官方证实伊朗总统莱希坠机死亡

伊朗总统莱希搭乘的直升机19日在一处偏远山区坠毁。伊朗官媒20日报道称莱希在空难中死亡，且伊朗外交部长阿卜杜拉希扬也罹难，该场事故无人生还。

（德国之声中文网）伊朗官媒迈赫尔通讯社週一（5月20日）报道，伊朗总统莱希（Ebrahim Raisi）与外长阿卜杜拉希扬（Hossein Amir-Abdollahian）“在为伊朗人民服务和履行职责时发生事故且已殉职”。

伊朗副总统曼苏里（Mohsen Mansouroi）也在国家电视台及社群媒体上，证实莱西的死讯。

消息指出，莱希和其他官员週日（19日）晚间搭乘直升机从伊朗西北部的东阿塞拜疆省离开时发生事故，直升机在邻近阿塞拜疆边境山区坠毁，救援人员漏夜搜索后，在週一凌晨找到失事现场。

伊朗国家电视台释出的现场影像显示，莱希的直升机撞上了一座山峰，但官方并未说明坠机原因。伊朗国家通讯社（IRNA）称，莱西当时搭乘的是一架美制“贝尔212”直升机。

莱希直升机坠毁事故现场画面。 图像来源: Anadolu/picture alliance

白宫表示，美国总统拜登已听取有关坠机事件的报告；中国稍早针对莱希直升机的“硬著陆事件”发表声明指，中方对此“深感担忧”。欧盟则提供紧急卫星定位技术。

现年63岁的莱希在2021年当选为伊朗总统，被视为伊朗最高领袖哈梅内伊（Ayatollah Ali Khamenei）最有力接班人。

坠机事故发生后，哈梅内伊呼吁伊朗民众不须担心，表示国家事务不会受到干扰。此前有报道称，若莱希被证实遇难，将由第一副总统莫赫贝尔（Mohammad Mokhber）继任，并在50天内举行新的总统选举。

伊朗民众在救难人员搜救期间上街头为莱希祈福。 图像来源: Fatemeh Bahrami/Anadolu/picture alliance

莱希任内下令收紧道德法规，监督对反政府抗议活动的血腥镇压，并大力推动与世界大国的核谈判。2022年底，伊朗年轻女性阿米尼（Jina Mahsa Amini）因未戴好头巾被风纪警察逮捕，随后在拘留期间死亡，引发全国大规模抗议，随后伊朗当局强硬镇压异议人士。

今年4月，伊朗驻叙利亚大使馆遭到袭击，造成伊朗方面多人死亡，其中包含伊斯兰革命卫队的2名高级将领。当时伊朗指控以色列要为袭击负责，随后便对以色列发动大规模飞弹和无人机攻击。

（综合报道）

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