实时更新：乌克兰第二大城传爆炸巨响 全国拉响空袭警报

（德國之聲中文網）

乌克兰局势最新发展一览：

- 首批俄罗斯部队进入乌克兰首都基辅，全国各地拉响空袭警报

- 乌克兰总统泽连斯基签署号召民众总动员法令

- 泽连斯基称自己是俄罗斯斩首计划的“头号目标”

- 俄罗斯入侵乌克兰后，已有137名乌克兰士兵及平民丧命

- 欧盟、英国、美国对俄罗斯实施大规模制裁

乌克兰第二大城市哈尔科夫传出巨大爆炸声响。 哈尔科夫靠近乌克兰与俄罗斯接壤的东部边境。该市市长周五呼吁市民前往地铁站、地下室和防空洞躲避俄罗斯导弹。由于出现火箭弹击中居民区的报告，乌克兰全国各地都拉响空袭警报。

乌克兰国防部周五在脸书上通报，第一批俄罗斯部队已经进入首都基辅北部的奥博隆区（Obolon），但消息无法获得独立证实。乌克兰国防部呼吁民众准备燃烧弹对抗俄军，若发现俄罗斯军事设备应立即通报。有关当局呼吁民众不要离开家中。 此前乌克兰军方曾称俄军拦截了两辆乌克兰军用车辆和军服，并试图伪装成平民渗透进基辅。

哈尔科夫市民前往地铁站躲避空袭

俄罗斯声称目标是“解放乌克兰人”

俄罗斯外长拉夫罗夫周五表示，俄罗斯希望“将乌克兰人从压迫中解放”，并称俄罗斯部队不打算占领乌克兰，其目的是为了使乌克兰去军事化。拉夫罗夫还表示，俄罗斯希望乌克兰人民能独立决定自己的命运。他补充说，莫斯科将与基辅进行会谈，前提是乌克兰军队必须先放下武器。

同时，克里姆林宫周五誓言将对西方的制裁进行报复。俄罗斯坦诚，制裁将给俄罗斯造成问题，但问题是可以被攻克的。克里姆林宫发言人佩斯科夫称，俄罗斯已刻意减少对外国进口商品的依赖，以应对制裁威胁。

欧盟外长、北约将召开紧急会议

欧盟成员国外交部长周五午后将召开紧急会议，讨论对俄罗斯入侵乌克兰的进一步应对方案。外交人士表示，各国部长将讨论如何给与乌克兰更多支持，并就未来与俄罗斯来往的方式进行磋商。

欧盟领导人周四晚间刚就对俄罗斯能源、金融和运输领域的一系列新制裁达成一致。北约国家元首和政府首脑周五也将在北约秘书长斯托尔滕贝格主持的虚拟会议上讨论乌克兰危机。斯托尔滕贝格会后将在位于布鲁塞尔的北约总部举行新闻发布会。

乌克兰首都基辅的房屋被摧毁

德国前总理默克尔谴责俄罗斯入侵

德国前总理默克尔“以最强烈的措辞”谴责俄罗斯“公然违反国际法”和“标志着冷战结束后欧洲历史深刻转折点的侵略战争”。

默克尔表示：“在这个可怕的时刻，我的心与乌克兰民众和泽连斯基总统所领导的政府同在。”



2014年俄罗斯兼并克里米亚半岛时，时任德国总理默克尔呼吁保持与莫斯科的沟通渠道畅通。但她强调，鉴于俄罗斯对乌克兰的全面入侵，如今的情况已经不同。

俄空襲基輔 疑有平民罹難

烏克蘭總統澤連斯基 （Volodymyr Zelenskyy）週五（2月25日）發表全國演說，並表示破曉之前，首都基輔遭多起導彈襲擊。烏克蘭政府警告，俄軍正準備推進攻入基輔。

稍早，澤連斯基曾表示，政府情報顯示有「叛亂團體」正在向基輔移動。

烏克蘭國防部副部長馬爾亞爾（Hanna Malyar）警告，俄羅斯軍隊正準備在週五推進至首都基輔外圍。烏克蘭內政部顧問安東．希拉申科（Anton Herashchenko）亦表示，俄軍計劃使用坦克長驅直入首都，但烏克蘭軍隊已準備好使用外國盟友提供的反坦克導彈反擊。

澤連斯基說，西方對莫斯科實施的新制裁並「不足以」遏止俄羅斯對烏克蘭的侵略。他提到，基輔遭到導彈空襲時，世界卻還在保持距離觀察在烏克蘭發生的一切。

德國之聲在基輔的現場記者伯林格（Mathias Bölinger）表示，基輔從夜晚至凌晨期間，遭受「多次空襲」，導彈襲擊同時，首都上空不斷有飛機駛過。柏林格說，基輔已經有平民罹難。



「我們看到導彈或是飛機的燃燒殘骸...墜落在民宅，之後燃燒失火。」伯林格表示，儘管烏克蘭「直到現在還是很好地堅守住了自己的防線」，但俄軍已入侵烏克蘭多處領土，並「從多個方向推進，而基輔肯定是主要目標。」



此前，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）也稱， 基輔正遭受來自俄羅斯的「可怕的」空襲，並將這樣的攻擊與納粹德國在二戰時的軍事行動類比。庫列巴說，「我們的首都上一次遭受這樣的攻擊，已經是1941年納粹德國攻擊我們的時候。」

多家新聞通訊社報導，週五稍早，俄羅斯的導彈落在烏克蘭首都，爆炸聲在基輔市中心迴盪。

「對基輔的巡航導彈和彈道導彈攻擊剛剛又開始了。」烏克蘭內政部顧問安東．希拉申科（Anton Herashchenko）透過Telegram表示：「我聽到了兩次強烈的爆炸聲。」同時，希拉申科補充，烏克蘭軍隊25日凌晨在首都上空擊落了一架敵機，該機隨後墜入一棟民宅並起火。

烏克蘭稱過百公民喪命

在俄羅斯入侵烏克蘭後，烏克蘭總統澤連斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 週五宣布，截至目前為止，包含軍事人員在內，有137位烏克蘭公民喪命，超過300人受傷。

他在一個演說中稱這些傷亡人士為「英雄」，並說儘管俄羅斯聲稱只攻擊軍事目標，但烏克蘭的民用場所也受到攻擊。他說：「他們正在殺人，把和平的城市變成軍事目標。這是違反規定的，也永遠不會被原諒。」

澤連斯基也說，烏克蘭西南部奧德薩地區茲米伊島上的所有邊防人員在24日都被殺害。此外，俄羅斯占領了車諾比，這是1986年核災的發生地，那裡有一座退役的核電站和禁區。美國白宮同日表示，對在車諾比的設施中劫持人質的報導感到憤慨。

烏克蘭總統澤連斯基 (Volodymyr Zelenskyy) 25日簽署了一項號召民眾總動員的法令。烏克蘭總統府網站上的一則訊息表示，應徵入伍者和預備役人員將在未來90天內被徵召，以「確保國家防禦，保持戰鬥和動員準備狀態」。他誓言要繼續戰鬥，說俄羅斯和西方之間的「新鐵幕」正在落下。他想讓烏克蘭站在西方一邊。

澤連斯基也說，俄羅斯斬首計畫人員已經進入首都基輔，他本人是俄羅斯軍隊的「頭號目標」，其次是他的家人。他說：「目前有關於敵方斬首計畫人員進入基輔的消息。這就是為什麼我要求基輔市民保持警惕，並遵守戒嚴令的規定。根據現有的情報，敵人想通過摧毀國家元首在政治上摧毀烏克蘭。」

他警告烏克蘭人不要期待來自國外的幫助。他說：「在保衛我們的國家方面，我們只能靠自己的力量。誰準備和我們一起戰鬥？說實話，我沒有看到這種情況。」

澤連斯基還說，在許多流傳的虛假謠言中，有一個謠言說他已經逃離了這個國家。他說：「我現在待在首都。我的家人也在烏克蘭，但我不能透露他們的位置。」

在華盛頓，拜登政府說它知道澤連斯基的下落。白宮新聞秘書莎琪(Jen Psaki)說，美國政府正與他保持聯繫。

拜登公布新對俄制裁機制

美國總統拜登在當地時間24日公布了新一波對俄羅斯的制裁，包含採取行動阻礙俄羅斯以美元、歐盟、英鎊與日圓等全球主要貨幣交易，並制裁俄羅斯的銀行與國有企業。然而，拜登並未禁止俄羅斯使用環球銀行金融電信協會支付系統 (SWIFT)。

他重申，將俄羅斯從SWIFT剔除仍是一種選項，但歐洲部分盟國目前反對這個行動。他在白宮向記者表示：「俄羅斯的舉動是預謀攻擊烏克蘭。普丁是侵略者，他選擇了這場戰爭，現在他與他的國家將承擔後果。」

拜登還說，普丁駁回西方呼籲對話的舉動，違反了國際法。他強調，這波制裁的目的是要對俄羅斯產生長期衝擊，並讓美國及其盟友受到最少影響。他也預告，美國已準備好更多的行動。

拜登指出，北約25日將開會探討進一步的措施，但也重申美國不會與俄羅斯開戰，但也會做到公約第五條捍衛北約夥伴的承諾。他形容目前的局勢是全歐洲的危險時刻，並已授權部署待命部隊至德國。

同日，德國總理肖爾茨 (Olaf Scholz) 說，德國目前反對切斷俄羅斯使用環球銀行金融電信協會支付系統，但也補充說，往後西方國家仍能採取這一步驟。他說：「非常重要的是，我們要同意那些已經准備好的措施，並為可能超越這些措施的情況保留一切的可能性。」

西方加大對俄羅斯的制裁力度

在俄羅斯入侵後，西方領導人宣布了一系列對俄羅斯的全面制裁。在布魯塞爾舉行的緊急會議後，歐盟領導人表示，他們將針對俄羅斯的能源、金融和運輸部門實施「大規模和嚴厲」的制裁，並限制出口和融資。歐盟還希望對白俄羅斯制定制裁措施，因為它與俄羅斯有著密切的聯繫。

除了美國宣佈的一系列制裁外，英國首相約翰遜 (Boris Johnson) 也宣布對俄羅斯實施「有史以來最大」的一套經濟制裁。約翰遜在議會發言時說，英國正在制裁100多個俄羅斯個人和實體，並凍結所有主要俄羅斯銀行的資產。他說：「此外，我們還禁止俄羅斯商業航空公司進入英國。」

加拿大總理特魯多 (Justin Trudeau) 則說，加拿大將制裁俄羅斯精英階層及其家族成員、准軍事組織瓦格納集團和俄羅斯主要銀行。加拿大還取消了對俄羅斯的現有出口許可證，並不會發放新的許可證。

馬克龍和普京通話

與此同時，法國總統馬克龍 (Emmanuel Macron) 24日致電普京，要求俄羅斯停止在烏克蘭的軍事行動。馬克龍在最近幾周進行了艱苦的外交活動，以避免俄羅斯入侵烏克蘭，包括與普京舉行直接會談。

克裡姆林宮表示，雙方進行了「嚴肅和坦誠的意見交流」。俄方指出，普丁 詳細解釋了他入侵的原因，但馬克龍警告他將面對大規模制裁。

俄羅斯24日對烏克蘭發動了全面入侵。其軍隊從北部、南部和東部發動攻擊。烏克蘭總統澤連斯基宣布戒嚴，因為俄羅斯攻擊了該國的軍事基礎設施。

烏克蘭首都基輔的防空警報響起，各地都傳出爆炸聲。數以千計的基輔居民逃離該市。世界領導人譴責了這次入侵。德國總理奧肖爾茨說，「普丁的戰爭」是毫無道理的。

(路透社、德新社、法新社等)

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