 实锤：马斯克要买下推特 | 经济纵横 | DW | 14.04.2022

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经济纵横

实锤：马斯克要买下推特

周四（4月14日）公布的提交美国监管机构的一份文件显示，特斯拉首席执行官马斯克（ Elon Musk ）有意以414亿美元总价格收购短信息服务Twitter。

马斯克是推特的忠实用户

马斯克是推特的忠实用户

（德国之声中文网）根据相关文件，马斯克愿以54.20美元股价收购推特，高出4月1日收盘价38%。翌日，外界得知，马斯克的推特股权超过了9%。在致推特董事长泰勒（ Bret Taylor ）的一封信中，马斯克写道："自投资以来，我现在清楚了，以其现有形式，公司既不会成长，也无从为其社会使命服务。" 这位亿万富翁设想将这个互联网平台在股市摘牌。他强调，"作为一家私营企业，推特应转型。推特股价应声在盘前交易中上涨近14%。 

马斯克称，"我的报价是我最高、也是最后的报价。若不接受，我将不得不重新考虑我作为股东的立场。" 本周早些时候，马斯克没有加入推特董事会，虽然他的股权允许他加入。分析家指出，董事会职位将在法律上阻止他收购该短信息服务巨头。  

观看视频 01:17

宇宙网红马斯克

推特的狂热用户

去年11月，推特创始人多尔西（ Jack Dorsey ）卸任公司最高职位，将接力棒传给阿格拉瓦尔（ Parag Agrawal ）。马斯克本人是狂热的推特用户，有超过8100万粉丝。他新近呼吁大家，就推特一直拒绝的所谓的编辑选项投票表决。不到3小时内，有120多万用户投了票，其中约四分之三赞成推特允许事后纠正推文。  

此后，这位特斯拉老板又在推特上呼吁另一项投票。他问用户，推特旧金山总部是否应转用作无家可归者收容所。亚马逊创始人贝索斯（ Jeff Bezos ）支持该计划。 

最近，这位亿万富翁提议修改高级订阅服务Twitter Blue规则，其中包括降价、禁止广告、允许用户用加密货币Dogecoin付款。  

马斯克不仅是全球目前最大的电动汽车制造商特斯拉的负责人，也是太空和电信公司SpaceX，以及神经技术供应商Neuralink和基础设施公司The Boring Company的负责人。

 （路透社）

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