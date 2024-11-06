宝马第三季度净利润下降84%

德国汽车制造商宝马周三表示，由于在华销量不佳以及车辆召回事件，该公司第三季度盈利明显下滑。这也是欧洲汽车产业陷入危机的最新迹象。

（德国之声中文网）今年第三季度，宝马公司的净利润下降了84%，甚至还低于分析师此前的预测。旗下同时拥有劳斯莱斯和迷你等汽车品牌的宝马公司，第三季度汽车交付量下降了13%，同时在最重要市场中国的销量也下降了大约30%。总体销售额下降近16%，降至323亿欧元。

宝马集团表示，该公司在第三季度不得不面临"非同寻常的挑战"，尤其是中国市场需求疲软以及车辆制动系统出现问题，导致不得不对150万辆汽车实施召回，代价极其高昂。

同其他德国汽车制造商一样，总部位于慕尼黑的宝马公司也对中国市场高度依赖，在华销量占其总销量的三分之一。

然而，由于世界第二大经济体中国陷入持久性经济困境，特别是新兴中国汽车厂家在电动汽车领域构成强劲挑战，宝马公司遭受了沉重打击。

尽管业绩不佳，宝马首席执行官齐普斯（Oliver Zipse）仍努力表现出乐观态度。他表示："今年第四季度，尽管计划中的前期投入较高，但我们将重回盈利增长轨道，并将实现我们的年度目标。"

宝马集团总裁齐普思：我们能够实现年度目标。 图像来源: Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance

导致召回事件的刹车系统由大陆集团（Continental ）提供。大陆集团表示，即使在发现了问题的情况下，车辆的刹车性能本身并不会受到影响。此次召回事件给第三季度宝马业绩带来了数以亿计的损失。

今年九月，宝马集团宣布召回车辆时，就已下调了第三季度的业绩展望。宝马预计，今年汽车交付量将略有下降，利润率也将降低。

（法新社）

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