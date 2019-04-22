 宝莱坞影星被发现家中自缢身亡 | 文化经纬 | DW | 15.06.2020

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文化经纬

宝莱坞影星被发现家中自缢身亡

2016年，宝莱坞影星苏尚特·辛格·拉吉普特以其在电影中扮演的印度板球队长的角色而闻名。而今，年仅34岁的拉吉普特现被发现死于其住所。

Schauspieler | Sushant Singh Rajput (Getty Images/AFP/S. Jaiswal)

宝莱坞影星拉吉普特（Sushant Singh Rajput）被发现死在其住所，年仅34岁

（德国之声中文网）印度宝莱坞影星苏尚特·辛格·拉吉普特（ Sushant Singh Rajput）的发言人在一份声明中说："我们不得不宣布一个令人悲恸的消息，拉吉普特已经离开了我们。"

警方公布的消息称，拉吉普特于周日（6月14日）早晨被发现在他的公寓中上吊身亡。孟买警方表示这是一起自杀事件，但没有提供更多细节，据称正在对事件展开调查。

他去世的消息在宝莱坞引起震惊。人们纷纷在社交媒体上表示哀悼。印度总理莫迪（Narendra Modi）也表示了慰问。莫迪在推特上写道："一个年轻有为的演员过早去世了......他在娱乐界的走红激发了许多人的灵感，他留下了许多令人难忘的作品。"

拉吉普特出生于印度东部比哈尔邦（Bihar）的巴特那（Patna），为了圆自己的演员和舞者梦，他中断了其工程师学业。他先是参演电视剧， 2013年打入宝莱坞。2016年在电影"M.S. Dhoni: The Untold Story"(《多尼：不为人知的故事》）中，他扮演了当时印度板球队的队长多尼（Mahendra Singh Dhoni）。他参演的其他电影还有："Kedarnath Sonchiriy"和"Raabta"。2019年拍摄的电影" Drive"是他参演的最后一部影片。

Filmstill | Schauspieler Sushant Singh Rajput (picture-alliance/Collection Christophel/Foy Star Studios)

2016年，拉吉普特出演电影《多尼：不为人知的故事》

德国之声对自杀事件的报道持谨慎态度，因为有迹象表明，某些形式的报道有可能导致模仿反应。如果您有自杀念头或紧急的情绪波动，请随时寻求帮助。在您所在国家和地区可以找到寻求帮助的地方，请访问网站www.befrienders.org。在德国，可以拨打以下的咨询电话寻求帮助：0800/111 0 111或者0800/111 0 222

李京慧/达扬 (路透社、法新社、德新社)

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Schauspieler | Sushant Singh Rajput (Getty Images/AFP/S. Jaiswal)

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2016年，宝莱坞影星苏尚特·辛格·拉吉普特（Sushant Singh Rajput）以其在电影中扮演的印度板球队长的角色而闻名。年仅34岁的拉吉普特现被发现死于其住所。  

Spanien Barcelona Brunnen am Montjuic (picture-alliance/Eibner-Pressefoto)

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