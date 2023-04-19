宝马mini上海车展落入“冰淇淋门”惨遭“翻车”

（德国之声中文网）本周四（4月20日），宝马mini在中国社交平台新浪微博上成为被大量网民搜索的关键词。在一段拥有近百万次观看次数的视频中可以看到，正在举办的上海车展上，宝马mini展台两名中国女性工作人员在一辆黄绿色mini车前发放免费冰淇淋。两位中国女性访客上前询问，两名工作人员摆手说冰淇淋“发完了”。但是过了一会来了一名外国男子，其中一名工作人员从保温箱里拿出一盒冰淇淋递给这名外国男性，并教授他如何打开食用。

这时这段视频的拍摄者走上前问：“可以免费拿吗？”一名工作人员连连摆手。视频拍摄者又问：“发完了吗？”这时可以听到另有一个女性的声音说：“掀开来让我看一下。”画面中站在保温箱前的工作人员把保温箱快速掀开又立刻盖上。拍摄视频的男子这时又说：“有吗？没有的话，我就不要了。”站在他面前的一名工作人员说需要海外账号，另一个工作人员又解释说海外账号（中国人）下载不了，后来又强调（冰淇淋）是限量的。

视频的拍摄者说看到展台附近正在吃冰淇淋的都是外国人，没有中国人。

这段视频在中国互联网上迅速发酵，引起大量网民的不满。有网民评论说：“第一次看见如此正大光明双标的。”还有人讽刺说：“顾客就想要吃点凉的，宝马直接让顾客心凉，太体贴了。”更有人讽刺写道：“BMW=别买我。”但也有人表示同情工作人员的处境，认为可能是因为冰淇淋数量有限或者领导指示而做出这样的选择。

路透社报道称，一位了解相关情况的人士表示，宝马MINI在车展上为访客总共准备了300份冰淇淋。视频录制者录制这段视频时，冰淇淋已经发放完了。视频中前来询问冰淇淋的外国男子是宝马公司的员工。而在展台负责发放冰淇淋的两名女工作人员不是宝马公司的员工，而是为展会临时招募的临时工。

这件事发生后，一名中国男子买了两大兜冰棍在宝马mini展台附近免费发放。后来被人认出来是汽车视频自媒体“小胡说车”的博主。中国著名电动车品牌小鹏汽车也开始在上海车展发放冰淇淋。小鹏汽车还在新浪微博官方账号下配发图文称：“今天#2023上海车展# 现场围观#小鹏G6# 的鹏友太热情，气氛太火热啦。我们不玩泼水，不搞淄博烧烤+啤酒，真心实意地派冰淇淋。吃冰淇淋，清凉逛展，这就给安排上！欢迎鹏友们前来6.1展馆小鹏汽车展台，侬别急，慢慢来~ ​​​”

主贴下有网友评论道：“冰淇淋！谁都能吃那种诶。”还有人写：“各大冰淇淋品牌可以集体和车展汽车厂家合作，把车展变成冰淇淋展。”

宝马mini在微博上的官方账号MINI中国贴出致歉声明：“MINI发起的‘上海车展现场礼-甜宠’活动本意是给逛展的大小朋友送上一份甜蜜。因我们内部管理不细致和工作人员失职引起了大家的不愉快。对此我们真心道歉！”声明表示：“我们检讨自己并改善管理、加强内部培训，努力为每位朋友提供好的服务和体验。再次真诚向各位道歉！ ​​​”

宝马mini在上海车展上发放的冰淇淋Luneurs也在微博上发表声明。声明称，Luneurs品牌未参与上海车展期间宝马旗下mini品牌活动的任何现场运营，仅仅是冰淇淋产品的供应方。声明还强调网络视频中出现的两位工作人员和Luneurs无关。声明更是强调，Luneurs“一直秉持着感恩的心，也从未区别对待过任何一位消费者”。

路透社指出，近些年来中国消费者越发密切关注知名大品牌的行为方式。有时候网络上大规模的批评声浪也演变为消费者的购买抵制。例如2018年，意大利奢侈时装品牌杜嘉班纳（Dolce & Gabbana）发布的一段广告被指涉嫌歧视中国传统文化，此后该品牌设计师在Instagram上将中国称为“屎一样的国家”。随后该品牌在中国遭到抵制，销售明显放缓。

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