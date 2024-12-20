审议三大争议法案 台湾立法院爆发激烈冲突

（德国之声中文网）周四（12月19日）夜间，台湾立法院大楼的玻璃窗突然被人击破。

随后，破窗者进入议场，搬动椅子，堵住入口，并用铁链等物锁住大门。

他们不是盗贼，而是民进党立委。他们试图以此方式阻止次日的立法院会议。

事情缘起于立法院周五（12月20日）排定审议三项争议性法案：《公职人员选举罢免法》、《宪法诉讼法》和《财政收支划分法》。

民进党立委和抗议民众认为，这些法案阻碍台湾民主，讨好中国，但占据国会多数的国民党已如愿通过前两案，并将一鼓作气通过最后一案。

发起群众抗议的民间团体经济民主连合召集人赖中强指控，这是中国在地协力者对台湾民主体制发动的攻击。

国民党主席朱立伦周三强调，国民党所作所为，都是基于国际民主政治标准，同时有绝大多数民意支持作为后盾。

立委们发生肢体冲突

据台湾媒体报道，面对民进党立委的激烈行动，国民党立委也不是省油的灯，他们准备了各式开锁工具和油压剪，周五一早来到立法院大楼迎战。在专门请到现场的锁匠的帮助下，大约9时许，他们逐步突破封锁，进入议场。

接下来是一场紧张激烈的主席台攻防战。

从现场视频中可以看到，民进党立委聚集在主席台上，两侧入口堆起了椅墙。

10时许，国民党立委发起肢体进攻：立委张智伦、廖先翔等爬上一侧主席台，立委陈玉珍爬上另一侧主席台。占领主席台的民进党立委则奋力推攘，双方激烈打斗。

在进攻主席台的过程中，国民党立委廖先翔遭民进党立委林淑芬猛力阻挡，使出剪刀脚，夹住林淑芬头部。

另一侧，国民党立委叶元之发起冲锋，被民进党立委赖惠员推进椅阵，几番挣扎之后，又被赖惠员紧紧压在桌上。

混战之中，立法院长韩国瑜被人绊倒，跌倒在议场，四脚朝天。随后，他还遭民进党立委突袭“泼水”。国民党立委紧急护驾，双方拿起水瓶互砸。

大约10时40分，国民党成功突破防线，夺回主席台。

这次抗争在网络上被称为“青鸟行动”，一般认为源自于立院外的“青岛东路”一词在脸书据传遭到限制，因而部分网友改以“青鸟”称呼。这是2014年“三一八太阳花运动”后，台湾最大规模的社运。 图像来源: Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images

三读通过《选罢法》部分条文

上午11时40分后，在国民党立委保护下，立法院长韩国瑜宣布开会。

经举手表决，立法院三读修正通过《选罢法》及《宪法诉讼法》部分条文。

场外示威群众与警方冲突

台湾经济民主连合等公民团体发起“冬季青鸟在台北”活动，在立法院外集会抗议。当日下午，主办方称现场抗议民众超过1万人。抗议民众一度与警方爆发冲突。

人权工作者李明哲、网红“八炯”等人也现身抗议现场。李明哲在台上发表演说指出，国民党意图拿掉人民制衡国会的权力，瘫痪宪法法庭，删除重要预算，绝对无法接受。

经济民主连合召集人赖中强也在场高喊 “坚持到底”，并呼吁 “包围立法院，号召更多支持者”，民进党台北市议员简舒培、陈怡君等人也到场声援。

图为5月21日，第二次有大批民众因在野党推出的国会职权修法而齐聚立法院外。第一次抗争发生在17日；后来在21日、24日、28日的立院院会，场外都上演数万人的大规模示威。 图像来源: YASUYOSHI CHIBA/AFP

三党事后互相指责

民进党事后发布新闻稿表示，一旦国民党强行通过三个法案，台湾民主自我制衡、自我修复的机制将荡然无存，将对台湾公民社会与民主体制造成重大且不可逆的伤害。

国民党主席朱立伦周五则表示，开会不是比拳头是比人头，他严正谴责民进党让民主严重倒退，相信民众绝不容许暴力手段。他说：“赖清德如果要走暴力路线，我们绝不容许。”

民众党发布新闻稿谴责民进党立委“无所不用其极地阻挠议事、用司法黑箱宪法法庭击碎民主审议、用言语与肢体的暴力挑衅攻击在野党”。

台湾立法院过去也曾多次发生肢体冲突。2020年，因为放宽含有莱克多巴胺的美国猪肉进口争议，立委们互掷猪内脏。

（综合报道）

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