官方突袭调查 香港六四纪念馆暂关闭

(德国之声中文网) 香港苹果日报周三 (6月2日) 报道，由香港支联会筹备的六四纪念馆在5月30日重开后今天起暂时关闭。原因是香港食环署昨日突袭到馆调查，指支联会未领有公众娱乐场所牌照，涉嫌违反《公众娱乐场所条例》。

苹果日报引用支联会新闻稿指出，六四纪念馆管理委员会经商议后，认为对事件需要进一步咨询法律意见，为了保障工作人员及参观者的安全决定暂时闭馆。

根据香港电台，支联会秘书蔡耀昌表示，「相关展览举办至今约10年，过去未曾有食环署人员到场，会再详细了解情况，但他不排除涉及政治原因」。

而食环署则回覆香港电台查询指，是接获投诉才前往调查取证，并说:「任何人如无根据条例批出的牌照，不得经营或使用任何公众娱乐场所，而「公众娱乐」所指的是让公众入场的任何娱乐，当中包括展览。」

六四纪念馆目前正在举办新年度主题展览—「八九民运与香港」图片展，官方在六四前到馆检查，引起舆论争议。

香港六四黯淡

针对香港警方反对5月30日「毋忘六四」大游行及禁止6月4日「六四」维园烛光悼念集会的决定，支联会在29日发出新闻稿表示已提出上诉及申辩。

新闻稿中提到，「对警方不断以疫情为借口，限制市民游行集会的权利，阻止市民悼念『六四』，感到十分遗憾，亦对上诉委员会今天驳回支联会上诉的裁决感到失望」。

实体活动遭拒，支联会继续在网路上回顾六四。脸书专业上展示出1989年6月2日北京戒严第14天的历史，包括邓小平和李鹏作出的天安门广场清场决定，以及北京大学等千余名学生游行讽刺政府独裁专政，还有台湾歌手侯德健、北师大讲师也是后来的诺贝尔奖得主刘晓波、原北大社会学研究所讲师周舵、原《北师大周报》主编高新4人当天在天安门广场开始72小时的绝食行动。

图片回顾：31年前支持六四民运的那些香港明星 梅艳芳 无疑是89六四香港演艺界明星支持北京民主运动的代表性人物之一。这位红唱着“女人花”、“似水流年”、“胭脂扣”等当时脍炙人口的歌曲而红的发紫的“歌坛大姐大”，在1989年5月底不到一周的时间里，号召举办了聚集了当时港台大量一线巨星的“民主歌声献中华”筹款义唱活动。当时参与演出的歌手除了梅艳芳以外还包括成龙、邓丽君、沈殿霞、周华健、卢冠廷、钟镇涛、张学友、Beyond、周慧敏、王杰、黄耀明、陈百强等100多名艺人。曾志伟当时参与主持了这场长达12小时的活动，主办方声称共筹得超过1000万港元善款。

图片回顾：31年前支持六四民运的那些香港明星 成龙 89年时是支持北京学生民主运动的积极分子之一。在“民主歌声献中华”活动中，成龙贡献了“豪情”以及和演艺界合唱的压轴曲目“朋友”。这位如今每年中国各类综艺节目的座上宾，同时曾担任过中国政协委员的功夫巨星，当时在“豪情”中唱到：“旁人或会骂我傻，无奈决心永攻不破，旁人常话我玩火，我说我清楚我，我说我珍惜我”。当时凭着警察故事系列正大红大紫的成龙在支持89学运时公开表示：凡是中国人，都不会向专制强权低头。时隔30年，在中国大陆各地唱着“有国才有家”的成龙在香港“反送中”运动期间高调表示反对，担任起了“护旗手”的角色。

图片回顾：31年前支持六四民运的那些香港明星 曾志伟 成龙的好友，龙虎武师出身的主持人、演员、制作人曾志伟在89年的那个5月底穿上了红字白底的衣服，参与主持了“民主歌声献中华”的活动。梅艳芳去世后，曾接替成龙、谭咏麟等艺人接任香港演艺人协会会长的曾志伟逐渐成为了中国大陆各大类型综艺和政治献礼节目的嘉宾。30多年前的曾志伟，还是一个不太当红，在“民主歌声献中华”活动中积极为北京民主运动筹集善款的喜剧谐星。

图片回顾：31年前支持六四民运的那些香港明星 谭咏麟 香港歌星谭咏麟，在30年前公开表示“我的心与大家一起支持学运、因为我们都是热血的中国人”。并在向“民主歌声献中华”活动发去的一个视频中，以一句“剥你棚牙”被认为是直指当时负责组织镇压北京学生运动的时任国务院总理李鹏。因为粤语中“你棚”和李鹏谐音，“剥你棚牙”在粤语中的本意是打别人脸，灭别人的威风。30多年后，当年支持北京学生民主诉求的谭咏麟与包括梁家辉在内的香港演艺明星加入了支持香港警察“撑警”艺人行列，并频繁在中国大陆举行巡演，参加文艺节目的制作。

图片回顾：31年前支持六四民运的那些香港明星 刘德华 在中国大陆大红大紫的刘德华，是中国大陆一代人的形象和精神偶像。89六四期间，刘德华曾表示支持中国民主运动的精神应不单只是体现在是5月27日“民主歌声献中华”活动举行的当天，号召民众“一定要支持到明天甚至以后的日子”，这位“四大天王”的领军人物当时表示会起“带头作用”，并希望“以后日子大家一起为民主自由争取”。虽然后来曾于2014年香港占中运动期间发出过同情学生、反对暴力的言论，但后来在中国大陆各地举办演唱会，出席包括春晚等各种大型综艺节目的刘德华，再也没有在中国大陆提及“民主”和“自由”这两个词。

图片回顾：31年前支持六四民运的那些香港明星 张曼玉 1989年，对于香港影星张曼玉来说，是一个极为特殊的年份。这一年，她通过出演王家卫的电影处女作“旺角卡门”，开始摆脱在成龙“警察故事”系列影片中塑造的清纯玉女的形象，开始走上实力派女影星之路。同在这一年，张曼玉表示她会在精神上尽量支持中国当时的那场民主运动，并呼吁各方齐心，“为民主fight到底，希望我们可以成功！”。几十年过去后，中国的民主运动没有成功，而且遭到了空前绝后的打压。被人称为“永远有档期，又永远无档期”的张曼玉在中国大陆开始走上了摇滚歌手的道路。

图片回顾：31年前支持六四民运的那些香港明星 30年前同路人 当年，在香港跑马地马场那次跨世纪的明星汇演中为中国民主运动发声的还包括张学友、周润发、许志安、罗冠廷、李克勤、钟镇涛、齐秦、邓丽君、周慧敏、邝美云、赵雅芝、林忆莲、陈百强、张明敏、周华健、叶倩文、林子祥、王杰等人。三十年间，当时在台上表演的人，有人后来进入了中国政协，有人不愿意再谈六四，也有人继续坚持平反六四。当年参加演出的黄耀明在六四30周年纪念日来临之际接受香港电台采访时表示，当年同路人，如今分道扬镳是“人性”，因为“任何人都有权改变”。 作者: 德国之声中文网



(苹果日报、香港电台、香港支联会)

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