实现新年目标的六个窍门

（德国之声中文网）2023年该怎么过，大家都有好主意：减肥、少喝酒、多冥想，等等等等。打住打住！去年、前年、大前年……，当时的想法和现在的新主意可太相像了呀。的确是这样！很可能，它们就是一样的。

毫不足怪！我们每次跨年时制定计划的热情颇似除夕夜的烟火：一声巨响、一阵闪耀后，一切便告消失。此后，身体原来怎样便还怎样。这一痛苦年年重复。不过，这种情况是可以改变的。谁若努力做到下面这些事情，那么，对他或她来说，2023年的确会是一个好年。

1. 循序渐进

体育和工作心理学家舒斯特（Mario Schuster）警告说，人们所能犯的最大错误是，同时做太多事情。他指出，谁若不仅戒烟，同时还从食单上摈除甜点、并开始慢跑，那他肯定吃不消。

舒斯特解释说，要突破老习惯，我们需要有意志力，但谁的意志力都有限，因此，同时追求多个目标也就意味着，我们的意志力不得不同时多轨道行驶，从而很快耗尽，最终无法达到任何目标。他强调，改变多种习惯的想法不错，“但重要的是循序渐进。”

2. 态度积极

所以我们要将注意力集中在一个目标上。但是什么样的目标呢？毕竟，各种目标其实都很理性、也都非常有意义。舒斯特的回答很简单：“一定得让人开心。我们需要对我们想做的改变有一种积极态度。”他指出，“我须戒烟”和“我愿戒烟”这两句话在语言上或许差别极小，但从心理学角度看，这一差别却对我们必须做或愿意做的事情是否能长期成功具有决定性意义。

目标要切合实际

3. 脚踏实地

若有人去年主要在沙发上躺着度过休闲时间，现在计划在今年每周4次1小时慢跑，那他给自己定的标杆可能就太高了。

惯于躺沙发的人即使只能每周两次运动，且每次只半小时，那也足可自豪。体育心理学家舒斯特解释说，规律性比时间和强度重要，毕竟，关键在于，要使体育活动成为新习惯。谁要是能轻松起步，那就很可能对所做的事情有愉悦感，同时也就有了更好的前提。

4.公开目标

前提找出来了，具体怎么做也清楚了。舒斯特认为，现在，若能把这件事情告诉他人，便会很有帮助，因为，它有助于增强约束力。他指出，我们悄悄在心里做出的承诺会比我们高声宣布的许诺更快被违背。

5. 保持信心

2023年继续前进，好目标见效了。然而，出现了第一个动机低谷，——想抽烟了。躺椅的引力也从未像现在这么大过！我们屈服了，躺下吸烟了。怎么办？

舒斯特提醒说，此时，当事人无论如何都不该因此自我谴责，因为，那就有可能很快导致整个计划泡汤。他指出，在改变习惯的过程中，总有可能甚至非常可能出现挫折和反复，而这是正常的。他解释说，相反，即使成功经历再小，也要更看重它，因为，这能加强我们的自我效能，“所谓自我效能指的是一个人相信能靠自己做成某事的信念。”谁要是能保持对自身的信心，谁就不会轻言放弃。

坚持就是胜利

6. 宁缺勿滥

好的目标也可能变坏，尤其是，如果这些目标很难融入我们的生活、如果驱动力是“我必须”，而不是“我愿意”。

倘我们费尽九牛二虎之力还是失败、自我谴责使我们的自我效能丧失尽净，则再好的目标也不会自动就是好的。出现这样的事情之前，我们还不如在没有好计划的情况下进入新年。

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