布对等措施 6月16日，中国商务部宣布，将对美国大豆等农产品、汽车、水产品等加征关税，税率为25%，涉及2017年中国自美国进口金额约340亿美元，将从2018年7月6日起生效。同时，中方拟对自美进口的化工品、医疗设备、能源产品等商品加征25%的进口关税，涉及金额约160亿美元，最终措施及生效时间另行公告。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 威胁2000亿 6月18日，特朗普称政府正在预备对另外2000亿美元的中国产品加征10%的关税。他在声明中称，中国显然没有意图改变有关获取美国知识产权和技术的不公平做法。“如果中国不改变这些做法，并且坚持实行它所宣布的加征关税措施，那么，（美国）这些关税就将落实。”6月19日，中国商务部回应，称之为“极限施压和讹诈”，“如果美方失去理性、出台清单，中方将不得不采取数量型和质量型相结合的综合措施，做出强有力反制”。

301调查、中国制造2025与不断升级的威胁螺旋 改变限制投资计划；7月6日在即 6月27日，特朗普政府收回了一项对中国在美投资实行更严格限制的计划，取而代之的是，支持国会扩大美国外国投资委员会（Cfius）的权力。该机构负责审查外国投资是否对美国国家安全构成威胁。5月底，特朗普政府曾承诺将在6月底以前公布限制投资的规定。与此同时，7月6日将是一个关键的日子。这一天是美国和中国宣布将实施各自500亿美元加征关税措施的日期。 作者: 苗子(综合报道)



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