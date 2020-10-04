 实现新年目标的六个窍门 | 文化经纬 | DW | 31.12.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

文化经纬

实现新年目标的六个窍门

戒烟、锻炼身体、健康饮食：年复一年，很多人在辞旧迎新的时候都会制定新年目标，但又年年失败。现在，我们总结了一些更容易实现这些目标的方法。

Symbolbild Gute Vorsätze

（德国之声中文网）2021年该怎么过，大家都有好主意：减肥、少喝酒、多冥想，等等等等。打住打住！去年、前年、大前年……，当时的想法和现在的新主意可太相像了呀。的确是这样！很可能，它们就是一样的。

毫不足怪！我们每次跨年时制定计划的热情颇似除夕夜的烟火：一声巨响、一阵闪耀后，一切便告消失。此后，身体原来怎样便还怎样。这一痛苦年年重复。不过，这种情况是可以改变的。谁若努力做到下面这些事情，那么，对他或她来说，2021年的确会是一个好年。

1. 循序渐进

 体育和工作心理学家舒斯特（Mario Schuster）警告说，人们所能犯的最大错误是，同时做太多事情。他指出，谁若不仅戒烟，同时还从食单上摈除甜点、并开始慢跑，那他肯定吃不消。

舒斯特解释说，要突破老习惯，我们需要有意志力，但谁的意志力都有限，因此，同时追求多个目标也就意味着，我们的意志力不得不同时多轨道行驶，从而很快耗尽，最终无法达到任何目标。他强调，改变多种习惯的想法不错，“但重要的是循序渐进。”

2. 态度积极

所以我们要将注意力集中在一个目标上。但是什么样的目标呢？毕竟，各种目标其实都很理性、也都非常有意义。舒斯特的回答很简单：“一定得让人开心。我们需要对我们想做的改变有一种积极态度。”他指出，“我须戒烟”和“我愿戒烟”这两句话在语言上或许差别极小，但从心理学角度看，这一差别却对我们必须做或愿意做的事情是否能长期成功具有决定性意义。

Symbolbild Sport Jogging

目标要切合实际

 3. 脚踏实地

若有人2020年里主要在沙发上躺着度过休闲时间，现在计划在2021年每周4次1小时慢跑，那他给自己定的标杆可能就太高了。

惯于躺沙发的人即使只能每周两次运动，且每次只半小时，那也足可自豪。体育心理学家舒斯特解释说，规律性比时间和强度重要，毕竟，关键在于，要使体育活动成为新习惯。谁要是能轻松起步，那就很可能对所做的事情有愉悦感，同时也就有了更好的前提。 

4.公开目标

前提找出来了，具体怎么做也清楚了。舒斯特认为，现在，若能把这件事情告诉他人，便会很有帮助，因为，它有助于增强约束力。他指出，我们悄悄在心里做出的承诺会比我们高声宣布的许诺更快被违背。

 5. 保持信心

2021年继续前进，好目标见效了。然而，出现了第一个动机低谷，——想抽烟了。躺椅的引力也从未像现在这么大过！我们屈服了，躺下吸烟了。怎么办？

 舒斯特提醒说，此时，当事人无论如何都不该因此自我谴责，因为，那就有可能很快导致整个计划泡汤。他指出，在改变习惯的过程中，总有可能甚至非常可能出现挫折和反复，而这是正常的。他解释说，相反，即使成功经历再小，也要更看重它，因为，这能加强我们的自我效能，“所谓自我效能指的是一个人相信能靠自己做成某事的信念。”谁要是能保持对自身的信心，谁就不会轻言放弃。 

Mädchen springend mit Blume

胜利就在眼前，不要轻言放弃

6. 宁缺勿滥

 好的目标也可能变坏，尤其是，如果这些目标很难融入我们的生活、如果驱动力是“我必须”，而不是“我愿意”。

倘我们费尽九牛二虎之力还是失败、自我谴责使我们的自我效能丧失尽净，则再好的目标也不会自动就是好的。出现这样的事情之前，我们还不如在没有好计划的情况下进入新年。

 


© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

年年许愿 次次落空 怎么办？

辞旧迎新的日子也是不少人定下新年目标的时候。2018年，德国人有哪些愿望？如何有效地制定新年愿望？如何避免半途而废？我们就此询问了心理学家。  

新年志向是自欺欺人？

年年如此：许多德国人在圣诞节和元旦之间都会制定新年计划，但只有近一半的人会确实将其付诸于行动。既然这样，那为什么要下功夫制定这些计划呢？  

相关内容

Deutschland | Coronavirus | Impfstoff Schott

让世界公平接种疫苗？Covax雄心难实现 04.10.2020

Covax由世卫组织等领衔，想要为各国的医疗工作者和老年人先提供疫苗，无论该国是否富裕。但一些大国并无意愿加入，如中国、法国、德国、俄罗斯和美国。欧盟虽出资4亿欧元，但已经单独与医药公司签署了疫苗购买协议。

Nordkorea | Staatschef Kim Jong Un nimmt an einer Plenarsitzung der Arbeiterpartei in Pjöngjang teil

金正恩罕见承认上任以来第一个5年计划执行失败 21.08.2020

朝鲜最高领导人金正恩罕见地坦承，在他领导之下提出的旨在改善朝鲜经济的5年计划失败。 朝鲜宣布准备在明年1月举行罕见的劳动党代表大会，制定提振经济的新计划。

China Symbolbild Großmacht

中国将制定“十四五计划” 走入改革深水区 23.10.2020

下周一中共19届5中全会将在北京召开。5中全会将推出中国经济和社会发展第14个“五年计划”。“十四五计划”需要在发展与改革之间实现平衡，同时在全球不确定性增加以及美中紧张关系加剧的背景下避免陷入停滞发展。

广告
Symbolbild Gute Vorsätze

实现新年目标的六个窍门

戒烟、锻炼身体、健康饮食：年复一年，很多人在辞旧迎新的时候都会制定新年目标，但又年年失败。现在，我们总结了一些更容易实现这些目标的方法。  

Man on a sled

德国十大跨年习俗

德国的除夕夜叫做“Silvester”：派对、香槟、大餐、占卜……德国人通常都是怎样过新年的呢？  