 实锤了？中国多名将领被罢免全国人大代表 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.12.2023

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时政风云

实锤了？中国多名将领被罢免全国人大代表

在任命了新一任国防部长之后，中国方面宣布罢免九名军方将领与人员的人大代表资格，其中包括三名上将和至少四名中将，主要来自火箭军和中央军委装备发展部。

新华社援引的公告称，截至目前，第十四届全国人民代表大会实有代表2966人。

新华社援引的公告称，截至目前，第十四届全国人民代表大会实有代表2966人。

（德国之声中文网）根据中国官媒新华社周五（12月29日）发布的全国人民代表大会常务委员会公告，九名军方将领与人员被罢免人大代表职务。他们是张振中、张育林、饶文敏、鞠新春、丁来杭、吕宏、李玉超、李传广和周亚宁，分别是中央军委装备发展部、海军、空军和火箭军的人大代表。截至目前，中国方面没有解释相关人员被罢免的原因。

公开资料显示，张振中（中将）曾任的主要职务包括火箭军副司令员，中央军委联合参谋部副参谋长。张育林（中将）曾任的主要职务包括国防科技大学校长，中央军委装备发展部副部长。饶文敏（军阶不详）曾任职中央军委装备发展部。鞠新春（中将）曾任南海舰队装备部部长，南海舰队副司令员，南部战区副司令员兼南部战区海军司令员。丁来杭（上将）曾任空军司令员。吕宏（军阶不详）曾任职火箭军。李玉超（上将）曾任火箭军司令员。李传广（中将）曾任火箭军参谋长、副司令员。周亚宁（上将）曾任火箭军司令员。

火箭军一直掌管着中国不断扩大的核武库。

火箭军一直掌管着中国不断扩大的核武库。

"重灾区"火箭军

不难看出，以上约一半的被罢免军方将领和人员来自火箭军。台湾中央社由此将火箭军称为"重灾区"，并认为最新罢免决定"进一步证实此前盛传以火箭军为主的军备贪腐大案"。该通讯社还指出："9名将领被罢免全国人大代表资格，这意味他们不是有罪在身，就是已涉案被采取强制措施。"

总部位于美国、专门研究中国政治的SinoInsider公司向法新社表示，他们被解职"表明这些官员正在接受调查，并证实了有关这一话题的一些传言"。

独立时评人蔡慎坤也认为此前盛传的"火箭军被全面清洗整肃的消息"由此得到"中国官方确认"。他在社媒X上分析："火箭军高层全军覆没，习近平对军方将领依然没有基本的信任"。

火箭军在中国领导人习近平的亲自规划下，成立于2015年。在之后的几年里，这个军种一直掌管着中国不断扩大的核武库。外界认为，这支部队在中国任何试图武统台湾的行动中都将发挥关键作用。几个月来，中国火箭军高层传因贪腐被整肃，习近平7月底宣布了火箭军高层的人事变动，被视为解放军高层10年来最大规模的换血之一

非同寻常 难以预估

台湾政治大学国际关系研究中心主任寇健文周六接受新加坡《联合早报》访时指出，这次被罢免的军方人大代表，背景大多为技术军官，且集中在火箭军与装备采购系统，显示这两大系统"出大事了"。他介绍，中央军委装备发展部今年7月决定，开展装备采购招标评审专家违规违纪清查整肃治理活动，追溯自2017年10月以来违规违纪的装备采购招标行为，而今年10月被免除防长职务的李尚福，正是在2017年9月出任中央军委装备发展部部长。寇健文推测，李尚福落马与这些人员被罢免有相关，更显示解放军已掀起大案，只是此案会牵连多广，现阶段还难以预估。

罢免公告发布的同一天，前海军司令员董军被任命为中国新一任国防部长，接替四个月前从公众视野中消失的前防长李尚福。

四个月前从公众视野中消失的前防长李尚福

四个月前从公众视野中消失的前防长李尚福

政治评论员邓聿文在社媒X上评论道："国防部长的任命和上述将领代表资格的终止，表明这次习近平对军工行业的整顿基本已经结束。由此也可以看出，由火箭军的腐败案涉及到的将领很多，基本是一锅端。接下来会不会又出现解放军的腐败窝案，谁也说不准，反正习近平的反腐永远在路上，对解放军也一样。"

香港《星岛日报》援引分析人士报道称，全国人大常委会此次一口气免去9名将领的人大代表资格，非同寻常，一是显示案件牵连甚广，引发了军队大地震，二是反映案件已进入准备官方"证实"阶段，但由于涉及大量军事敏感讯息，相信案件只会"局部曝光"。

两天前，中国全国政协撤销三名军工企业高层的政协委员资格。对此，《星岛日报》援引消息来源称，这三名军工巨头卷入火箭军腐败案，涉及军事装备采购，前国防部长李尚福也牵涉其中。

（综合报道）

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