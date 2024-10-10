宝马和奔驰在中国市场销量大幅下滑

作为全球最大的汽车市场，在中国的销量发生变化势必影响全局。德国高端汽车品牌宝马和奔驰在今年第三季度都不得不面对严峻的挑战。

（德国之声中文网）德国高端汽车制造商宝马和梅赛德斯-奔驰在其最重要的市场中国的销售日益疲软。与去年同期相比，宝马今年7月至9月的交付量下降了近30%，低于14.8万辆。奔驰的销量下降了13%，略高于17万 辆，这意味着中国市场的表现弱于世界其他地区。

汽车制造商们表示，市场环境"困难"且"充满挑战"。

奔驰方面称，"（中国市场的）总体需求下降，特别是对奢侈品牌的需求下降。另外，特别是电动汽车领域的价格持续下降影响了在中国的销售。"、

因为第三季度汽车销量下滑加速，奔驰今年已经发出第二次盈利预警，而宝马也未能实现销售目标。

尽管中国的整体汽车市场几个月来一直处于下滑状态，但由于政府的购买激励措施，电动汽车领域则出现逆向繁荣的景象。不过，这并未让德国制造商从中受益，因为中国的竞争者提供更低的价格以及耗能更少、更实惠的型号。

今年9月份，全球领先的电动汽车制造商比亚迪的纯电动汽车和混合动力汽车销量增长了45%，达到近418,000辆。特斯拉宣布，9月在中国的销量达到7.2 万辆，同比增长66%，达到今年的月销量峰值。另一方面，燃油车制造商上汽集团上个月的汽车销量比一年前减少了约三分之一。

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（路透社等）

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