宝马X5未来也是“Made in China”

（德国之声中文网）宝马（BMW）继续扩大在华业务，计划在该国生产更多车型。未来，城市SUV X5将不只在美国南卡罗来纳州的斯帕坦堡（ Spartanburg ）工厂制造，而且，还将在中国下线。这家总部位于慕尼黑的德国达克斯企业发言人证实了《德国商报》的相关报道。

起初，X系列的SUV车型无一例外地都在美国生产。后来，中国和南非则都开始生产其中的多款盈利车型，比如X3。

与大众（VW）和戴姆勒（Daimler）等其它德国汽车巨头一样，中国也是宝马集团的最大单一市场。今年头9个月，宝马在中国销售了近 67万辆车，占其190万品牌总销售量的三分之一强。而宝马有意在中国生产更多SUV车早已是公开的秘密。

一件事做了一百年：宝马一百岁啦！ 车标故事 蓝白相间的宝马车标广为人知。它喻示着这家德国企业生产飞机引擎的“出身”。100年前的3月7日，巴伐利亚飞机制造公司诞生，之后更名为巴伐利亚机械制造厂BMW，推出带有螺旋桨的公司标识。

一件事做了一百年：宝马一百岁啦！ 小试牛刀 1923年，宝马推出了第一款摩托车BMW R 32。在柏林汽车展会惊艳亮相后，这款摩托车在市场上大受欢迎，这证明宝马不仅精通生产引擎。这款摩托车经典的双缸对置式发动机结构被沿用至今。

一件事做了一百年：宝马一百岁啦！ 四轮世界 1928年宝马成功收购Eisenach汽车制造厂，先是继续这家公司原有的小型车生产线。1932年，宝马推出了自主研发的汽车303，当时的设计就是双肾型进气格栅造型。

一件事做了一百年：宝马一百岁啦！ 军用飞机引擎 作为一家军需用品制造商，两次世界大战中，这家公司主要替军方生产飞机引擎。从事宝马历史研究的格伦奈特（Manfred Grunert）表示，二战中，大约2.5万强征劳工和集中营囚犯为宝马做工。这家集团承认了这段过往，并支付了赔偿费用。

一件事做了一百年：宝马一百岁啦！ “巴洛克天使” 1945年二战结束。Eisenach位于前苏联控制的地区，宝马因此失去了这个生产地，在从未生产过汽车的慕尼黑重新开启了摩托车的制造。1952年，宝马推出了501豪华轿车，这款汽车车身线条优美流畅，很快赢得了“巴洛克天使”的美名。

一件事做了一百年：宝马一百岁啦！ 萌萌“宝马蛋” 大型轿车的生产成本也十分可观，宝马每卖出一辆汽车就要赔上大约4000马克。就连1955年推出的Isetta小车也难以挽回财政艰难的局面。Isetta的造型十分奇特，BMW从意大利公司Iso Rivolta手中拿到了它的生产许可。圆滚的车身好似1只鸡蛋扣在4个车轮上，这款汽车也因此被冠以“宝马蛋”的外号。

一件事做了一百年：宝马一百岁啦！ 匡特家族 1959年，这家慕尼黑企业濒临破产，戴姆勒跃跃欲试想收购这家公司。这时，企业家赫伯特·匡特（Herbert Quandt）注资宝马，让其能够回绝戴姆勒的邀请。BMW自此摆脱危机。他的两个继承人斯特凡·匡特（Stefan Quandt，图左一）和苏珊娜·克拉藤（Susanne Klatten图右一）两人拥有宝马47%的股份，合逾300亿欧元。

一件事做了一百年：宝马一百岁啦！ 重头再来 1961年，惊魂甫定的宝马对准中端车市场，推出了全新的1500车型。随后发布的宝马1600、 1800 和 2000不断改进性能，受到消费者的欢迎。宝马在1966年迎来了真正的复活：当年推出的02系双门汽车迅速打开市场，BMW从此翻身。

一件事做了一百年：宝马一百岁啦！ 主力军 宝马在全球卖出最好的系列包括1975年问世的宝马3系。到1981年宝马3系就已经售出了100万台。2012年，第六代宝马3系上市，计划中，第七代将于2018年推出。现在每卖出的四辆宝马汽车中就有一辆是BMW 3系，可以说这一系列是宝马的一个主要收入来源。

一件事做了一百年：宝马一百岁啦！ 四缸大厦 1973年宝马在慕尼黑的新总部中心落成，它是慕尼黑的地标性建筑之一。大厦外观形如发动机，为紧挨的四个圆柱体，这座建筑又被称为“四缸大厦”。上个世纪七八十年代，这家企业已经发展成全球顶尖的汽车制造商。现今，BMW在14个国家拥有25个生产厂，旗下拥有超过10万名员工。

一件事做了一百年：宝马一百岁啦！ 挥泪斩罗孚 1994年宝马并购了英国的罗孚（Rover），可是罗孚并没有从此走出困境，宝马也损失不少，2000年这段短暂的“婚姻”宣告结束，宝马选择与之告别，却留下了罗孚旗下的迷你，2001年Mini也迎来“春天”。2003年，劳斯莱斯也归入宝马名下。

一件事做了一百年：宝马一百岁啦！ 科技先锋 在开发电动汽车方面，宝马怎会落于人后。BMW推出的电动汽车i3技术先进，车身也使用了高科技碳素纤维强化树脂材质。在深受汽车尾气困扰的大城市，比如北京、伦敦，绿色汽车无疑颇有市场前景。 作者: Klaus Ulrich



宝马发言人现在表示，生产必须跟进需求，如果在中国实现本地化，那就能在该国更精准调整模型，以满足中国买家的要求，并避免美、中之间的任何关税壁垒。该壁垒尤其在2018 年爆发的贸易争端中产生影响，使盈利承压。

从2022年初起，宝马还希望成为在中国接管合资企业多数股权的首家外国车商，其中方合作伙伴是华晨。届时，宝马将掌控合资企业75%的股份。

德国《商报》（«Handelsblatt» ）还援引圈内人士报道说，BMW3系的电动版也将在中国独家生产。 而宝马发言人则以"臆测 "回应，拒绝对这一报道置评。

《商报》还援引斯图加特企业界人士报道称，戴姆勒现在也计划接管与中方大股东--北汽共同运营的中国合资企业--北京奔驰的多数股权。

（德新社，每日新闻）

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