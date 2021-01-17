 宠物本无事，先行扑杀之？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.11.2021

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时政风云

宠物本无事，先行扑杀之？

中国严厉的防疫措施不仅让许多民众叫苦连天，动物也跟着遭殃。江西上饶一只宠物犬的悲惨遭遇在网络上引发愤怒，以及官方媒体的关注。

Hund Cardigan Welsh Corgi

事件中受害的是一只柯基犬（资料图片）

（德国之声中文网）上周末，一段"打狗"视频在中国社交媒体上快速传播。视频中，两名身穿白色防护服的工作人员在一个无人居住的公寓中追打一只小狗。

视频是江西上饶一个居民家中的监控录像，房主正被防疫隔离。防疫人员奉命到隔离居民家中进行消毒，却扑杀了家中的宠物柯基犬。上饶市信州区政府周六发表声明称，工作人员对小狗进行了"无害化处理"。这一轻描淡写的说法让很多人感到愤怒，因为并没有验明小狗是否感染了新冠病毒。

在中国严厉的防疫隔离措施之下，宠物被"判死刑"并不是第一次。在哈尔滨曾有过家猫感染新冠被安乐死的例子。江西受到中国国内十月以来最新一轮疫情的波及，自上月底以来报告了70多起病例。

"上饶打狗"事件在网络上掀起了一场舆论风波。很多网友批评当地部门的做法"不把命当命"，令人发指，并尖锐提问：蔑视动物生命者，对人的生命会怎样？

微博用户@从来不改签名写道："打狗和时空伴随都在说明，无论是鸡毛还是令箭，都可以毫无成本的顺畅的侵害任何一个普通人的基本权利，社会最基本的制衡已经崩坏。"

China Coronavirus Tonghua Quarantäne

“清零”防疫政策下，地方投入大量资源进行隔离（资料图片）

不过也有人为一线防疫工作人员抱不平："又要冒安全风险上门打狗（谁知道开门里面是不是烈性犬？）！又要为领导不知所谓的"无害化处置"宠物政策挨居民和全国人民的骂！还要背"不充分沟通"的锅上门道歉！这不是辛苦，是命苦！！！"

据报道，所在的街道办已对相关人员进行了批评教育，调离相应岗位，并责令"向当事人诚恳道歉，已取得该网民的谅解"。但也有网友指，爆料的狗主人以及在微博上转发的博主受到过威胁，删除了发帖。而达成"谅解"的过程和内容也不得而知。

宠物本无事？

舆论群情激愤之下，官方媒体也加入了讨论。周一（11月15日），微信公号"央视网"评论文章指出，防疫中对"宠物怎么办"的问题还缺乏共识。特别是"宠物本无事、先行扑杀之"的做法，"需要进一步审视"。

《环球时报》的报道中写道："观察人士承认抗疫工作人员做得不够完美，但他们也呼吁人们对抗击疫情而不懈努力的一线工作人员多一些理解。"

《每日新报》刊文指出，事实上，疫情期间，居民需要集中隔离，如何处置家中宠物方面，多地已有成熟和科学人性化的操作可供借鉴。比如允许携带宠物一同前往集中隔离；征得业主同意后，进行上门收集、检测，然后转运至第三方专业机构进行寄养；安排专人上门喂养留守宠物等。

延申阅读："请给我的猫咪喂喂食"

中国小动物保护协会则发表声明，主张建立全国性的宠物隔离制度，呼吁不应打着防疫的旗号而伤害宠物及其主人。

除了暴力伤害宠物，上饶防疫人员另一些做法也遭到民众的质疑和批评，包括要求被隔离者离家不得锁门，而发现该户锁了门后，没有联系户主，而是叫来警察，撬门进入住宅。

观看视频 01:34

疫情引发宠物热 只是一时兴起？

（综合报道）

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