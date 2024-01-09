 官方称"中等收入群体达四亿" 中国人收入有多少？ | 经济纵横 | DW | 09.01.2024

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经济纵横

官方称"中等收入群体达四亿" 中国人收入有多少？

近日，中国"中等收入群体达四亿"的说法再次引起争议。有人提出疑问说，既然有四亿中等收入群体，为何拉不动消费？一些网友认为，这是因为对中等收入的统计跨度太大。也有专家指出，不要忘记还有更多的低收入者。

China Guangzhou Radfahrer

多少收入算中等？中等收入代表着富裕吗？

（德国之声中文网）中国的中等收入群体超过四亿？近日，央视主持人白岩松在采访中国国际经济交流中心副理事长王一鸣时问及这一话题，再次引起网络热议。

其实有关"中等收入"的争议在中国并不新了。2014年，人民日报社旗下的《人民文摘》一篇题为"中产与中国"的文章便写道："统计局说'家庭年收入6万元以上就算中等收入阶层'的新闻在眼前突然亮了，但想想自己年收入将近10万，这日子却依然过得紧巴巴，不免心中凉了一大截；闭上眼睛，一想到马上又到房贷还款日了。"

中国国家统计局：10-50万年收入家庭为中等收入

2014年这篇报道里提到"统计局说'家庭年收入6万元以上就算中等收入阶层'"，如今，这一标准已有所提高。2021年，中国国家统计局局长宁吉喆曾表示，中国典型的三口之家年收入在10万元至50万元之间来算，中国有4亿人，有1.4亿个家庭，有购车、购房、闲暇旅游的能力，其消费对我国经济持续平稳增长形成了有力支撑。

中国国家发改委对于"十四五"规划中"中等收入群体"的名词解释中也引述了这一说法，并称这一群体"就业相对稳定、生活比较宽裕、消费意愿和消费能力较强，对住房汽车、文化体育、休闲旅游、医疗康养、教育培训等中高端商品和服务消费有更多需求"。

China Einkaufsstrasse in Shanghai

有人提出疑问说，为什么四亿中等收入群体，仍然拉不动消费？

中等收入统计跨度太大？

然而，恰恰是"消费意愿"拉动不起来，成为中国经济在疫情后复苏难的原因之一。而与此同时，"中等收入群体"的定义也再次引起波澜。那么，中国民众的收入到底有多少呢？

根据中国国家统计局最新关于2022年的数据，如果以月算，那么全年中国居民人均每月可支配收入约3000元。其中，城镇居民月入约4100元，农村居民月入1678元。

统计局对全国居民收入进行五等份分组，也就是按人群每20%分为一组。对其年收入除以12可以得出：

  • 低收入组人均月收入717元
  • 中间偏下收入组月入1609元
  • 中间收入组月入2550元
  • 中间偏上收入组月入3950元
  • 高收入组月入7510元

报告还列出全国农民工平均月入4615元。

按照中国统计局的说法，三口之家，年收入十万，这就算步入了中等收入群体。那么，这个群体在现实生活中的"体感"如何呢？在微博上，有上海的网友写道：年收入10万，也能算中等收入家庭 ？？其下有网友回复：上海肯定不行，鹤岗有富余。

有网友认为，中等收入吃饭没问题。也有网友反馈，10万-50万都算中等收入，这个跨度也太大了。

China Wanderarbeiter in Peking

中等收入、中低收入，这些概念到底意味着什么？

网友忆前总理李克强"六亿人月入1000"

中等收入群体超过四亿的说法，也让一些网友想起已故中国总理李克强曾表示，中国有六亿人每月收入1000元。李克强是在2020年人大会议记者会上作出这一表态的。当时有记者问当年能否按计划完成脱贫攻坚，李克强说："中国是一个人口众多的发展中国家，我们人均年可支配收入是3万元人民币，但是有6亿中低收入及以下人群，他们平均每个月的收入也就1000元左右，1000元在一个中等城市可能租房都困难，现在又碰到疫情。疫情过后，民生为要。"

六亿人，约占中国总人口的40%，大概相当于中国国家统计局五等份分组的前两组。根据当年统计局的数据，2019年，中间偏下收入组月入约1300元，大致在1000元的范围内。有专家指出，这六亿人更是值得关注。

（综合报道）

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