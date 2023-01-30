官方认定胡鑫宇系自杀 警方承认搜寻工作不到位

（德国之声中文网）本周四（2月2日），江西省、市、县联合工作专班召开新闻发布会，通报事件调查情况。据警方发言人胡满松在发布会中提到「在国内权威刑事技术专家现场指导下，省、市、县公安机关联合工作专班通过开展调查访问、现场勘查、尸体检验、物证检验鉴定等工作，认定胡鑫宇系自缢死亡，尸体发现地系原始第一现场」。

铅山县公安局还原了发现遗体当时的情况，指出接到粮库职工的报警电话，称在粮库院内树林中发现一具缢吊尸体。公安机关人员到场勘查时，发现死者身上与胡鑫宇失踪时的衣着一致。后来经对死者生物检材进行DNA检验，确定死者为胡鑫宇。

调查报告指出，死者身穿黑白相间的连帽运动服，前后反穿，下身穿黑色运动长裤，双脚穿深色袜子，其颈部缢索由两根白色鞋带相接而成。在靠近头部的围墙内侧红石凸出部位，发现黑色录音笔一支。现场没有打斗、拖拽痕迹，各脏器在位无缺失，其尸体状态符合长期暴露在室外空间的各种特征。

对于胡鑫宇的尸体距离致远中学并不远，为何一百多天后才被发现的质疑，警方承认，在进行搜寻工作时未搜寻到位，「说明我们工作还存在不足......，这也反映了我们在搜寻工作中对部分重点区域，没有完全做到横向到边、纵向到底」。

警：情感支持缺失

警方称：「经心理专家分析，胡鑫宇性格内向温和、孤独，在意他人看法，少与人做深入的思想情感沟通，情感支持缺失，缺少情绪宣泄渠道，常有避世想法，具有随时随地在书本上记录自己情绪、想法的习惯。」警方也指出，自从胡鑫宇到致远中学就读后，因学习成绩不佳造成心理落差，加之人际关系、青春期带来的压力，造成了他失踪前心理状态失衡，有明确的厌世表现和轻生倾向。警方通报称，在胡鑫宇录音笔中的两段音频「清晰表达了自杀意愿」，有家属代表和委托的律师全程见证鉴定过程，不存在人为合成、篡改情况。

对于最多人关注「鞋带是否可以承载其躯体重量如此长的时间」，警方回覆道，鞋带单根长147厘米，宽0.8厘米，其涤纶材质具有不易腐、拉力强的特点，经试验在缓慢拉伸状态下最大承重量85公斤。此外，「尸体随时间推移水分丢失、体重会变轻，延长了鞋带的承重时间，所以没有发生断裂」。

网民质疑 社媒平台「排查违规内容」

不过，发布会后之后，仍有一些人对调查结果不买单，有网友在人民日报微博帖子评论写道：「官方说自缢那就是自缢，恕我愚昧，不能理解为什么106天，那么多人找不到一个自缢的人」、「一个想要自杀的人为什么会跑那么远去，而且还要避开监控，为什么不选择就近的学校顶楼、厕所」。也有人指出：「政府公信力的缺失导致民众不知道究竟该相信什么，不相信什么…。」不过，也有网友则认为，胡鑫宇的家人也应该负起责任：「一个有抑郁症的差生，父母不闻不问，等出事再来赖学校，可怜了他本人」、「希望家长都能多关心一下孩子的心理健康」。部分网友表示，如今这起事件「自媒体渲染，网友网上办案，吃瓜群众推波助澜」，大家应该尊重死者，为他保留一点隐私。

澎湃新闻报导，由于事件引发诸多猜测，网络上出现不少「虚假谣言信息以及借机博眼球、引流量等违规行为」，包含微博在内的社媒平台「正持续排查相关违规内容」。

（综合报导）

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