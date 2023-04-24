 定調對中政策 英外相：若台海開戰將衝擊全球 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.04.2023

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定調對中政策 英外相：若台海開戰將衝擊全球

英國外交大臣克萊弗利25日晚間表示，台海若爆發戰爭，全球都將受影響。不過，他同時也主張「孤立中國」無法解決問題，他的論點是什麼？

英国外交大臣克莱弗利 (James Cleverly) 周二在伦敦发表演讲，阐述苏纳克政府对北京的外交政策

英国外交大臣克莱弗利 (James Cleverly) 周二在伦敦发表演讲，阐述苏纳克政府对北京的外交政策

（德國之聲中文網）英國外交大臣克萊弗利（James Cleverly）週二（4月25日）晚間在倫敦歷史地標金融城市長官邸演講時表示，中國若入侵台灣，對全球供應鏈將有災難性影響，特別是在高階半導體領域方面。他說：「若台海爆發戰爭，不只會是人類的悲劇，也會摧毀價值2.6萬億美元的世界貿易。」

他指出，面對這樣的「惡果」，沒有任何國家能置身事外。「距離無法保障任何國家免受此一對全球貿易災難性的打擊，對中國尤為如此，」克萊弗利說：「我真不敢想可能隨之而來的、人類與財政的毀滅。因此，重要的是任何一方都不應採取行動片面改變現狀。」

此前，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）曾表示歐洲應避免捲入台海衝突；相較之下，克萊弗利此次表示「沒有一個國家可以免受台海戰爭的影響」，與馬克宏形成強烈對比。

過去數月，法國、德國和西班牙的領導人先後訪中，並呼籲與中國接觸，但美國和英國則採取更強硬的態度。隨著英國出於國家安全考慮限制中國的投資，並越來越擔心北京日益增強的軍事和經濟影響力，英國和中國的關係進入幾十年來的最差時期。

英國外交大臣每年在金融城市長官邸發表的講話，通常會闡述一系列外交政策問題。但克萊弗利此次的演說，除了略提蘇丹和烏克蘭撤僑外，大致上都聚焦於中國。英國外交部稱，這是承認其對全球事務的「巨大意義」。

法新社指出，英國自脫歐以來，重新調整其對中國的立場。路透社則稱，克萊弗利此番言論可說是首相蘇納克（Rishi Sunak）就任後，英國展現對中態度的最明確嘗試。

英国首相苏纳克（Rishi Sunak）11月28日在伦敦发表就任以来首次的重要外交政策演说，直言英中关系的“黄金时代”已经结束

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與中國務實接觸

克萊弗利稱，英國對尋求深化與印太地區盟友的合作持開放態度，並敦促中國公開他所稱「和平時期最大規模軍事建設」背後的原因。由於保密可能導致「悲慘性誤判」，因此他呼籲中國闡明軍事擴張意圖。

此外，克萊弗利也認為對中國應採取務實的做法，主張仍有必要與中國合作。他表示，直接宣布進入「新冷戰」或以「孤立中國」為目標或許很簡單，但這樣的宣稱卻是錯誤的，因為此舉不利於英國的國家利益，也是「對當代世界的刻意誤解」。

克萊弗利認為，儘管中國對待新疆維吾爾人的方式令英國感到「反感」，但英國仍應與中國進行「有力而具建設性」的接觸，例如在氣候變化、疫情預防、經濟穩定和核擴散等領域。他說：「本屆（英國）政府將直接與中國互動，推進英國的利益，與我們的盟友攜手，同時堅定捍衛我們的國家安全與價值。」

他表示，如果北京違反國際義務、侵犯人權，英國將保護其國家安全利益，並對北京進行公開譴責。這次演說，他也譴責中國對維吾爾人的迫害，形容中國在建造「21世紀版的古拉格群島」。

週二（25日），在克萊弗利發表演說之前，部分媒體已提前公開他的演講稿。中國外交部發言人毛寧針對演講稿內容稱「中國應對自身軍力更透明」的說法，回應道：「中國奉行防禦性國防政策，國防建設著眼維護自身安全。指責所謂中國軍事擴張是毫無道理的。」

（路透社、法新社）

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