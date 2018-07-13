官方：澳门中联办主任郑晓松“不幸坠楼逝世”

（德国之声中文网）中国官方宣称，作为澳门中联办主任，郑晓松是因为患抑郁症坠楼"不幸逝世"。在一份声明中，中联办表示受中央领导同志委托，中央组织部和国务院港澳办负责人已经于21日前往澳门"慰问郑晓松同志亲属"。

根据中国官方公布的消息，现年59岁的郑晓松1983年1月参加工作，毕业于挪威奥斯陆大学挪威语专业，曾经在英国牛津大学外交官研究生班学习。并出任过亚洲开发银行中国执行董事、财政部国际司司长、福建省委常委、省委秘书长、中央对外联络部副部长等重要职位。他生前还是中国共产党第十九届中央委员会委员，从2017年9月开始出任中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公室主任。

澳门中联办的职责

路透社报道称，驻澳门特别行政区联络办公室起到了在北京中央政府和澳门地方政府之间搭建桥梁的作用。在澳门的地方事务方面愈发具有影响力。中国官方信息显示，这个与1999年12月28日决定设立的机构前身是新华通讯社澳门分社。

中国政府对该机构的职责定义为：联系外交部驻澳门特别行政区特派员公署和中国人民解放军驻澳门部队；联系并协助内地有关部门管理在澳门的中资机构；促进澳门与内地之间的经济、教育、科学、文化、体育等领域的交流与合作。联系澳门社会各界人士，增进内地与澳门之间的交往。反映澳门居民对内地的意见；处理有关涉台事务；承办中央人民政府交办的其他事项。。

与毗邻的香港一样，澳门也是在"一国两制"框架下，可以自行选出首席行政长官，但必须得到北京认可的一个特别行政区。

周日，澳门特别行政区行政长官崔世安发出唁电，称"惊悉贵办郑晓松主任不幸逝世，我谨代表澳门特别行政区政府，并以我个人名义深表哀悼，并向其亲属表示深切慰问。"

"这么巧？"

郑晓松死亡前一天与民联智库负责人施家伦等人举行了会晤，对该智库的成立表示祝贺。并要求"始终高举爱国爱澳旗帜，紧密联系和团结更多的专家学者和各界人士，坚定不移地支持行政长官和特区政府依法施政，带头贯彻落实'一国两制'方针和基本法，为澳门的经济繁荣发展、社会和谐稳定，以及促进澳门与内地之间的交流合作作出积极贡献。"

郑晓松的死亡也引发了中国社交媒体的广泛讨论。署名"高瑜"的推特帐号发表评论称："以前自杀属于严重叛党行为，自绝于人民自绝于党，现在从严治党了，反倒都成了抑郁症了！"名为"盛雪 SHENG Xue"的推特用户称："中共官员是越来越严重的高危人群，基本人生轨迹是：害人…被害…各种死法。郑晓松宁肯跳楼也不见习近平……看来见习近平将生不如死。如果他是被跳楼……说明他见了习近平有人会生不如死。"名为"晚云起"的推特用户则问道："这么巧？在习去为港珠澳大桥剪彩之前犯病？"