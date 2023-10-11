官方通报“北极鲶鱼”事件 网友：“罚酒三杯”

（德国之声中文网）2023年3月，一名昵称“北极鲶鱼”的网民在网上炫富，自称爷爷是前深圳官员，“我只知道我家里有9位数，我想混哪个平台就混哪个平台，想在哪个国家就在哪个国家”、“（爷爷）脸上写了四个大字‘感觉贪了’”等等。该网民还嘲讽其他网友是“韭菜”、“小蜘蛛”、“支性难改”……。

该事件在中国网络上掀起舆论旋风，“北极鲶鱼”的爷爷被爆出是深圳市交通局货运管理分局前局长钟庚赐。网友们纷纷要求查办“北极鲶鱼”的爷爷。

“实力坑爷”

事件发酵后，钟庚赐曾出来回应，表示网上的说法不实，自己是“老老实实干到退休”。不过，这并没有平息舆论风波。深圳市交通运输局当时表示将就相关信息开展核查。

此后的半年里，调查暂时没有结果，但该话题在微博、知乎等中国社媒上的热度一直没有褪去。

2023年10月10日，深圳市纪委监委通报，“经查，钟庚赐对中共不忠诚不老实，多次串供对抗组织审查；借机敛财，违规从事营利活动；未经批准，违规兼职取酬；利用职务便利为他人谋取利益，非法收受他人财物”。通报称，“依据有关规定，决定给予钟庚赐开除党籍处分，按二级科员确定其退休待遇；收缴其违纪违法所得”。

通报一出，多家中国媒体以“实力坑爷”为标题来形容“北极鲶鱼”。中国官媒“人民网”发评论称，“‘鲶鱼’终于带出大鱼，潜伏再深也难逃捕捞！”，并称“北极鲶鱼”“一不小心”为反腐“立功”，凭“实力”将爷爷拉下马。

“罚的甚至没有那个承德程序员重”

一些网友也戏称 “北极鲶鱼”是“求锤得锤”、“大义灭亲”。一位微博网友写道：“那个女孩子真是大义灭亲，拜金主义要不得。“另一位则说，“希望狂妄的二代们再接再厉”。

也有网友表示，应从源头解决问题，“迟到的正义没有意义，从源头从监管去解决问题，不能一查就是巨贪……”。

与此同时，也有不少网友认为对钟庚赐的处罚过轻，仅仅影响退休待遇、不需要承担刑事责任，属于“罚酒三杯式的处罚”。甚至有网友表示：“就这处罚力度，怕不是最好的‘考公’广告！”

一位知乎网友写道：“罚的甚至没有那个承德程序员重。”知乎网友“知之为知之”说：“二级科员的养老金相当于五六十个勤勤恳恳种地农民的养老金。一个组织上犯了纪律违了法被踢出组织的人的待遇都比普通人高多少倍，实在是震惊之余接连一声叹息。”

中国的穷人与富人

“这是一个警钟”

中国官媒也注意到了网友的这种情绪。“人民网”的评论称，“应该说，这是民意的一种呈现。至于该事件会不会继续被深挖，值得观察”。

中国知名媒体人、前《环球时报》主编胡锡进也发微博评论了该事件，称通报中对钟庚赐使用了“违纪违法所得”的描述，没有使用对贪官通常用的“违法犯罪”定性，“有可能意味着对钟庚赐的处罚没有走到刑事追究那一步，算他幸运。我个人分析，这可能与违纪违法所得的金额不够立案标准，和有些事情已经过了《刑法》追诉期限有关”。

胡锡进还在微博结尾处写道，“北极鲶鱼”事件“产生的负面影响甚至大于钟庚赐在任上违法违纪所造成的损害”，这是一个警钟：“为官必须清廉，也必须谦逊，还要把正确的人生观和财产观向家人传递，树立良好家风。”

自习近平2012年上台以来，打击腐败以推进党的“自我革命”一直是其标志性政策。习近平今年2月在《求是》杂志发表文章指出，“反腐败是最彻底的自我革命”，以便“不断提高自身免疫力，防止人亡政息”。

路透社的报道指出，习近平的反腐运动受到了民众欢迎，很多中国民众早已对普遍存在的贪污腐败现象感到厌恶。

（综合报道）

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