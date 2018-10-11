宝岛名嘴登上中媒 哪些台湾民意能「穿墙」

(德国之声中文网) 美国副总统彭斯在10月5日發表对中国政策，7日台湾《中时电子报》上一篇名嘴黄智贤《对美国副总统彭斯的回应》的文章在中国媒体上疯传。有的说她「引发共鸣」，也有的说「台湾主持人为大陆出手」。

她的文章回顾清朝一直到当代的中美历史，反击彭斯的论点。虽然有人拍手叫好，但在底下的留言也引起质疑，有人说她「中共与中国(中华民国)不分」，也有人说她「向中共邀功」。这位「台湾主持人」在中国红遍半边天的论点，在台湾也有迴响吗？

台湾中正大学传播研究所教授罗世宏表示，黄智贤的文章之所以在中国这麽欢迎，是因为这种论点有别于过去中国官媒的制式回应，再加上来自台湾，让中国民众觉得非常特别。

他说：「中国官媒宣传方式和话语是大陆人太过熟悉，出现在任何官式的宣传中，不新鲜，效果也在递减。」他认为黄智贤文中的「台味」，透过两岸相连的历史论述，让中国阅听众感到「解气」，很过瘾。他说：「虽然大陆高级知识份子和媒体人可能认为此文充满历史或知识错误，流露着大大中国意识形态和民族主义，不过对广大的大陆民众来说，既新鲜又符合他们的认知，但是在台湾没有什麽，并不会引起注意或迴响。」

老面孔新舞台

许多中国民众透过讨论台湾的节目认识这个自治的「叛离省份」，像是央视《海峡两岸》，节目座上宾包括台湾「名嘴」邱毅、雷倩、游梓翔等。罗世宏表示，台湾名嘴上中国节目是一种「内部消费」。他说：「尤其现在是绿营执政，可以提出一些对台湾当局的批评，自然会在中国大陆受到欢迎。」中国民众会得到「台湾人支持祖国统一」、「台湾人反台独」、「台湾人批评绿营执政」等印象。罗世宏认为，这些名嘴「量身订做」的發言过于片面，有所偏颇。除非有台湾经验和相关交流，不然「大陆人要了解真正的台湾民意还是有困难」。

罗世宏也观察到，在太阳花学运和绿营执政后，「深蓝」人士「转红」。他说：「过去深蓝是认同中华民国，但是中华民国已被绿营霸佔，『借壳上市』，对中华民国认同降低。」在台湾舆论变化下，这些名嘴转投「祖国」有迹可循。「有一个麦克风可以给全中国的人听到，虚荣心等各种满足都会比较大」。他提到，除了中国需要台湾来宾，对两岸议题按照北京当局的意识型态發言，这些在台湾「过气」的政治人物或是没有声量的媒体人也需要舞台，是「各取所需」。

黄智贤是谁?

黄智贤是台湾中视政论节目《夜问打权》主持人。在台南土生土长的她来自一个支持台独的深绿家庭。她的哥哥黄伟哲目前还代表民进党竞选台南市长。但是她支持统一并认同一国两制。过去接受媒体访问时她曾说：「我跟家人因为政治立场，跟理念不同，所以其实我家人，家父家母，我的家族，已经不准我回家。」

旺旺中时集团

中时集团底下有纸媒《中国时报》、《旺报》和《週刊王》等，电子媒体则有《中视》和《中天电视台》等。《中国时报》过去曾是台湾三大报，现在虽未公布发行量，但根据公关界人士透过《2017MMA台湾媒体白皮书》阅读率换算，《中国时报》阅读率为3.1%，换算曝光量13.5万。与第一名《自由时报〉12.8%的阅读率，55.9万曝光量有些差距。第二名是苹果日报，阅读率11.3%，曝光量49.3万。第三名则是联合报，阅读率4.8%，曝光量21.0万。

罗世宏表示，旺旺集团的纸媒影响力很小，《中国时报》發行量已经降低很多，《旺报》则是刊登中国消息为主，《週刊王》则是作为政治和商业上的「打手」。他说：「感觉是办给北京，不是给台湾人看的。」而中天和中视等电子媒体，因为有新闻台和综艺节目持续吸引意识形态偏蓝的民众，他认为尚有竞争力。他表示，其实台湾民众能接触到这些资讯有参考价值，也是一种多元的展现。

夏立民 (综合报导)