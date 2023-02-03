官方认定胡鑫宇系自杀 警方承认搜寻工作不到位

失踪的江西中学生胡鑫宇遗体在学校附近被发现的事件在中国引起轩然大波。大众关注案件的疑点包含是自杀还是他杀、有没有进入过粮仓搜寻、以及会不会公布被视为关键物证的录音笔内容等。目前，警方已通报认定胡鑫宇系自杀，但民间舆论尚未平息。
（德国之声中文网）本周四（2月2日），江西省、市、县联合工作专班召开新闻发布会，通报事件调查情况。据警方发言人胡满松在发布会中提到「在国内权威刑事技术专家现场指导下，省、市、县公安机关联合工作专班通过开展调查访问、现场勘查、尸体检验、物证检验鉴定等工作，认定胡鑫宇系自缢死亡，尸体发现地系原始第一现场」。
铅山县公安局还原了发现遗体当时的情况，指出接到粮库职工的报警电话，称在粮库院内树林中发现一具缢吊尸体。公安机关人员到场勘查时，发现死者身上与胡鑫宇失踪时的衣着一致。后来经对死者生物检材进行DNA检验，确定死者为胡鑫宇。
调查报告指出，死者身穿黑白相间的连帽运动服，前后反穿，下身穿黑色运动长裤，双脚穿深色袜子，其颈部缢索由两根白色鞋带相接而成。在靠近头部的围墙内侧红石凸出部位，发现黑色录音笔一支。现场没有打斗、拖拽痕迹，各脏器在位无缺失，其尸体状态符合长期暴露在室外空间的各种特征。
对于胡鑫宇的尸体距离致远中学并不远，为何一百多天后才被发现的质疑，警方承认，在进行搜寻工作时未搜寻到位，「说明我们工作还存在不足......，这也反映了我们在搜寻工作中对部分重点区域，没有完全做到横向到边、纵向到底」。
警方称：「经心理专家分析，胡鑫宇性格内向温和、孤独，在意他人看法，少与人做深入的思想情感沟通，情感支持缺失，缺少情绪宣泄渠道，常有避世想法，具有随时随地在书本上记录自己情绪、想法的习惯。」警方也指出，自从胡鑫宇到致远中学就读后，因学习成绩不佳造成心理落差，加之人际关系、青春期带来的压力，造成了他失踪前心理状态失衡，有明确的厌世表现和轻生倾向。警方通报称，在胡鑫宇录音笔中的两段音频「清晰表达了自杀意愿」，有家属代表和委托的律师全程见证鉴定过程，不存在人为合成、篡改情况。
对于最多人关注「鞋带是否可以承载其躯体重量如此长的时间」，警方回覆道，鞋带单根长147厘米，宽0.8厘米，其涤纶材质具有不易腐、拉力强的特点，经试验在缓慢拉伸状态下最大承重量85公斤。此外，「尸体随时间推移水分丢失、体重会变轻，延长了鞋带的承重时间，所以没有发生断裂」。
不过，发布会之后，仍有一些人对调查结果不买单，有网友在人民日报微博帖子评论写道：「官方说自缢那就是自缢，恕我愚昧，不能理解为什么106天，那么多人找不到一个自缢的人」、「一个想要自杀的人为什么会跑那么远去，而且还要避开监控，为什么不选择就近的学校顶楼、厕所」。也有人指出：「政府公信力的缺失导致民众不知道究竟该相信什么，不相信什么…。」不过，也有网友则认为，胡鑫宇的家人也应该负起责任：「一个有抑郁症的差生，父母不闻不问，等出事再来赖学校，可怜了他本人」、「希望家长都能多关心一下孩子的心理健康」。部分网友表示，如今这起事件「自媒体渲染，网友网上办案，吃瓜群众推波助澜」，大家应该尊重死者，为他保留一点隐私。
澎湃新闻报导，由于事件引发诸多猜测，网络上出现不少「虚假谣言信息以及借机博眼球、引流量等违规行为」，包含微博在内的社媒平台「正持续排查相关违规内容」。
（综合报导）
© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。